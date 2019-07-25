Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

DİDİM (Aydın), ()AYDIN'ın Didim ilçesinde, bindikleri lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kaçak göçmen yakalandı.

Geçen salı günü saat 06.45 sıralarında Didim'deki Tekağaç Burnu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, Afrika ülkelerinden toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. 25'i erkek, 16'sı kadın, 10'u çocuk olan kaçak göçmenler, bota alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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