DHA muhabiri Halil Bayram hayatını kaybetti

OF (Trabzon), () - TRABZON’un Of İlçesi’nde bazı yerel ve ulusal gazetelerin ve Doğan Haber Ajansı’nın muhabirliğini yapan 55 yaşındaki Halil Bayram, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Bir süre önce felç geçiren ve beyin damarlarında tıkanıklık oluşan Halil Bayram, 17 Ocak günü Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi sürdürülen 7 çocuk babası emekli öğretmen Halil Bayram dün gece tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Bayram, bugün ikindide kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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