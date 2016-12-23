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Didim'de şüpheli valiz korkuttu

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde kültür- sanat atölyesi önüne bırakılan valiz korkuttu. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlatmaya hazırlandığı valizin sahibi son anda gelince, herkes rahat bir nefes aldı. Didim'in Yeni Mahalle 830. Sokak'ta...

Didim'de şüpheli valiz korkuttu
AYDIN'ın Didim İlçesi'nde kültür- sanat atölyesi önüne bırakılan valiz korkuttu. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlatmaya hazırlandığı valizin sahibi son anda gelince, herkes rahat bir nefes aldı.
Didim'in Yeni Mahalle 830. Sokak'ta bulunan Didim Belediyesi Kültür Sanat Atölyesi önünde sahipsiz bir valiz olduğunu fark edenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selanik Caddesi ile 830 Sokağı ulaşıma kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Gelen uzman ekip, şüpheli valizi fünyeyle patlatmak için hazırlık yaptı. Bu sırada olay yerine gelen bir kişi, valizi kendisinin bıraktığını söyledi. Kullanmadığı valizi 'Bir vatandaşa lazım olur' düşüncesiyle bıraktığını söyleyen kişi, valizi alarak çöp konteynerine attı. Daha sonra kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

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