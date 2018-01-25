DHA YURT - Afrin'den Azez'e havanlı saldırı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 2 havan mermisi, saat 19.15'te Azez İlçe merkezindeki boş araziye düştü. Gürültüye meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
Haber:KİLİS,()
Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 2 havan mermisi, saat 19.15'te Azez İlçe merkezindeki boş araziye düştü. Gürültüye meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Haber:KİLİS,()
25 Ocak 2018 Perşembe 19:49
Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 2 havan mermisi, saat 19.15'te Azez İlçe merkezindeki boş araziye düştü. Gürültüye meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
Haber:KİLİS,()
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