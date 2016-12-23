Didim'de şüpheli valiz korkuttu

Didim'in Yeni Mahalle 830. Sokak'ta bulunan Didim Belediyesi Kültür Sanat Atölyesi önünde sahipsiz bir valiz olduğunu fark edenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selanik Caddesi ile 830 Sokağı ulaşıma kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Gelen uzman ekip, şüpheli valizi fünyeyle patlatmak için hazırlık yaptı. Bu sırada olay yerine gelen bir kişi, valizi kendisinin bıraktığını söyledi. Kullanmadığı valizi 'Bir vatandaşa lazım olur' düşüncesiyle bıraktığını söyleyen kişi, valizi alarak çöp konteynerine attı. Daha sonra kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.
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