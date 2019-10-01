Dicle komiser, Çukurca'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki ilçesi Çukurca'da 1,5 yıldır görev yapan Komiser Yardımcısı Dicle Elçeoğlu (27), gündüz uygulama noktasında yol kontrolleri yaparken, mesai saatleri dışında da öğrencilere kick boks ve muay thai eğitimi veriyor.



Gazi Üniversitesi'nde okurken, derslerinden kalan zamanlarda kick boks ve muay thai eğitimi alan Dicle Elçeoğlu, girdiği komiserlik sınavında başarılı olunca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Şubesi'ne atandı. Elçeoğlu, 1,5 yıl önce de Türkiye'nın Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca'ya geldi. Elçeoğlu, sokakta gördüğü çocuklardan etkilenip, ilçedeki yetkililerle görüşerek, onlara ücretsiz kick boks ve muay thai eğitimi vermek istediğini söyledi. Elçeoğlu'nun projesine yetkililer de sıcak bakınca kick boks eğitimlerine başlandı. İlk olarak 6 öğrenci ile başlayan kick boks ve muay thai kurslarına ilgi, her geçen gün arttı. 1,5 yılda kursa kayıt yapan öğrencilerin sayısı 50'ye yükseldi.



Eğitimlerine Gençlik Merkezi'ne ait spor salonunda devam eden komiser yardımcısı Elçeoğlu'nun yetiştirdiği iki öğrenci de antrenörlük belgesi aldı. Bir yandan çocukları kick boks ve muay thai şampiyonasına hazırlayan Elçeoğlu, diğer taraftan da görevine devam ediyor. Yol kontrollerinde durdurduğu araçlardaki kadınlara güleryüz gösteren Elçeoğlu, yörede yediden yetmişe herkesin sevgisini kazandı.



İLÇENİN İMAJINI SPORLA DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR



Dicle Elçeoğlu, bugüne kadar adı hep terör olaylarıyla gündeme gelen ilçenin imajını sporla değiştirmek istediklerini anlattı. Elçeoğlu,"Çukurcalı çocuklara kick boks ve muay thai eğitimleri veriyorum. Bu sporu tanıttığım zaman 6-7 öğrenci ile başladım. Fakat görüldüğü gibi gün geçtikçe öğrenci sayım artıyor ve Çukurcalı çocuklar bu sporu yapmaktan gayet mutlu ve memnunlar.1,5 senedir biz bu çocukları bir yerlere getirmek için çabaladık.Yetiştirdiğim iki sporcumuz antrenörlük belgesi aldı. Geçen hafta onları Ankara'ya götürdük ve belgelerini aldılar. Amacım, benim tayinim başka yere çıktıktan sonra koltuğumu onlara devretmek. Artık onlar bana şampiyon yetiştirecekler. Ben onlara güveniyorum. Çok da güzel bir düzeye geldiler. Çukurcalı gençler sadece kick boskla tanışmadılar, burada yerli antrenör de yetişti. Şu an 50'ye yakın öğrencim var. Çukurcalı çocuklar bu sporla tanıştıktan sonra gerçekten ilgi ve alakaları arttı"dedi.



'ÇUKURCA'YI TERÖRLE DEĞİL, ŞAMPİYONLUKLARLA ANACAĞIZ'



Elçeoğlu, bu sporla beraber ailelere de dokunduklarını ve onların da sevgisini kazandıklarını belirterek, "Birçok aile ile irtibat sağladık. Onlarla oturup konuştuk. Onlar da çocuklarının bu spuru yaptıklarından çok memnunlar. Bunun için de bize çok teşekkür ediyorlar. Biz de elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Artık Çukurca'nın iki yerli antrenörü var. Ben yarın öbür gün burdan gittiğim zaman güveneceğim iki antrenör var. Gözüm arkada kalmaz. Bundan sonra Çukurca terörle değil, sporla ve şampiyonluklarla anacağız. Bu spor sayesinde bütünleşmeyi sağladık. Artık eskisi gibi polisi gördüklerinde önyargıları yok. Daha çok bağırlarına basıyorlar. İlgi alakaları gerçekten çok güzel. Bizleri çok seviyorlar. Biz bunu hissediyoruz. Buradaki halkla gönül bağını kurduk. Spor buna vesile oldu. Eminim daha çok güzel şeyler ortaya çıkacaktır" diye konuştu.



Gördükleri eğitimler sayesinde antrenör olan Mehmet Turan (29) ve Şilan Çetin (20), komiser yardımcısı Dicle Elçeoğlu sayesinde antrenörlük belgesi aldıklarını dile getirdi. Çetin, "1,5 yıl önce bu eğitimlere başladık. Kendimizi geliştirdikten sonra bir ay önce bizi Ankara'ya davet ettiler. Orada antrenörlük sınavını başarıyla kazandıktan sonra belgemizi aldık. Bundan sonra Dicle komiser buradan gitse dahi gözü arkada kalmayacak. Onun yetiştirdiği ögrencilere biz kurs vereceğiz. Hedefimiz, Çukurca'da Türkiye ve dünya şampiyonlarını yetiştirmek. Bunun için de çok çalışacağız" diye konuştu.