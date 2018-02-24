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DHA'ya iki ödül

BURSA,() - BURSA Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'BGC 2017 Başarı Ödülleri Yarışması' sonuçlandı. Yarışmada Doğan Haber Ajansı () muhabirleri Halil Özçoban, 'Genel Haber' dalında Başarı Ödülü'ne, Ahmet...

DHA'ya iki ödül

BURSA,() - BURSA Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'BGC 2017 Başarı Ödülleri Yarışması' sonuçlandı. Yarışmada Doğan Haber Ajansı () muhabirleri Halil Özçoban, 'Genel Haber' dalında Başarı Ödülü'ne, Ahmet Cemal Ekentok ise 'Spor Haberi' dalında mansiyon ile ödüllendirildi. 
Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Kültür Sarayı’ndaki merkezinde yapılan jüri toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü. Yarışmaya aday olan 157 eseri tek tek değerlendiren 8 kişilik jüri, toplam 15 başarı, 15 mansiyon ödülü verdi. da, 2 ödüle layık görüldü. Muhabiri Halil Özçoban, Yusuf Kotaman Genel Haber Dalı kategorisinde 'Şaka gibi' adlı haberiyle başarı ödülünü kazandı. Bir süre önce 'dan ayrılan Ahmet Cemal Ekentok ise Orhan Can Spor Haber Dalı kategorisinde 'Yazıklar olsun kaleciye bıçak çektiler' adlı haberiyle mansiyon ödülünü kazandı.
Yarışmada dereceye giren gazetecilere ödülleri önümüzdeki günlerde düzenlenenen tören ile verilecek.

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