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DHA İSTANBUL - SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayarak sabaha kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura...

DHA İSTANBUL - SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayarak sabaha kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.
Saat 04.00 sıralarında etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'un birçok noktasında görüldü. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur mega kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Şimşekler ise gece boyunca şehri aydınlattı.
İstanbul genelindeki yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yollardan ve trafikteki araçlardan görüntü
-İşyerlerini kapatmak için çalışanlar
-Yağmura yakalanan vatandaşlar
-Genel ve detaylar
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(CEP TELEFONU KAMERASINDAN ŞİMŞEK GÖRÜNTÜLERİ)

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