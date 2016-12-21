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DHA YURT - Suriye'de DEAŞ saldırısı: 14 şehit, 33 yaralı (7)

  TSK: 10 ASKER DAHA ŞEHİT   Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda 10 askerin daha şehit olduğunu, 18 askerin de yaralandığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekata ilişkin...

DHA YURT - Suriye'de DEAŞ saldırısı: 14 şehit, 33 yaralı (7)

 

TSK: 10 ASKER DAHA ŞEHİT

 

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda 10 askerin daha şehit olduğunu, 18 askerin de yaralandığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekata ilişkin gece saatlerinde yapılan bilgilendirmede bugün El Bab bölgesinde sabah saatlerindeki çatışmalar ile öğleden sonra bombalı araçla düzenlenen 3 ayrı intihar saldırısında toplam 14 askerin şehit olduğu, 33 askerin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada 138 DEAŞ'lı teröristin de öldürüldüğü ifade edilerek, şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devamla, Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır. Hava Harekatları, bölgedeki topçu birliklerimiz ve diğer ateş destek vasıtalarımız ile El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir. Şu ana kadar topçu birliklerimiz ve diğer ateş destek vasıtalarımız ile; 3 ZSU-23 silah monteli pikap aracı, 2 adet doçka monteli pikap aracı, 3 ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir. Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6’sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Gün içerisinde çatışma ve intihar saldırıları sonucu şehit olan asker sayısı 14'e yaralanan asker sayısı ise 33'e yükseldi.

 

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