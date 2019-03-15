Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...

Didim'de paralarını alamayan inşaat işçileri yol kapattı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde 2 aydır para alamadıklarını öne süren bir grup işçi, çalıştıkları site inşaatına giden yolu ulaşıma kapattı. Akbük Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan işçiler, son...

Didim'de paralarını alamayan inşaat işçileri yol kapattı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde 2 aydır para alamadıklarını öne süren bir grup işçi, çalıştıkları site inşaatına giden yolu ulaşıma kapattı.
Akbük Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan işçiler, son 2 aydan bu yana çalıştıkları inşaat firmasından aylıklarını alamadıklarını belirterek, seslerini duyurmak için eylem yaptı. İnşaata giden yolu kapatarak giriş çıkışı engelleyen işçiler, memleketlerine gidemediklerini belirterek, birikmiş alacaklarının biran önce ödenmesini istedi. İnşaat firması sahiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma, işçilerin eylemlerine son verdi. İşçiler adına konuşan Nadir Yıldız, "Biz 50 kişiyiz ve 2 aydır çalıştığımız inşaat firmasından şu ana kadar hiç maaş alamadık. Kişi başına toplam 6 ile 7 bin lira arasında alacağımız var. Eve dönecek dahi paramız yok. Perişan haldeyiz, yetkilerin bizlere kulak vermesini istiyoruz" dedi.
İşçiler daha sonra olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328