DHMİ: Ekim ayında 19.3 milyon yolcuya hizmet verildi

Enver ALAS /İSTANBUL, () DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ekim ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç ve dış hatlarda, direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiğinin 19 milyon 362 bin 135'e ulaştığını açıkladı. Ekimde, 37 bin 947 uçağın iniş kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'nda ise iç ve dış hatlarda toplam 6 milyon 217 bin 983 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.



DHMİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ekim ayında, havalimanlarına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 72 bin 488, dış hatlarda ise 69 bin 174 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 182 bin 654'e ulaştı.

Ekimde, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 443 bin 307, dış hat yolcu trafiği 10 milyon 905 bin 965 oldu. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 19 milyon 362 bin 135 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ekim ayı itibarıyla iç hatlarda 72 bin 677 ton, dış hatlarda 287 bin 263 ton olmak üzere toplam 359 bin 940 tona ulaştı.



10 AYLIK UÇAK, YOLCU VE YÜK TRAFİĞİ

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 709 bin 259, dış hatlarda 623 bin 820 oldu. Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 1 milyon 733 bin 242 olarak gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği, 84 milyon 874 bin 916, dış hat yolcu trafiği 95 milyon 733 bin 615 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği de 180 milyon 844 bin 809 oldu. Havalimanları yük trafiği istatistiği ise iç hatlarda 699 bin 137 ton, dış hatlarda 2 milyon 152 bin 675 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 851 bin 812 tona ulaştı.



İSTANBUL HAVALİMANI VERİLERİ

İstanbul Havalimanında ekim ayında iç hatlarda 9 bin 077, dış hatlarda 28 bin 870 uçak iniş ve kalkış yaparken, toplam trafik 37 bin 947 oldu. Yolcu sayısı ise iç hatlarda 1 milyon 440 bin 549, dış hatlarda 4 milyon 777 bin 434 olmak üzere toplam 6 milyon 217 bin 983 olarak gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda Ocak ve Ekim'i kapsayan on aylık sürede 260 bin 382 uçak ve 41 milyon 792 bin 679 yolcu trafiği oldu.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 132 bin 946 uçağa hizmet verildi. Bu havalimanımızda, İstanbul Havalimanı açılıncaya kadar geçen ocak-nisan döneminde 16 milyon 072 bin 534 yolcuya hizmet verilmişti. Böylece bu iki havalimanında toplam 393 bin 328 uçak trafiği gerçekleşirken, 57 milyon 865 bin 213 yolcuya hizmet verildi.



TURİZM MERKEZLERİNDEKİ HAVALİMANLARINDA 10 AYDA YAKLAŞIK 54 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ



Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarının 10 aylık verileri şu şekilde:



İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan iç hatlarda 7 milyon 603 bin 737, dış hatlarda 3 milyon 033 bin 339 olmak üzere toplam 10 milyon 637 bin 076 yolcu hizmet aldı.

Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 6 milyon 052 bin 414, dış hatlarda 27.427.192 yolcuya olmak üzere toplam 33.479.606 yolcuya hizmet verildi.

Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 427 bin 617, dış hatlarda 3 milyon 046 bin 607 olmak üzere toplam 4 milyon 474 bin 224 yolcu trafiği gerçekleşti.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 2 milyon 283 bin 786, dış hat yolcu sayısı 1 milyon 878 bin 739 oldu. Toplamda 4 milyon 162 bin 525 yolcuya hizmet verildi.

Gazipaşa Alanya Havalimanında iç hat yolcu sayısı 440 bin 988, dış hat yolcu sayısı 589 bin 359 oldu. Toplam yolcu sayısı ise 1 milyon 030.347'ye ulaştı.



