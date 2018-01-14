DHA'ya 2 ödül

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Basın Ödülleri Yarışması'nda, Doğan Haber Ajansı 2 ödüle layık görüldü.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle geleneksel hale getirilen Basın Ödüller Yarışması töreni düzenlendi. Şirehan'da düzenlenen törene; Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, CHP Milletvekili Mehmet Gökdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Mehmet Ali Dim, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yöneticilerinin kente vizyon oluşturmak için önemli adımlar çizdiğini belirterek, "Tarihin hissettirdiği duyguları yoğun hissettiğimiz bir şehir Gaziantep. Bu anlamda tüm emek verenlere teşekkür ederim. 15 Temmuz da bunun bir örneği. O yüzden bu kadar omuz omuza ve dik durmuşken siz gazetecilerin varlığı da sadece siyaset için değil ülkemiz için de önemli birer değerdir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise herkesin gazeteci ve politikacı olamayacağını kaydederek, "Hepinizin günü kutlu olsun. Burada en önemli şey iletişimdir. İletişim kanallarını açık tutmamız gerekiyor. Toplumdan gelen bilgiyi doğru aktarmak en büyük ihtiyacımız" diye konuştu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da zor bir meslek yaptıklarını ifade ederek, "Mesleğimiz meşakkatli ve çile mesleği, gönül işi. Bizler gecesini gündüzüne katıp mesleğimizi icra ederken en az bizim kadar çile çeken gizli kahramanlar gazetecilerin eşleri. Ülkemiz zorlu ve badireli günlerden geçti. İşimiz kolay değil. Özellikle Anadolu'da hiç kolay değil. Meslektaşlarımız için yaptığımız evlerin inşaatı bitti. Evlerimiz şuanda teslim edilecek aşamadadır. İnşallah ikinci ayın sonuna doğru anahtar teslim töreni yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Çeled Uşağlar Tiyatrosu tarafından gazeteciler için hazırlanan oyun sahnelendi, ardından 2017 yılı Basın Ödülleri açıklandı. Haber, fotoğraf, köşe yazısı, röportaj, sayfa düzeni, televizyon ve radyo programı kategorilerinde düzenlenen yarışmada muhabirlerinden Mücahit Yolcu 'fotoğraf', Mustafa Kanlı ise 'görüntü' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Törende ayrıca Sedat Ergin, Yavuz Donat, Abbas Güçlü, Nazlı Çelik, İsmail Küçükkaya, Sabiha Doğan ve Osman Altınışık ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Yusuf Gürsoy'un da aralarında bulunduğu yazar ve televizyonculara 'Meslek Onur Ödülü', jüri üyelerine ise teşekkür plaketi verildi.

Ödül törenin ardından sahne alan Yeşil Salkım, seslendirdiği şarkılarla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.



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