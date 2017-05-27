Didim'deki Tales Sempozyumu'nda ünlü düşünürler buluştu

Yaşar ANTER / DİDİM (Aydın), () - AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Tales Buluşması Müzik ve Felsefe Sempozyumu'nda dünyaca ünlü düşünürler bir araya geldi.

Yunan filozof, felsefe ile bilimin öncüsü olarak adlandırılan Miletli Tales için doğduğu ve öldüğü yer olan Didim'in Milet Antik Kenti'nde buluşma düzenledi. Balat Mahallesi'ndeki 4 bin yıllık Antik Milet Tiyatrosu'nda bugün Didim Belediyesi Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Turizm Araştırmaları Derneği ve Didim Derneği tarafından düzenlenen 2'nci Tales Buluşması ve Felsefe etkinliği kapsamında Mahir Özgür Damar İlkokulu öğrencileri halk oyunları ekibi yöresel oyunları sergiledi.

M.Ö. 6. yüzyılda, Uzakdoğu-Batı Anadolu ekseninde, doğa bilimlerinin temellerinin atıldığı, modern felsefenin ortaya çıktığı dönemde yaşayan ünlü filozof ve matematikçi Tales'in çağdaşları olan düşünürler, İran'da Zerdüşt, Hindistan'da Buda ve Çin'de Konfüçyus'ün bu dönemdeki etkilerinin masaya yatırıldığı etkinlikte 'İlk Aydınlanma Çağında Tales ve Çağdaşları' konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyumu Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay, Kaymakam İskender Yönden, Turizm Araştırmaları Derneği Başkanı Bahattin Yücel, Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer ve yaklaşık 2 bin kişi izledi.

Eski Turizm Bakanı, Turizm Araştırmaları Derneği Başkanı Bahattin Yücel, filozof Tales'in doğduğu topraklarda 2600 yıl sonra anıldığını belirterek, "Tarihi insanlar yazar. Ama coğrafya da belirleyicidir. Bugün 2600 yıl önce insanlara ışık tutan, bilimsel düşüncenin, doğa bilimlerinin, felsefenin ve matematiğin kurucularından olduğu kabul edilen Tales için buradayız" dedi.

Kaymakam İskender Yönden ise bu buluşmanın Milet antik tiyatronun tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, "Turizmde sadece deniz ve kum değil elimizdeki bu tarihi değerlerimizi de tanıtıyoruz. Didim'i festivaller kenti haline getirmeye çalışıyoruz. Çıtayı farklı noktalara getirmeye başladık" dedi.

"TALES BİZİMDİR, ANADOLULUDUR"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Tales'in çağa yön vermiş çok yönlü bir bilim adamı olduğunu hatırlatarak, Milet'te matematik ve felsefe okulunu veya akademisini kurmayı planladıklarını anlattı. Atabay, şunları söyledi:

"Tales hemşerimizdir. Hemşerimiz Tales bizden biridir aynı bizler gibi Anadoluludur, Yunanlı değildir, olsa da fark etmez biz burada din, dil ayrımı yapmıyoruz ama bizim olan her şeye sahip çıkmalıyız. Tales bizimdir, Anadoluludur. Tales'in gösterdiği yolu, bugün halen bütün bilim dünyası takip ediyor. Bu çok önemli kişinin bu bölgede yaşamış olması, bizler için çok önemli bir kazançtır. Bunu öncelikle ülkemize, sonra tüm dünyaya tanıtmaya çalışacağız. Aynı zamanda çocuklarımıza, gençlerimize matematiği ve felsefeyi sevdirip, analitik düşünce yeteneğini aşılamak istiyoruz."

"ANADOLU BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜDÜR"

Tales'in Anadolu kültürünün çok önemli bir unsuru olduğuna dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı Ersin Balcı ise "Evreni anlama yolunda metafizik düşünceleri bir kenara bırakıp aklımızla dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Tales'in bu topraklardan çıkmış olması ayrıca önemli, hepimizin bunun önemini bilmemiz gerek. Bu bakımdan bu ikinci Tales buluşması çok önemlidir. Birçok kültürün doğmasına neden olmuştur. Aslında Tales bu fikirlerin ortaya çıkmasına bugüne taşınmasında Anadolu'nun bir kültür köprüsü olmasına borçludur" diye konuştu.

KONUK FELSEFECİLER

Sempozyum İran, Çin ve Hindistan'dan gelen felsefecilerin, Tales ve çağdaşlarının modern felsefenin farklı topraklarda doğuşu üzerindeki etkilerini ve aralarındaki etkileşimi anlatmaları ile devam etti. Fest Travel yöneticisi Faruk Pekin insanlığın düşünsel evriminde farklı düşüncelerin ortaya çıkmasında M.Ö. 6'ncı yüzyılın önemini, Prof. Dr. Betül Tanbay, filozof ve bilim insanı Tales'i, Konfüçyüs Enstitüsü Eşbaşkanı Dr. Liu Qiang Konfüçyüs mirası ve önemini, Hindistan'dan Dr. Thipstan Paldan Budizm ve batıya etkilerini, İranlı yazar Prof. Dr. M. Marufiah M.Ö. 6'ncı yüzyılda İran ve Mezapotamya'daki gelişmeleri, Doç Dr. Meriç Bilgiç ise Tales öncesi ve sonrası uygarlıklar arasında bilim teorisindeki etkileşim ve dönüşümleri anlattı.

Sempozyum sonunda Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen gençlere ve yetişkinlere yönelik 4 soruluk yarışmaya kazananları Vakıf Başkanı Emrehan Halıcı tarafından ödül verilecek, etkinlik Lübnanlı ünlü ses sanatçısı Rima Kicheich konseri ile bu akşam sona erecek.

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