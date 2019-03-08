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Dicle Elektrik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

İSTANBUL,() - Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te yaklaşık 6 milyon tüketiciye enerji dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü değişik etkinliklerle kutladı. Dicle Elektrik, farklı...

Dicle Elektrik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

İSTANBUL,() - Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te yaklaşık 6 milyon tüketiciye enerji dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü değişik etkinliklerle kutladı.

Dicle Elektrik, farklı işlemler veya fatura ödemek için dağıtım bölgesini oluşturan illerdeki müşteri memnuniyet merkezlerine gelen kadın müşterilerini karanfillerle karşıladı. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğü’nün de bulunduğu Diyarbakır’da bulunan memnuniyet merkezinde çalışan kadın personeller, sabah mesaiye başladıklarında karanfillerle karşılandı. Ardından Müşteri Memnuniyet Merkezi’ne gelen kadın müşterilere de karanfil dağıtıldı.

Kadın müşterilere karanfil dağıtan Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır,

Dicle Elektrik’in sadece bir enerji şirketi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Özelleştirmenin ardından şirketimiz sorumluluk bölgesine kadın çalışanlarımızın da desteği ile artı değer katmaya devam ediyor" dedi.

DİĞER İLLERDE DE KUTLANDI

Dicle Elektrik’in faaliyet yürüttüğü diğer illerde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı. Mardin’de İl Müdürlüğü Tarımsal Sulama Yöneticiliğiçalışanı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına kurum bahçesinde ağaç diktiler.Dikilen ağaçlara bu güne özel kısa sloganlar ve ağacı diken kadın çalışanın isminin olduğu etiketler  asıldı.

Batman’da ise Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, kadın çalışanlarla konuşurken şirket olarak her zaman pozitif ayrımcılık sergilediklerini söyledi. Açar, kadınların aile ve topluma olduğu gibi çalıştıkları kurumlara da değer kattığını kaydetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması nedeniyle Şanlıurfa’da Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Osman Hondu, Siirt’te İl Müdürü Naci Obut ve Şırnak’ta da İl Müdürü Murat Horoz, kadın çalışanlarla bir araya geldiler. İl Müdürleri, kadın çalışanlara karanfil vererek günlerini kutladılar.

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