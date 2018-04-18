ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

Didimli muhtar, öğrencileri uçurtmayla sevindirdi

AYDIN'ın Didim ilçesinde 37 yıldır Hisar Mahalle Muhtarlığı görevini yapan Bahri Aşık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, her yıl olduğu gibi Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan öğrencileri uçurtma dağıtarak sevindirdi. Hisar...

Didimli muhtar, öğrencileri uçurtmayla sevindirdi
AYDIN'ın Didim ilçesinde 37 yıldır Hisar Mahalle Muhtarlığı görevini yapan Bahri Aşık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, her yıl olduğu gibi Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan öğrencileri uçurtma dağıtarak sevindirdi.
Hisar Mahallesi halkının 37 yıldır muhtarlık görevine layık gördüğü Muhtar Bahri Aşık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan öğrencilere uçurtma dağıttı. Muhtar Aşık, kendi cebinden 400 uçurtma alarak, okulda öğrencilere tek tek dağıttı. Her yıl mahallesinde eğitim gören çocuklara uçurtma dağıttığını belirten Muhtar Bahri Aşık, çocukları mutlu etmenin kendisini de mutlu ettiğini ifade ederek, "23 Nisan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanıdır. Ben de çocukları ve öğrencileri çok seviyorum, bunu tüm mahalle halkı bilir. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar benden her yıl uçurtma almaya alıştıklarını için ben de onları kırmayarak onları memnun ediyorum. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklara uçurtma dağıtıyorum. Böylece hem kendim, hem de çocuklar mutlu oluyorlar. Muhtar olduğum sürece her 23 Nisan'da çocuklara uçurtma dağıtmaya devam edeceğim" dedi.
Aşık, yıl içinde muhtarlığa gelen çocuklara da uçurtma dağıtarak onları sevindirdiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314