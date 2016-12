DHA YURT BÜLTENİ-8

Uzman Çavuş Karaca, Mucur’da toprağa verildi



SURİYE’deki Fırat Kalkanı Harekatı’nda El- Bab bölgesinde görev yaparken vefat eden Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın cenazesi bugün Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde toprağa verildi.

Osmaniye Garnizon Komutanlığı'nda görevliyken yaklaşık bir ay önce geçici görevle, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Uzman Çavuş Karaca'nın, vefat ettiği Osmaniye’de yaşayan eşi Gülnaz Tan Karaca ve annesi Sevim Karaca'ya bildirildi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen ve Umut adında bir oğlu bulunan Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın cenazesi, bugün memleketi Kırşehir’in Mucur İlçesi'ne getirildi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Çarşı Camii’nde kılınan öğle namazının ardından kılınan cenaze namasıyla toprağa verildi.

Uzman Çavuş Ramazan Karaca’nın cenazesine Kırşehir Valisi Necati Şentürk, İl Jandarma Komutanı Hasan Altuntaş, Mucur Kaymakamı Muhammed Önder, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin ile yakınları ve Mucurlular katıldı. Uzman Çavuş Ramazan Karaca’nın ailesi uzun süre bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Altı yıllık asker olan Uzman Çavuş Ramazan Karaca’nın cenazesi, babasının da yattığı Yenice Mezarlığı’na defnedildi.

Bakan Işık, Gölcük Tersanesi'ni ziyaret etti

Kocaeli'de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Donanma Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından Gölcük Tersanesi'ni ziyaret etti.

Eskişehir'de 'Milli seferberlik' yürüyüşü

ESKİŞEHİR'de Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından 'Milli Seferberlik Yürüyüşü' düzenlendi.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nın Mustafa Kemal Atatürk Caddesi girişinde toplanan yaklaşık 200 kişi 'Vatanın ve milletin bütünlüğü için Milli seferberlik yürüyüşü' yazı pankart açtı. Ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan kalabalık 'Hepimiz Mehmet'iz PKK'ya yeteriz', 'Hepimiz polisiz PKK'ya yeteriz' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan atarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında kalabalık, polisin uyarısı üzerine slogan atmadı, açılan pankartları topladı ve sessiz bir şekilde Migros mağazası önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda TGB İl Başkanı Furkan Kaplan yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi. Kaplan şöyle dedi: "Düşmanın karşımızda duracak gücü ve cesareti kalmamış, hain pusularla bize saldırmaktadır. Canlı bombalarla korkak saldırılar yapmaktadır. Beşiktaş ve Kayseri'de onlarca askerimiz, polisimiz ve sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Haberlere her baktığımızda yüreğimiz yanmaktadır. Bu saldırılarla Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen emperyalist devletler, Rus büyükelçisini öldürerek uluslararası bir kriz yaratmayı amaçlamıştır. Ancak başaramamıştır. Tüm kamu emekçilerini, işçileri, köylüleri, esnafı, gençliği, siyasi partileri, sendikaları, dernekleri sağ-sol demeden, hiçbir ayrım gözetmeden bütün milletimizi vatan için birleşmeye, teröre karşı hep birlikte yürümeye çağırıyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe katılan kalabalık dağıldı.

AK Partili Şahin: ABD, Türkiye için en güvenilmez müttefik haline gelmiş

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "El Bab'da 16 şehit vermemizin nedenlerinden bir tanesi ABD'nin politikasıdır. Siz nasıl bir dostsunuz ki 40 yıldır polisimizi, askerimizi, vatandaşımızı şehit eden bu PKK’nın elindeki silahlar senin verdiğin silahlar. En güvenilmez müttefik haline gelmiş Türkiye için ABD" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Merkez Muhtarlar Derneği’nin 9’uncu Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Belediye Nikah Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşından sonraki en önemli mücadelesini şu anda verdiğini söyledi. ABD Büyükelçisi John Bass'ın bir televizyon kanalında, 'Türkiye’nin gerçek dostu ABD’dir' dediğine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bizim El Bab’da 16 şehit vermemizin nedenlerinden bir tanesi ABD’nin politikasıdır. ABD, 'IŞİD ile mücadele edeceğiz' diyerek Rakka’ya operasyon düzenleyecekti. Ne yaptı? Erteledi. IŞİD’in başkenti Rakka’ya yapması gereken operasyonu, IŞİD ile mücadeleyi 2017 yılının bahar ayına ertelediğini açıkladı. Şimdi El Bab’da bir kısım IŞİD militanları var. ABD’nin bu açıklamasından sonra Rakka’daki militanlar EL Bab’a geldiler. Sayıları yüzde 100 arttı. Orada şehit vermemizin nedenlerinden bir tanesi ABD’nin bu politikasıdır. Siz nasıl bir dostsunuz ki 40 yıldır polisimizi, askerimizi, vatandaşımızı şehit eden bu PKK’nın elindeki silahlar senin verdiğin silahlar. PYD’ye verdiği silahlar PKK’nın elinde. Neymiş bu PYD, IŞİD ile mücadele ediyormuş. Kim inanır buna? Şu anda IŞİD denen o terör örgütü ile en can alıcı mücadeleyi yapan Türkiye Cumhuriyeti’dir, Silahlı Kuvvetlerimizdir. O bakımdan öyle bir müttefik ki, öyle bir dost ki güven sorunu yaşatan bir müttefik, bir dost. En güvenilmez müttefik haline gelmiş Türkiye için ABD."

ABD'nin, PYD'nin bir kürt koridoru oluşturarak Akdeniz’e açılmasını hedeflediğini de savunan Şahin, "Kobani’den Afrin’e kadar bir hat oluşturup orada bir kürt kantonu oluşmasını istiyor ve bunu destekliyor. Biz böyle bir müttefikliği tasvip etmiyoruz. Türkiye olarak bunu hasmane bir tutum olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Destici: Üçlü zirve ile Halep Esad'a bırakıldı



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği üçlü zirve ile Halep'in Esad'a bırakıldığını öne sürerek; "Özgür Suriye Ordusu ve buna bağlı grupların Halep'ten çekilmesi noktasında bir anlaşma yapılarak o bölgenin, Halep'in kontrolü tamamen Esad rejimine bırakılmış oldu" dedi.

Avrupa Türk Birliği Federasyonu, Alperen Ocakları ve Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş'ta istişare toplantısı düzenledi. 3 gün sürecek toplantının açılışı öncesi Mustafa Destici, Avrupa Birliği Türk Federasyonu Başkanı Erol Yazıcıoğlu, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan basın toplantısı düzenledi. 3 Türk askerinin terör örgütü DEAŞ'ın elinde olduğuna ilişkin bilgilerin gündeme geldiğini ifade eden Destici, "Başta aileler olmak üzere hepimiz askerlerimizin akıbetini merak ediyoruz ve bir an önce kimin elindeyse bulunup alınmasını ve ailelerine teslim edilmesini, silahlı kuvvetlerimize katılmasını biz behemehal bekliyoruz" dedi.

Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Başkanları'nın Rusya'da bir araya geldiği üçlü zirveyi de değerlendiren Mustafa Destici şunları söyledi: "Esad rejiminin İran ve Rusya'nın desteğiyle Halep'te yaptığı katliamı bütün dünya seyretti. Türkiye, Türk milleti maddi ve manevi elinden gelen her türlü desteği verdi ama neticede gücümüz ve milletin gücü ancak buraya kadar yetti. Ama Halep'i kurtarmaya yetmedi. En son Rusya'da yapılan üçlü Türkiye, İran, Rusya zirvesinden de maalesef Halep'in Esad rejimin kontrolüne bırakılması adeta onaylanmış ve kabul edilmiş oldu. Özgür Suriye Ordusu ve buna bağlı grupların Halep'ten çekilmesi noktasında bir anlaşma yapılarak o bölgenin, Halep'in kontrolü tamamen Esad rejimine bırakılmış oldu."

'HAÇ İLE HİLALİN YAN YANA GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Avrupa Türk Birliği Federasyonu Başkanı Erol Yazıcıoğlu ise Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi. AB'nin Türkiye'yi aralarına almasının mümkün gözükmediğini belirten Yazıcıoğlu şöyle konuştu: "Avrupa Birliği, bir Hıristiyanlar kulübüdür. Haç ve hilalin bir araya gelmesi mümkün değil. Bunu herkes bildiği halde, niye biz hala Avrupa Birliği kapılarında beklemek zorundayız veya kalıyoruz. Bu bizim Avrupa ile ilişkilerimiz olmayacak anlamında değil. Biz zaten Avrupa'ya girmişiz. Avrupa'nın birçok büyük ülkesinden biz daha bir topluluğuz. Siyasetinde de, ticaretinde de, ekonomisinde de varız. Sırf Almanya'da 3 binin üzerinden cami var. Biz Avrupa'nın her yerinde varız."

Başçiftlik'te kayak merkezinin sezon açılışı yapıldı

TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde bin 600 metre yükseklikteki Ortayayla bölgesinde bulunan Samandağı Kayak Merkezinin sezon açılışı yapıldı.

Bin 600 metre yükseklikteki Ortayayla bölgesinde bulunana Başçiftlik Samandağı Kayak Merkezi sezon açılışına, Vali Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakı, Yusuf Beyazıt ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Can kayak merkezinin önümüzdeki yıllarda daha da büyütüleceğini söyledi. Vali Can'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri kayak tesisinin sezon açılışını yaptıktan sonra, kar kızakları ile kaydı. Açılaşa katılanlar, gürgen ağacından yapılan ipli kayak, kızak ve leğenler ile kışın keyfini çıkardı.

