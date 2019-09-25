DHA YURT BÜLTENİ - 19

25 kaçak göçmenin yakalanma anı kamerada

İZMİR’in Konak ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 25 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, insan kaçakçılarıyla 3 bin dolara anlaştıkları belirlendi. Kaçak göçmenlerin yakalanma anı, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe semtinde seyir halinde olan şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Kamyoneti denetleyen ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığında olan, Kongo uyruklu 25 kişiyi, ölüm yolculuğuna çıkmadan yakaladı. Emniyete götürülen kaçak göçmenlere sağlık kontrolü yapılırken, alınan ifadelerde, göçmenlerin insan kaçakçılarıyla kişi başı 3 bin dolar üzerinden anlaştıkları belirlendi. Öte yandan, polisin yaptığı operasyon ve kaçak göçmenlerin yakalanma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler, kaçan kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaçak göçmenlerin yakalanma anının görüntüsü

Haber: Davut CAN – Kamera: İZMİR, ()

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Vanlı kadınlardan Diyarbakır'daki ailelere destek

Van'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda toplanan bazı STK'ların kadın temsilcileri, 3 Eylül'de dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'daki HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Esma Uludağ, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarını ve bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi. Uludağ, şunları söyledi:

"Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun!' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklaması yapan kadınlar

-Açıklamaya kadınlardan detaylar

HABER: Gülay KUYUCU/VAN, ()

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Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı



MUĞLA'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.

'Dumansız Araçlar Uygulaması' kapsamında, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karayolunda denetim yaptı. 10 personel ile yapılan ve 3 saat süren denetimde 200 araç, durduruldu. 20 sürücüye aracında sigara içtiği gerekçesiyle 153'er lira para cezası kesildi.

Direksiyon başında sigara içerken durdurulan kamyonet sürücüsü D.D. ise ceza kesileceğini öğreninince araçtan indi. Kısa süre sonra da geri binip, yeni bir sigara yaktı.

D.D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.

Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Dumansız Araçlar Uygulaması'ndan genel ve detay görüntü

- Araçlarda sigara içen sürücülerin görüntüsü

- Araçlarda sigara içen sürücülerin araçlarının yol kenara çekmesi

- Kamyonet sürücüsünün görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT / MUĞLA, ()

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Ağaçtan düşen çiftçinin organları bağışlandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan çiftçi 47 yaşındaki Durmuş Gökbaş'ın, beyin ölümü gerçekleşti. Gökbaş'ın böbrekleri, karaciğeri ve akciğeri uygun hastalara nakledilmek üzere ameliyatla alındı.

Ata Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Durmuş Gökbaş, geçen pazar günü, evinin bahçesindeki ağaca zeytin toplamak için çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen Gökbaş, ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gökbaş'ın bu sabah, beyin ölümü gerçekleşti. Yakınlarının isteği doğrultusunda Gökbaş'ın nakle uygun organlarının alınması için operasyon yapıldı. Doç. Dr. Erdem Barış Carti ve Doç. Dr. Gökhan Unsal'ın gerçekleştirdiği operasyonda böbrekler, karaciğer ve akciğer alındı. Organlar, ihtiyacı olan hastalara nakledilmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- Organların götürülmesi ve hastaneden görüntü

Haber- kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, ()

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HDP'li 5 vekil, İzmir'de oturma eylemine başladı



HDP'nin Diyarbakır, Van ve Mardin'de başlattığı 'Demokrasi Nöbetleri'nin, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından İzmir ve İstanbul'da da yapılması kararı alınmasının ardından, HDP'li 5 vekil, Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde oturma eylemine başladı.

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının ardından, bu illerde yapılmaya başlanan 'Demokrasi Nöbeti'nin, HDP MYK'nın İzmir ve İstanbul'da da yapılması kararı almasının ardından, İzmir'de Alsancak Kıbrıs Şehitleri'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne gelen HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Muş Milletvekili Şevin Coşkun, İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve Iğdır Milletvekili Habip Eksik, basın açıklaması yaptı. Vekiller, açıklamanın ardından, ellerindeki, 'Adalet için Demokrasi' pankartını önlerine serip, oturma eylemine başladı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli ekipler, çevrede güvenlik aldı. Bölgede TOMA da hazır bekletildi.

Musa Piroğlu, yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:

"Sandıkta omuz omuza gelenlerin sandığın sonuçlarını yan yana koruması gerekiyor. İstanbul'da seçimleri kaybetmenin öfkesini Diyarbakır'da, Van'da Mardin'de çıkarmak istiyorlar. Biz, bunlara karşı gelmek için buradayız."

Vekillerin oturarak yaptıkları nöbet, devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- HDP'li vekillerden görüntü

- Pankarttan görüntü

- Polis önlemlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Mardin'de bir ayda 150 sokak hayvanı tedavi edildi

MARDİN Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde son bir ayda 150 sokak hayvanı tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'ndeki hayvan hastanesi, sokak hayvanlarına şifa dağıtıyor. Türkiye ve bölgede önemli çalışmalara imza atan hayvan hastanesi röntgen, tam kan sayım cihazı, ultrason, göz cihazı birçok donanıma sahip. Son bir ay içerisinde kaza nedeniyle hayvan hastanesine getirilen 150 sokak hayvanının kırık, çatlak, travma gibi birçok alanda gerekli müdahaleleri yapılarak sağlıklarına kavuşmaları sağlandı.

Hayvan hastanesinde görevli Veteriner Hekim Fatmanur Berhuni, hayvan hastanesinde ortez, protez, katarakt, felçli hayvanlara yürüteç ve birçok operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın merkeze her zaman destek sağladığını anlatan Berhuni, "Türkiye ve bölgemizde sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerinde olmayan ameliyat, katarakt, anestezi gibi birçok cihaz ve imkanın Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde mevcut. Valimiz Mustafa Yaman, hayvansever olduğu için her zaman desteğini görüyoruz. Buranın tam teşekküllü bir hastane ve barınak olmasında kendisinin büyük destekleri mevcut. Sık sık burayı ziyaret ederek hayvanların son durumu hakkında bilgi alır. Barınakta birimleri tek tek gezerek hayvanların son durumunu kendisi görür" dedi.

Görüntü Dökümü

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Barınaktan görüntü

Hayvanlardan görüntü

Yapılan ameliyat ve işlemler

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU 280 MB

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Yabancı turistlerin yüzme keyfini yağmur bile bozmadı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ani başlayan yağmura rağmen yabancı turistler, denizden çıkmadı ve yüzmeye devam etti.

Marmaris şehir merkezinde öğleden sonra önce hafif ardından sağanak olarak yağan yağmurda ortaya ilginç görüntüler çıktı. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı halk plajında şezlonglarında dinlenenler veya denizde yüzenler, yağmura aldırmayarak, yüzmeye ve şezlonglarında uzanmaya devam etti. Su sporlarıyla ilgilenenler de adrenalin tutkusundan vazgeçmedi. Bisiklet yolunda bisiklet sürenler ve yürüyüş yapanlar da sağanak yağmura aldırmadı.

Öte yandan bazı turistler, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına sığındı. Turistler, çevrelerindeki güzel doğa manzarasını fotoğrafladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yağmurda halk plajından görüntü

- Halk plajında yağmurda yüzen, kano sporu yapan turistler görüntü

- Atatürk Caddesi bisiklet bölümünde bisiklet süren turistler

- Atatürk Caddesi'nde yağmurda yürüyen turistler görüntü

(Toplam: 1 dakika 31 saniye-110 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (

