Didim'de anıt zeytin ağacından sembolik hasat

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), () - AYDIN'daki Didim İlçesi'nde, 1000 yıllık olduğu tahmin edilen anıt zeytin ağacından sembolik zeytin hasadı yapıldı.

Didim Ziraat Odası, zeytinin önemine dikkat çekmek amacıyla sembolik hasat etkinliği gerçekleştirdi. Çamlık Mahallesi'nde bulunan ve 1000 yıllık olduğu tahmin edilen anıt zeytin ağacından sembolik zeytin hasadı yapıldı. Bu ağaçtan toplanan 50 kilo zeytinden çıkan zeytinyağının daha sonraki bir toplantıda katılımcılara takdim edileceği belirtildi.

Didim Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Gökdemir, ilçede zeytin hasadının başladığını belirterek, "Zeytin üreticileri, ürünlerini almaya başladı. Bizde Didim Ziraat Odası olarak ilçemizdeki zeytinciliğin önemini göstermek için anıt bir zeytin ağacından sembolik hasat etkinliği gerçekleştirdik. İlçemizde geçmiş yıllarda zeytinciliğin var olduğunu gösteren özel ağaçlarımız var. Bunlardan birisi de Çamlık Mahallesi'ndeki yaklaşık 1000 yıllık olduğunu tahmin ettiğimiz bu ağaç. Didim'de eskiden zeytinciliğin var olduğu bu ağaçlardan da anlaşılmaktadır" dedi.

Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay da ilçede zeytinciliğin her geçen gün geliştiğini ifade ederek, kendisinin şanssız bir zeytinci olduğunu söyledi. İki sene önce yaşanan fırtınada hortumun kendi arazisinden geçtiğini ve 30'a yakın zeytin ağacının zarar gördüğünü kaydeden Atabay, "İlçemizde ödüllü tesisler var. Bizde belediye olarak 'Didyma' markası altında zeytinyağımızı tescil ettiriyoruz. Zeytinyağlarından da ürün yapacağız ve önümüzdeki yaz başında piyasaya süreceğiz. Bugünkü anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam İskender Yönden ise anıtsal bir zeytin ağacında hasat etkinliği gerçekleştirmenin önemine değinerek, ilçede zeytinciliğin hızla geliştiğini ifade etti. Yönden, "Turizmde gastronomi yapısı içerisine baktığımız zaman çok ciddi anlamda doğal ürüne ve bölgemizde yetişen ürünlere ihtiyaç duyuluyor" diye konuştu. 1000 yıllık bir ağaçtan toplanan zeytinin kendileri için önemli olduğunu anlatan Yönden, şunları söyledi:

"İlçe olarak zeytin ve zeytinyağı festivallerini yapıyoruz. Daha da önemlisi bu yıl Vegan Festivali'ne hazırlanıyoruz. Vegan Festivali'nde 1000 yıllık zeytin ağacından üretilen zeytinyağının masaya konulduğunda bütün dünyadaki basın için çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Bu ağaç bizim için bir örnek ama ürettiğimiz zeytinyağının kalitesi olarak da artık çok ciddi ürünler yapıyoruz. İlçemizdeki insanlar, zeytinin de ilçe için bir marka ve gereklilik olduğunu, turizm şehri olan Didim'de önemli bir kavram olduğunu anladı. Bu noktada ilçemizde zeytincilik üzerine atılan adımları destekliyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 1000 yıllık anıt ağaçtan elektrikli zeytin çırpma makinesiyle zeytin hasadı yaptı. Bu ağaçtan toplanan 50 kilo zeytinden yapılacak zeytinyağının daha sonra mini bir toplantıda katılımcılara takdim edileceği bildirildi.

Kaymakam İskender Yönden, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halil Yaşar, Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Kent konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş, Çamlık Mahallesi Muhtarı Mustafa Sülecik, Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve zeytinciler hasat etkinliğine katıldı.

FOTOĞRAFLI