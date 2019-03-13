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Dicle Elektrik 6'ncı Müşteri Memnuniyeti Merkezi’ni Siirt’te açtı

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki tüketicilerin kurumla ilgili işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla kurmaya başladığı Müşteri Memnuniyeti Merkezi sayısını 6’ya çıkardı. Merkez, bugün Siirt’te...

Dicle Elektrik 6'ncı Müşteri Memnuniyeti Merkezi’ni Siirt’te açtı
Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki tüketicilerin kurumla ilgili işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla kurmaya başladığı Müşteri Memnuniyeti Merkezi sayısını 6’ya çıkardı. Merkez, bugün Siirt’te düzenlenen törenle açıldı.

Dicle Elektrik Siirt İl Müdürlüğü hizmet binasında kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezi’nin açılışını Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürü Murat Karagüzel, Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas ve İl Müdürü Naci Obut birlikte yaptı.

Şirket çalışanları, yöneticiler ve vatandaşların katıldığı açılış töreninde konuşan Genel Müdür Murat Karagüzel, dağıtım bölgesinde yer alan diğer illerde olduğu gibi Siirt’te de müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için bu merkezi açtıklarını söyledi. Karagüzel, hedeflerinin bu merkezlere gelen her bir vatandaşın buradan sorunu çözülmüş ve mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlamak olduğunu ifade etti ve Müşteri Memnuniyeti Merkezi’nin tüm Siirtlilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas ise, bu merkezlerden 6'ncısını Siirt’te açmaktan heyecan duyduklarını belirterek, bu merkezin hayırlara vesile olmasını diledi. Siirt İl Müdürü Naci Obut da açılış konuşmasında her müşterinin kendileri için değerli olduğunu söyledi.

TÜM HİZMETLER TEK ÇATI ALTINDA VERİLİYOR

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’te daha önce farklı birimler tarafından yürütülen işlemler, tüm illerde açılan Müşteri Memnuniyeti Merkezleri sayesinde artık tek noktadan gerçekleştiriliyor. Bu sayede tüketicilerin hizmetten yararlanırken zamandan da tasarruf etmesi amaçlanıyor. Hamile, yaşlı ve engelli olan vatandaşlara servis hizmeti de verilen bu merkezlerde ödemelerin yanı sıra uzlaşma, hukuk, itiraz, enerji verme, kesme, sayaç operasyonları ile talep ve şikâyetlere yönelik işlemlerin tümü tek çatı altında yapılıyor.

 

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