DHA YURT BÜLTENİ - 17

Uludağ'da iki dağcıyı arama çalışmalarında ceset bulundu (2)

'SU İÇERİSİNDE BULUNDU'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları sırasında bulunan cesetle ilgili açıklama yaptı. Erkek cesedinin Efe Sarp'a ait montun bulunduğu alana 100 metre mesafede, su içerisinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01/12/2019 tarihinde Uludağ Milli Parklar Bölgesi'nde yürüyüş sırasında kaybolan Efe Sarp ve Mert Alparslan'ın kaybolması olayı ile ilgili olarak yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında 07/12/2019 tarihinde bulunan monta yakın bir bölgede 18/12/2019 günü saat 12.45 sıralarında Kürekli Deresi mevkinde montun bulunduğu alana 100 metre mesafede su içerisinde bir adet ceset bulunmuştur. Cesedin kimliği henüz tespit edilmediği, ölü muayene ve otopsi işlemlerine katılmak üzere Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği ve adli tahkikata devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.ö

HABER: Huzeyfe ÖZDEMİR, Semih ŞAHİN, İsmail SEYMEN

====================================

Saklıkent'te teleskopları kör eden mermer ocağı kapatıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2500 rakımda dünyanın en önemli uzay gözlem alanlarından biri olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin teleskoplarının merceklerine zarar veren ve Saklıkent'in en önemli sorunlarından biri olan zirvedeki mermer ocağının kapatıldığını duyurdu. Mermer ocağının terk ettiği alanın ise amfitiyatroya dönüştürülmesi önerildi.

Antalya'nın Beydağları'nda yaklaşık 2100 rakıma sahip Saklıkent Kayak Merkezi'nde, sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu üçüncü koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapıldı. Dünyanın en önemli uzay gözlemlerinin yapıldığı TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin de bulunduğu Saklıkent'teki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen ile ilgili tüm kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Üç yıl önceki toplantıda "Saklıkent Antalya'nın gerçekten saklanmış güzelliklerinden bir tanesi. Artık Saklıkent'i saklamayacağız ve insanların hizmetine sunacağız" şeklindeki sözlerini hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, O günden bu güne birçok sorunun çözüldüğünü, çözülemeyen sorunları da çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Saklıkent'i kullanabilmenin en önemli yollarından birinin burada etkinlikler yapmak olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin her yıl düzenlenen Gözlem Şenliği, ATSO'nun 'Beyazdan Maviye Kay-Sür-Yüz' etkinliği ve Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen 'Gençlik Şühedanın İzinde' etkinliklerini anlattı. Karaloğlu, “Aynı günde insanlar Saklıkent'te kaydı, inip Konyaaltı sahilinde denize girip yüzdü. Bu dünyanın hiçbir şehrinde olmayan bir özellik ve kıymetini bilmemiz lazım" dedi.

'BİR DAHA AÇILMAMAK ÜZERE KAPANDI'

Saklıkent'in en önemli sorunlarından birinin zirvedeki mermer ocağı olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, “Hem doğayı bozuyordu hem de gözlemevi teleskoplarının merceklerine bıraktığı tozlarla zarar veriyordu. O taş ocağı bir daha açılmamak üzere kapandı. Burası mera özelliğine geri döndürülecek" dedi.

Sadece Saklıkent'tekinin değil, Antalya genelindeki 240 mermer ocağının tamamının denetimden geçirildiğini belirten Karaloğlu, “Bir ekip oluşturduk, denetimler yapılıyor, epeyce ceza da verildi. Saklıkent'in zirvesindeki mermer ocağının kapatılması da o denetimlerin sonucudur. Mermer, doğal kaynaklar, madenler milletin ortak değeri, servetidir. Bunları kullanmak gerekir. Ama bunları kullanan hiç kimse, Boyalı köyün oradaki mermer ocağı gibi, 'Ben Allah'ın taşını keser, satarım. Gerisi de beni ilgilendirmez' mantığıyla hareket edemez. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

ÇEVREYE DUYARLI MADENCİLİK

Mermer ocaklarının çevreye verdiği zararlara ilişkin halkın duyarlılığının da arttığına işaret eden Vali Münir Karaloğlu, “Buradan mermerci, madenci dostlarımıza tekrar söylüyorum; Çevre konusunda gereğini yapmazlarsa, madencilik ve mermercilik yapamaz duruma gelecekler. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Çevreye duyarlı madencilik faaliyetleri yapsınlar. Eğer çevreyi tahrip ederlerse biz de gereğini yapacağız. Bunda kararlıyız" diye konuştu.

Saklıkent'in büyütebileceğini de vurgulayan Vali Karaloğlu, pistlerinin uzatabileceğini belirtti. Karaloğlu, “Saklıkent'te kar kalma süresi Uludağ, Kartalkaya gibi. Yani diğer kayak merkezleriyle aynı. Burada çok ciddi kayak yapılabileceğini gördük. Bu sene her yerde aynı şekilde kar sıkıntısı var ve Saklıkent'in karı da gökte durmaz, mutlaka yağacaktır" dedi.

MERMER OCAĞI ALANINA AMFİTİYATRO ÖNERİSİ

Mermer ocaklarının Saklıkent'in en büyük sorunu olduğunu ve büyük mücadele verdiklerini belirten Saklıkent Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner de "24 saat çalışan bu mermer ocaklarının gece kullanımı geçen yılki koordinasyon kurulu toplantısı sonrasında durdurulmuştu. Saklıkent'in neredeyse içinde gibi duran bir mermer ocağı da kapatıldı. Saklıkent ile kardeş gibi yaşıyordu bu mermer ocağı. Arkamızda ucube gibi duruyor. Ocağı kapatan firmaya, çıkarılan mermerlerle bir amfitiyatro yaptırmak istiyoruz. Buraya değer katacaktır. Bu amfitiyatroda üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri gösteri yapabilir. Ucube görüntü de bu şekilde yok edilebilir" dedi.

Mermer ocaklarının Saklıkent'e çıkarken yol boyunca görüntü kirliliği oluşturduğunu da belirten Altıner, “Ocaklardan düşen kaya parçaları can ve mal güvenliği tehdidi oluşturuyor. Onlarca yılda oluşan sedir ve ardıç ağaçları oluşan toz nedeniyle kuruyor. Bakırlıtepe'de 200 gün boyunca gökyüzünün izlenebildiği TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin teleskoplarının mercekleri, mermer ocaklarının tozundan oluşan kireçten zarar görüyor. Bölge insanında tiroit ve kanser vakaları arttı. Bölgedeki su kaynaklarının zarar gördüğü raporlarla tespit edildi. Buradaki bir mermer ocağının süresi de 16 Şubat 2020 itibarıyla dolacak. Ancak süre uzatma talebinde bulunmuş. Süre uzatımı verilmemesini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-Protokol üyelerinin yürürken görüntüsü

-Toplantı salonundan görüntü

- Protokolün n görüntüsü

-Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

-Saklıkent detay görüntüler

-Kapatılan taş ocağının görüntüsü

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA ()

=======================

Hırsızlık şüphelileri, minibüs beklerken yakalandı



Konya'da evlerin kapılarını plastik parçasıyla açıp, hırsızlık yaptığı öne sürülen Pınar G. (18) ve Nazan G.(20) ve Z.Y. (14) minibüs beklerken yakalandı. Evde birilerinin olup olmadığını zile basarak kontrol eden şüphelilerin, kapıya çıkan olunca da dilencilik yaptıkları veya adres ile kiralık ev sordukları saptandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son günlerde evlerden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmada, şüphelilerin, evlerin kilitli olmayan kapılarını bir aparat yardımıyla açtıklarını tespit etti. Evde birilerinin olup olmadığını zile basarak kontrol eden şüphelilerin, kapıya çıkan olunca da dilencilik yaptıkları veya adres ile kiralık ev sorduklarını belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, verilen eşkaller üzerinden de şüphelilerin hırsızlıktan kaydı bulunan ve aynı yöntemi kullanarak hırsızlık yapan Pınar G., Nazan G. ve Z.Y. olduğunu saptadı. 3 şüpheli, dün merkez Selçuklu ilçesinde durakta minibüs beklerken polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise kapıları açmakta kullandıkları plastik parçası, bin 500 lira para ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Yaklaşık 1 ay önce de gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Şüphelilerden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA-

============================

Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 19 gözaltı



Kütahya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin asker mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf astsubaylar ve polis akademisi ile ilişiği kesilen öğrencilerinde bulunduğu 19 kişi, gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden astsubay V.D.'nin bir süre önce Macaristan'a kaçtığı tespit edildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, muvazzaf astsubaylar ve polis akademisi eski öğrencilerinin aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya merkezli Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda teğmen U.K., astsubaylar Y.Ö., S.Ç., V.A., A.L., K.A., H.K., S.T., E.P., M.T., A.S., H.K., T.S., T.D., M.A., polis Akademisinden ilişiği kesilmiş öğrenciler M.A.G., N.T. E.Ç. ve M.E.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

YURT DIŞINA KAÇTI

Hakkında gözaltı kararı verilen astsubay V.D.'nin ise bir süre önce yıllık izin alarak Macaristan'a kaçtığı belirlendi. Operasyon kapsamında farklı illerde gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından dün gece Kütahya'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemlerine bağlandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve polis akademilerine yerleştirilmek üzere öğrenci yetiştiren hazırlık grupları olarak faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Şüphelilerin Kütahya'ya getirilmesi

-Emniyete götürülmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()

============================

Edirne'de 500 öğrencinin 'zeka oyunları' mücadelesi



Edirne'nin Keşan ilçesinde ilk kez düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda ilk ve orta dereceli okullardan 500 öğrenci 5 farklı zeka oyununda galip gelebilmek için ter döktü.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Keşan Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvanın açılışına, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

'KAZANAN TÜRKİYE OLACAK'

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 500 öğrencinin 'zeka oyunları' oynamak üzere bir araya geldiğini belirterek, "Böyle bir turnuvayı ilk defa Edirne'de gerçekleştirmiş oluyoruz. Edirne'ye toplam 65 tane akıl ve zeka atölyesi yapıldı. Bu atölyelerden Keşan'da 12 tane var. İnanıyorum ki bu turnuva sizlerin gelişmesine çok büyük fayda sağlayacak. Aranızda hem tatlı bir rekabet olacak, hem de dostluk kazanacak. Kaybeden yok, kazanan Türkiye olacak" dedi.

'BİZE SORUN ÇÖZEN DEĞİL, SORUN ÇÖZEN EVLAT LAZIM'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Keşan'ın birçok yönden olduğu gibi eğitim anlamında da ön sıralarda olduğunu ifade ederek, "Her alanda bunun sonuçlarını ileride başarı hikayeleri yazarak göreceğiz. Bize soru çözen değil, sorun çözen evlat lazım. İşte zeka oyunları bu yüzden önemli" diye konuştu.

Daha sonra ise oyunların başlangıç hamleleri yapıldı. İlk ve orta dereceli 500 öğrenci, mangala, pentago, reversi, kulami ve Q-bitz gibi 5 farklı zeka oyununda birbirleriyle yarıştı. Okulların robotik ve kodlama atölyelerinde eğitim gören öğrenciler ise geliştirdikleri robotları sergileme imkanı buldu. Turnuva sonunda dereceye girenlerler ödüllendirildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Turnuvaya katılan öğrenciler

-Zeka oyunu oynayan öğrenciler

-Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı konuşması

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu konuşması

-Robotik ve kodlama atölyesi öğrencileri

-Yaptıkları robotlar

-Salondan genel gör.

-Ritim grubu konseri

-Öğrenciler röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

===============================

Van'da kış sıcak geçiyor

Van'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaşları sokağa döktü. Kış mevsimine rağmen havanın hala sıcak olmasına sevinen halk, güneşin keyfini çıkardı.

Van kent merkezinde halen güneşli günler yaşanıyor. Sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van'da, halka açık alanlar halen canlılığını koruyor. Hava sıcaklığının 6 derecenin üzerinde olduğu kentte vatandaşlar, park ve bahçelerin olduğu açık alanlarda vakit geçiriyor. Yaşanan bu durum kimi vatandaşları memnun ederken, kimini ise endişelendiriyor.

Van'da yaşayan Harun Zorer, bu yıl zorlu bir kış yaşamadıklarını belirterek, "Küresel ısınmadan mı, yoksa başka nedenden mi? Bilmiyoruz. Ama bu yıl Van'a doğru dürüst kış gelmedi. Havalar çok güzel. Bu sıcak havada vatandaşlar güneşin tadını çıkarıyor. Havaların sıcak geçmesinden mutluyuz, ancak kar yağsa bizim memleketimiz için daha iyi olur" dedi.

Mahmut Uçar ise karın yağmamasından memnun olduklarını, güneşli günlerin tadını çıkardıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- muhabirinin anonsu

-Açık çay bahçesinde oturup çay içen vatandaşlar

-Detaylar

-Muhmat Uçar ile röportaj

-Çarşı merezinde güneşli havada gezenler

-Parkta güneşlenen vatandaşlar

-Sigara saran bir yaşlı

-Detaylar

-Harun Zorer ile röportaj

-Detaylar

-Bir genç ile röportaj

-Çay içerlerken

-Genel ve detaylar

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, ()