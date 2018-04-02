DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, hava trafik kontrol sistemlerinde yapılacak yenilikleri anlattı



Murat ÇAKIR/İSTANBUL, () DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, yeni havalimanı ve Türkiye genelinde hava trafik kontrol sistemlerinde yapılacak yenilikleri sosyal paylaşım sitesi twitter'dan duyurdu.

Funda Ocak, "İstanbul Yeni Havalimanına 2018 yılı içinde D-ATIS, VCS (Ses Haberleşme Sistemi), VRS (Ses Kayıt Sistemi), A-SMGCS (Yüzey Hareket Radarı), PSR/Mode S SSR radar sistemleri ile 4 adet ILS/DME ve 2 adet DVOR/DME tesis edilecek. İstanbul Yeni Havalimanı Yaklaşma Kontrol Hizmetlerinin sağlanması amacıyla, mevcut hava trafik kontrol sistemlerinde yazılım güncellemeleri ve donanım ilaveleri yapılacak. İstanbul Atatürk Havalimanı Yaklaşma Kontrol Ünitesinde kullanılan AMAN (Geliş Yöneticisi) Sistemi, İstanbul Yeni Havalimanını da kapsayacak şekilde yeniden genişletilecek " dedi.

Funda Ocak paylaşımında ayrıca şu bilgileri verdi:

" Kuruluş olarak hava trafik yönetimi faaliyetleri için hayati önem taşıyan haberleşme, seyrüsefer ve radar sistemlerinin modernizasyonunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Bu sayede DHMİ elektronik altyapıda dünya ile yarışacak, hatta birçok ülkeye örnek olacak seviyeye ulaştı. Bu alanda yoğun bir şekilde devam eden veya yıl içinde başlayacak olan çalışmalar hakkında bilgi sunmak istiyorum kıymetli takipçilerime. 7 ATC (Hava Trafik Kontrol) merkezinde montajları devam eden VCS (Ses Haberleşme Sistemi) ve VRS (Ses Kayıt Sistemi) sistemleri hizmete verilecek. Uçuş planları, notamlar, vb bilgilerin iletildiği Havacılık Haberleşmesinin temel ağı olan AFTN/CIDIN/AMHS sistemi yenilenecek.

Balıkesir Koca seyit, Ordu Giresun, Van ve Sivas Havalimanlarında montajı tamamlanan, pilotlara havalimanına ait meteoroloji ve bazı bilgilerin otomatik yayınını yapan ATIS sistemleri devreye alınacak. Pilot/Kontrolör haberleşmesinde kullanılan analog telsizlerin VoIP tabanlı sayısal telsizler ile değiştirilmesine devam edilecek.

HAVA SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ

Zonguldak Çaycuma Havalimanı 36 pisti için alternatif çözüm olarak geliştirilen offset ILS tesis edilecek. Ankara Esenboğa Havalimanı 03L pisti ILS kategorisi yükseltilmesi için Localizer cihazı yenilenecek.

RADAR VE HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Hava Trafik Kontrol Hizmetlerinin, Ankara Esenboğa Havalimanından sağlanması amacıyla Uzak Kule Sistemi alımı yapılacak. Dalaman Havalimanına bir adet seçici sorgulama yapan Mode-S tipinde SSR radar sistemi kurulacak. Belli başlı Havalimanlarına, hava trafik yönetiminde hız etkinlik ve daha fazla kapasite sağlayan AMAN-DMAN/EFS/DCL (kalkış ve geliş sıralama, elektronik uçuş stripi, kalkış kleransı) sistemlerinin kazandırılması için çalışmalara devam edilecek.

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