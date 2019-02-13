DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak emekliliğini istedi

Enver ALAS / İSTANBUL, () DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, emeklilik talebiyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı 'twitter'dan konuya ilişkin bir açıklama yapan Funda Ocak, "Her kademesinde uzun yıllar bir ibadet aşkıyla çalıştıktan sonra 3 Ekim 2016'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atandığım Devlet Hava Meydanları İşletmesin'deki görevimden emekliliğimi isteyerek ayrılmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KURUMDA BİRİKTİRDİĞİM ANILAR, YAŞAMIM BOYUNCA BENİM EN DEĞERLİ VARLIĞIM OLACAKTIR"

Ocak, "DHMİ'nin küresel bir marka haline gelmesini sağlayan büyük projelerin hayata geçirilmesi için arkadaşlarımızla birlikte gösterdiğimiz çaba ve elde ettiğimiz başarılar benim için en büyük ödül ve ömür boyu tükenmez bir iftihar vesilesidir. 34 yıl görev yaptığım bu güzide kurumda, bana destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman büyük destek gördüğüm basın mensubu değerli dostlarıma, bulunduğum görevlere beni layık gören tüm Makamlara minnettarım. Bu kurumda biriktirdiğim anılar, yaşamım boyunca benim en değerli varlığım olacaktır. Bu duygularla tüm arkadaşlarımı sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum" dedi.