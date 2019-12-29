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DHA YURT BÜLTENİ - 18

TIR’la çarpışan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı TEKİRDAĞ’da, otomobille TIR’ın çarpıştığı kazada aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçesi arasındaki...

GENEL 28.12.2019, 23:51
DHA YURT BÜLTENİ - 18

TIR’la çarpışan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ’da, otomobille TIR’ın çarpıştığı kazada aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçesi arasındaki Karadeniz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serkan K, yönetimindeki  59 TD 075 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola hatalı çıkmaya çalışan Ünver Ö.’nün kullandığı  22 AAL 352 plakalı  TIR’a sol arka tarafından hızla çarptı.  Kazada otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Serkan K., Batuhan K., Pelin K., Selin K., Aysel K. ve Özkan K. yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye,  kaza kırım ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3’ü çocuk 6 yaralı Tekirdağ’da hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede,  kaza nedeniyle Süleymanpaşa-Hayrabolu karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolu, araçların çekilmesiyle yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yerinden detaylar
-Hurdaya dönen otomobil
-Otomobilden kaza kırım ekiplerince çıkarılan sürücü
-Olay yerindeki itfaiye, ambulans ve polis ekipleri
-Kazaya karışan TIR
-Polis ekiplerinin çalışması
-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,()
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Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
 
KAHRAMANMARAŞ'ta, B.D. (19), doğum yapan ablasının bebeğine isim koymak için iki aile arasında çıkan tartışma sırasında 6'ncı kattan atladı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre B.D.'nin ablası doğum yaptı. Evde, bebeğin ismi konusunda iki aile farklı tekliflerde bulundu. B.D. ise ismin ne olacağına bebeğin anne ve babasının karar vermesi gerektiğini söyledi ancak evdekiler B.D.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine B.D., 6'ncı kattaki evin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı.
Ağır yaralanan B.D., çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yeri
- B.D.'nin atladığı apartman
- B.D.'nin atladığı daire
- Polisin inceleme yapması
- Görgü tanığının polise yer göstermesi
- Görgü tanığı ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ- / KAHRAMANMARAŞ,()
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27 yıl hapisle aranan şüpheli çarşıda gezerken yakalandı
 
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 5 ayrı suçtan 27 yıl hapisle aranan ve marketten hırsızlığa teşebbüs eden Adem B., çarşıda gezerken polis tarafından yakalandı.
İlçe merkezinde geçen çarşamba günü meydan gelen olayda bir kişi hırsızlık yapmak için 2 ayrı süper markete girmek istedi ancak alarmların çalması sonucu kaçmak zorunda kaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Andırın İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüphelinin Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce gasp, yaralama gibi 5 ayrı suçtan 27 yıl hapis cezasıyla aranan Adem B. olduğunu belirledi. Bunun üzerine Adem B.'nin yakalanması için polis ve jandarma ilçe genelinde çalışma başlattı. Çalışma sonunda Adem B., çarşıda gezerken yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı. Adem B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Şüpheli polisler arasında
- Polis otosuna bindirilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()
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Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
 
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvalık'ta insan kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Küçükköy Mahallesi'nde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenler bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı 2 operasyonda, 84 kaçak göçmen ve organizatörler M.K. ile H.E. yakalandı.
M.K. ile H.E. hakkında yasal işlem başlatılırken, kaçak göçmenler ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN / AYVALIK (Balıkesir),()
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2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
 
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkeleri Hollanda'ya gönderilmek üzere sınır dışı edildiğini duyurdu. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği aktarıldı. Bu kapsamda bugün, 2 yabancı teröristin ülkeleri Hollanda'ya sınır dışı edildiği açıklandı.

Haber: ANKARA,()
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