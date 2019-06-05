DHA YURT BÜLTENİ - 22

AZEZ'DEKİ TSK UNSURLARINA SALDIRI: 2 YARALI



SURİYE’nin Halep'e bağlı Azez ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/PYD’li teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesindeki TSK üs bölgesine saldırı düzenlendi, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Azez’deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren teröristlerin bulunduğu bölgeler, sınır ve Suriye içerisinde konuşlu bulunan topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Abmulasların gelişi

- Acil önünden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ekrem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğim (3)

ORDULULARLA BAYRAMLAŞTI

'Millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Giresun'daki bayramlaşma programının ardından karayoluyla geldiği Ordu'da, partililerle bayramlaşıp, 23 Haziran'da yenilenecek seçim için destek istedi. Cumhuriyet Meydanı'nda, düzenlenen bayramlaşma programında kalabalığa seslenen İmamoğlu, "Sizi asla mahcup etmeyeceğim. Ordu'daki genç kardeşlerim bana baktıklarında beni izlediklerinde sizler Ordu'daki büyükler, anneler, babalar gençlere diyecek ki; 'Ekrem ağabeyin gibi olabilirsin' Ben onlara örnek olacağım. Şimdi Karadenizli hemşerilerimin benimle gurur duymaları için çok çalışacağıma, çocuklara örnek olacağıma, onlara hizmet edeceğime söz veriyorum" dedi.

'ONLAR KAVGA ETTİRMEK İSTİYOR, BEN BARIŞTIRACAĞIM'

İstanbul'da herkesi kucaklaştırıp barıştıracağını söyleyen İmamoğlu, "Ben 40 haneli bir köyde doğmuş, Karadeniz'in bir çocuğu olarak 17 yıl bu bölgede okumuş, İstanbul'da üniversitesini bitirmiş, iş insanı olarak çok çalışarak eğer dünya kenti İstanbul'a bir belediye başkanı oluyorsam bunu neye borçluyum söyleyeyim mi; cumhuriyete, demokrasiye, Atatürk'e borçluyum. Ben İstanbul'a giderken sizlerin selamlarını, Karadeniz'in, Trabzon'un, Giresun'un, Ordu'nun, Samsun'un, Rize'nin, Artvin'in selamını İstanbul'a götüreceğim. Türkiye o kadar güzel coğrafya ki İstanbul'dan da size Diyarbakırlının, İzmirlinin, Balıkesirlinin, herkesin İstanbul'un selamını getirdim. Ben İstanbul'da herkesi kucaklaştıracağım, barıştıracağım. Onlar kavga ettirmek istiyor, ben barıştıracağım" diye konuştu.

İmamoğlu'nun, gece saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a gideceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekrem İmamoğlu'nun konuşması

-Mitingden detay görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAPADOKYA'DA KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN FRANSIZ TURİST KURTARILDI



KAPADOKYA'da, çıktığı kayalıklarda 3 saat mahsur kalan Fransız turist Bertrand Damien Lovis (41) ile onu kurtarmaya çalışan Mehmet Çalışkan, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi sınırlarında bulunan Kızılçukur Vadisi’nden Aktepe köyüne geçtikten sonra Zelve Örenyeri’ne inmeye çalışan Fransız turist Bertrand Damien Lovis, yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Turistik gezi yapan vatandaşlara sesini duyurmaya çalışan Fransız turist, bayrak sallayarak kendisini fark ettirdi. Turistin mahsur kaldığını gören turistler durumu müze çalışanlarına bildirdi. Turisti kurtarmaya giden Mehmet Çalışkan da kayalıklarda mahsur kaldı. Müze çalışanlarının durumu jandarmaya bildirmesinin ardından olay yerine UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat mahsur kalan Fransız turist ve müze görevlisi Çalışkan, kurtarma ekiplerinin yardımıyla mahsur kaldığı kayalıklardan indirildi. Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Lovis, gazetecilerin olayın nasıl olduğunu sorması üzerine, "Kötü oldu ama ekipler sayesinde kurtuldum. Teşekkür ederim. Yapılan yardımı unutmayacağım" dedi.

Fransız turist kurtarıldıktan sonra kendisine yardım eden kurtarma ekibiyle birlikte fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mahsur kalan Fransız turistten görüntü

-Kurtarma ekiplerinin çalışması

-Fransız turist ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 58 ölü, 393 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 58'E, YARALI SAYISI İSE 393'E YÜKSELDİ

Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 128 kazada, 58 kişi öldü, 393 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba (bugün) saat 23.00'e kadar 23 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak, Adana, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazalarda, 13 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.

Haber: Cüneyt CENGİZ / İSTANBUL,()

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SURİYE SINIRINDA ORMAN YANGINI



HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı. Daha çok sınırın Suriye kısmında kalan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Kızılçat köyü yakınlarında çıktı. Sınırdan duman yükseldiğini görenler, durumu Yayladağı Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. Büyük bölümü Suriye kısmında çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Emek ÇAKILI / YAYLADAĞI(Hatay),()

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BİNALİ YILDIRIM'DAN BABA OCAĞINA SÜRPRİZ ZİYARET



CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, baba ocağına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Anne ve babasının mezarlığında dua eden Yıldırım, vatandaşlarla bayramlaştı.

İstanbul’daki seçim çalışmalarını Anadolu’ya taşıyan Cumhur ittifakının AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sivas programının ardından baba ocağı Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyüne gitti. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte doğup büyüdüğü baba ocağını gezen Yıldırım, aile mezarlığını ziyaret ederek annesi Bahar, babası Hacı Dursun ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım’ın kabirlerinde dua etti. Yıldırım, daha sonra köy konağında buluştuğu hemşehrileriyle bayramlaştı. Burada kısa bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul seçimleri için destek istedi.

Geceyi Kayı köyünde geçirecek olan Yıldırım, yarın öğle saatlerinde İstanbul’a hareket edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,()

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KÜTAHYA'DA İKİ KÖYÜN HUSUMETLİ GENÇLERİ ARASINDA BIÇAKLI-SOPALI KAVGA: 9 YARALI, 6 GÖZALTI



KÜTAHYA’da, iki köyün husumetli gençleri arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Doğalar köyünde oturan bir grup genç ile komşu köy olan Kızılcaören köyü gençleri arasında önceye dayanan husumet nedeniyle bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. İki grubun kavgasında Bayram Ö., Uğur A., Ali Ö., Kadir A., Bahtiyar Y., Mehmet Ali Ç., Halil İbrahim Ç., Veysel O. ve Ramazan D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen Şükrü S., Samet I., Ahmet A., Mehmet A., Semih A. ve Ali Osman O.'yu gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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Haber: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

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KAHRAMANMARAŞ'TA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 6 KİŞİ YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Andırın-Kadirli Karayolu'nun 35'inci kilometresi Kumarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Sarıgül yönetimindeki 46 VG 630 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Mustafa Sarıgül ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: İskender ZENGİN / ANDIRIN(Kahramanmaraş),()

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TARTIŞTIĞI AMCASINI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ



DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, yeğeni Ramazan Ç. (29) tarafından av tüfeğiyle vurulan Ferit Ç. (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ç., oto galerisi sahibi amcası Ferit Ç. ile telefonda bilinmeyen nedenle tartıştı. Ramazan Ç., telefondaki konuşmanın ardından otomobil ile amcasının evinin bulunduğu 5550 sokağa gitti. Sokakta da devam eden tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Ramazan Ç. yanında getirdiği av tüfeğiyle Ferit Ç.’ye iki el ateş ettikten sonra, geldiği otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ferit Ç., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ferit Ç., burada tüm doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ramazan Ç. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

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ADANA'DA GÖLETE GİREN SURİYELİ GENÇ, BOĞULDU



ADANA'da, sıcak havadan bunalarak gölete giren Suriyeli İzzettin Elahmed (17), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli İzzettin Elahmed, yakınlarıyla birlikte 5 kilometre uzaklıkta bulunan Buruk İstiklal Mahallesi'ndeki gölete gitti. Gölete girdikten sonra gencin gözden kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yakınları tarafından sudan çıkartılan gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elahmed'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Can ÇELİK / ADANA,()

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