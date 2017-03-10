DHA 'ya ödül

TRABZON, () - TRABZON Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen 2016 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması sonuçlandı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin yaptığı açıklamaya göre, 35 gazetecinin 61 eserle katıldığı 2016 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması’nda Trabzon Bürosu muhabiri Fatih Turan, Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Murat Durmaz’ ın cenaze töreninde, oğlunun gömleğini koklayan annenin fotoğraf ile Haber Fotoğrafı dalında ödül aldı.

Ankara muhabirlerinden Ercan Ata da meslekte 20 yılını doldurduğu için Basın Hizmet Ödülü verilen gazeteciler arasında yer aldı.