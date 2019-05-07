DHMİ: Nisan ayında 15,7 milyon yolcuya hizmet verildi

İSTANBUL, () DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde Nisan ayında 15,7 milyon yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Ayrıca taşınmanın ardından tam kapasite hizmete giren İstanbul Havalimanı'ndan da Nisan'da toplam yolcu trafiğinin toplam 4 milyon 411 bin 958 alarak gerçekleştiği bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile 2019 yılının Nisan ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2019 yılı Nisan ayında, havalimanlarına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 64 bin 582, dış hatlarda ise 51 bin 560 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiğinin de 38 bin 657 olarak gerçekleştiği belirtildi. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 154 bin 799'a ulaştı.

Nisan ayında Türkiye geneli havalimanları toplam yolcu trafiği iç hatlarda 8 milyon 065 bin 084, dış hatlarda 7 milyon 676 bin 190 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15 milyon 760 bin 181 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinde ise nisan ayı itibarıyla iç hatlarda 61 bin 607 ton, dış hatlarda 169 bin 300 ton, toplamda ise 230 bin 907 tona ulaştı.

2019'UN İLK DÖRT AYLIK RAKAMLARI

Öte yandan 2019 yılının ilk dört ayı itibariyle hava ve yolcu trafiğinde gerçekleşen rakamlara göre, havalimanlarına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 257 bin 626, dış hatlarda ise 173 bin 193 oldu. Aynı dönemde üst geçiş trafiği de 148 bin 647 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 579 bin 466'ya ulaştı. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 32 milyon 648 bin 367, dış hat yolcu trafiği ise 24 milyon 412 bin 023 oldu. Böylece söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 57.159.408 olarak gerçekleşti.

HAVALİMANLARI YÜK TRAFİĞİ

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinde iç hatlarda 252 bin 293 ton, dış hatlarda 794 bin 638 ton, toplamda ise 1 milyon 046 bin 931 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA NİSAN AYI İSTATİSTİKLERİ

İstanbul Havalimanı'nda 2019 yılı Nisan ayında 26 bin 862 uçağa hizmet verildi. İstanbul Havalimanı'nda 2019 yılı Nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 581, dış hatlarda 20 bin 281, toplamda ise 26 bin 862 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 006 bin 889, dış hatlarda 3 milyon 405 bin 069 olmak üzere toplamda 4 milyon 411 bin 958 olarak gerçekleşti.

31 Ekim 2018 tarihi itibariyle tarifeli seferlere başlanan ve 5-6 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşen taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda, 2019 yılı Nisan sonuna kadar (ilk 4 ayda) iç hatlarda 8 bin 057, dış hatlarda 21 bin 435 toplamda 29 bin 492 uçak trafiği gerçekleşti. Yolcu trafiği de iç hatlarda 1 milyon 200 bin 705, dış hatlarda 3 milyon 529 bin 435 olmak üzere toplamda 4 milyon 730 bin 140 oldu.