DHMİ: Nisan ayında yolcu trafiği yüzde 14,4 arttı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 yılının Nisan ayı verilerine göre Nisan ayında 16 milyon yolcuya hizmet verilirken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre uçak trafiği yüzde 8,7, yolcu trafiği ise yüzde 14,4 artış gösterdi.

Konuyla ilgili olarak DHMİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Nisan ayında Türkiye’deki havalimanlarında 16 milyon 936 bin yolcuya hizmet verildi. Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 6,4 artışla 78 bin 896, dış hatlarda ise yüzde 8,6 artışla 48 bin 60 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 14,2 artışla 37 bin 34 olarak gerçekleşti. Böylece Havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler ile birlikte yüzde 8,7 artışla 163 bin 990’a ulaştı. Nisan ayında Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 13,3 artışla 9 milyon 904 bin 796, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 16,7 artışla 7 milyon 31 bin 266 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 14,4 artış ile 16 milyon 953 bin 309 olarak gerçekleşti.

KARGO TAŞIMACILIĞINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Nisan ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 9,9 artışla 72 bin 760 ton, dış hatlarda yüzde 11,9 artışla 229 bin 572 ton, toplamda ise yüzde 11,4 artışla 302 bin 332 tona ulaştı. 2018 Yılı Nisan Sonu gerçekleşmelerine göre ise Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre, iç hatlarda yüzde 7,5 artışla 289 bin 44, dış hatlarda ise yüzde 8,9 artışla 161 bin 802 oldu. Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 15,3 artışla 137 bin 680 olarak gerçekleşti. Böylece Havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler ile birlikte yüzde 9,6 artışla 588 bin 526’ya ulaştı.

2018 YILI İLK 4 AYINDA 60 MİLYON YOLCU

İlk dört aylık dönemde Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 18,5 artışla 37 milyon 452 bin 85, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 22,1 artışla 22 milyon 605 bin 138 oldu. Böylece söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 19,5 artış ile 60 milyon 111 bin 990 olarak gerçekleşti. Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Nisan sonu itibarıyla iç hatlarda yüzde 14,8 artışla 280 bin 188 ton, dış hatlarda yüzde 18,2 artışla 803 bin 539 ton, toplamda ise yüzde 17,3 artışla 1 milyon 83 bin 727 tona ulaştı.

ATATÜRK HAVALİMANI 5.9 MİLYON YOLCU

Nisan ayında yolcu sayısındaki artışın yaşandığı havalimanlarından biri olan Atatürk Havalimanı’nda yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1 milyon 687 bin 457, dış hatta ise yüzde 14 artışla 4 milyon 291 bin 134 olmak üzere toplamda yüzde 11 artışla 5 milyon 978 bin 591 oldu. Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 30 artışla 1 milyon 315 bin 520, dış hatta ise yüzde 25 artışla 177 bin 214 olmak üzere toplamda yüzde 29 artışla 1 milyon 492 bin 734 oldu.

TURİST YOĞUNLUĞU UÇUŞLARA DA YANSIDI

İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, Balıkesir Koca Seyit Havalimanlarında da 2018 yılı Nisan ayı itibariyle dış hat yolcu sayısında hızlı bir artış yaşandı. Geçtiğimiz Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre İzmir Adnan Menderes Havalimanında yüzde 10 artışla 163 bin 313, Antalya Havalimanında yüzde 28 artış ile 1 milyon 79 bin 408, Gazipaşa Alanya Havalimanında yüzde 36 artışla 17 bin 971, Muğla Dalaman Havalimanında yüzde 57 artış ile 115 bin 208 ve Milas Bodrum Havalimanında yüzde 94 artış ile 41 bin 294 dış hat yolcu trafiği gerçekleşti. 2018 Yılı Nisan Ayı itibariyle iç hat yolcu sayısında da önemli artışlar yaşandı. 2018 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre İzmir Adnan Menderes Havalimanında yüzde 13 artış ile 958 bin 538, Antalya Havalimanında yüzde 11 artış ile 667 bin 193, Gazipaşa Alanya Havalimanında yüzde 20 artış ile 47 bin 448, Muğla Dalaman Havalimanında bin 21 artış ile 105 bin 476, Milas Bodrum Havalimanında yüzde 12 artış ile 173 bin 520 ve Balıkesir Koca Seyit Havalimanında yüzde 106 artış ile 43 bin 676 iç hat yolcu trafiği gerçekleşti.