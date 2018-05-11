DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.30

-İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na katılacak.

15.30

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesinde "Günümüz Dünyasında Yükselen Türkiye" konulu konferans verecek.

13.08

-Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından seçim startını verecek.

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ESKİ EŞİNİN OTOMOBİLİNİ YAKTI

- Otomobilin alev alev yanması ise kameralara yansıdı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Sancaktepe'de bir kişi boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra kendini polise ihbar etti

Olay, İnönü Mahallesi Kırlangıç Sokakta saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Büşra K.'nin evinin önünde bulunan otomobili yanmaya başladı. Otomobilden alevlerin çıktığını gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Araç kısmen yanarken apartmanın dış yüzeyinde maddi hasar oluştuğu görüldü.



YANICI MADDE DÖKÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışmalarla yanan otomobili söndürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilin çevresinde yaklaşık bir saat delil araştırması yaparken otomobilin yanıcı maddeyle yakıldığı belirlendi.



155 POLİS İMDAT ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYARAK TESLİM OLDU

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler otomobilin sahibi Büşra K.'dan da olayla ilgili bilgisine başvurdu. İnceleme sürerken Büşra K.'nin eski eşi S.Ü., polisi arayarak olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi ve teslim olacağını söyledi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından bulunduğu yerden gözaltına alınan S.Ü.polis merkezine götürüldü.



ALEVLER APARTMANIN ÜST KISMINA YÜKSELDİ

Büşra K'nın komşusu Mehmet Çakıcı, "Uyuyorduk. Dışarıdan patlama sesleri geldi. Binaya doğru alevlerin yükseldiği gördük" diye konuştu. S.Ü.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Yanan otomobil

-Alevlerin yükselmesi

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar



(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

-Yanan otomobilden detay

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Dışarıda bulunan vatandaşlar

-Büşra K.(Kırmızı montlu)1. dak. 30. saniye

-Polis ekiplerin çalışması

-Apartmanda oluşan hasar

-Zırhlı polis aracı

-Apartman komşusuyla röp.

-Genel ve detaylar

11.05.2018 - 06.34 Haber Kodu : 180511009

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2- ŞİŞLİ'DE BOYA YAPARKEN CANLARINDAN OLUYORLARDI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul

Şişli'de bir veteriner kliniğinin bodrum katını boyayan iş yeri sahibi ve çalışanı boyadan zehirlendi. Başka bir çalışan tarafından son anda fark edilen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boyadan kaynaklanan kokudan içeride bulunan hayvanlar da etkilendi.

Olay, Bozkurt Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan veteriner kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre bodrum katta iki gündür boya yapan iş yeri sahibi ve bir çalışanı akşam saatlerinde yine boya yapmaya başladı.

VARDİYA DEĞİŞİMİNDE DURUM FARKEDİLDİ

24 saat açık olan veteriner kliniğine vardiya değişimi için gelen başka bir çalışan içeri girdiğinde yoğun bir koku ile karşılaştı. Bodrum kata indiğinde iş yeri sahibi Selçuk Çömlek ve bir çalışanın baygın şekilde yattığını gördü.



OLAY YERİNE İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVKEDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma yaptı.



KLİNİKTEKİ HAYVANLAR DA ZEHİRLENDİ

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kliniğin içinde bulunan hayvanlarda kokudan etkilendi. İçeriden çıkarılan bir köpeğin de boyadan etkilendiği görüldü. İki kişinin tam olarak neden zehirlendiği olay yeri ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.



Görüntü dökümü:

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-Veteriner kliniğinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Olay farkeden çalışanın görüntüsü

-İçeriden çıkarılan köpeğin bir kadının kucağındaki görüntüsü

-Toplanan mahalle sakinleri

-Genel ve detay görüntüler



11.05.2018 - 01.43 Haber Kodu : 180511004

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3- İBB BAŞKANI UYSAL: İSTANBUL'DAKİ ATIKSULARIN YÜZDE 99'U ARITILIYOR

İSTANBUL

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde arıtılan atık suları Marmara Denizi'nin dip akıntısıyla buluşturacak deniz deşarj boru hattının son 200 metresinin denize indirilmesi törenine katıldı. İstanbul'daki atık suların yüzde 99'unun arıtıldığını belirten Uysal, "Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önlenmesine ve bütün atık suların arıtılmasına yönelik master plan yapıyoruz. Gemilerin denizi kirletmesini önlenmek için çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

KULLANILABİLİR KALİTEDE TEMİZ SU DEŞARJ EDİLİYOR

Başkan Uysal buradaki konuşmasında, geçmişte atık suların arıtılmadan denize derin deşarj edildiğini hatırlatarak, "Bugün yaptığımız iş, ileri biyolojik arıtılan kullanılabilir derecede temiz hale gelmiş suyun derin deşarj edilmesidir. Bu sular dünyadaki birçok ülkede ikinci kez kullanıldığı halde bizim İstanbul'da su sıkıntımız olmadığı için bu suları ya sanayide ve park bahçe sulamasında kullanıyoruz. Ya da denize deşarj ediyoruz. Böyle bir saf suyu neden derin deşarja vermenin maliyetine katlanıyoruz? İçindeki bütün zararlı maddeler ve mineraller yok olarak saf su haline gelmesine rağmen, denizdeki canlı ve balık yaşamının etkilenebileceği düşüncesiyle temiz suyumuzu da derin deşarj ediyoruz." dedi.

İstanbul'daki arıtmaların yarısında derin deşarj olduğunu, olmayanları da tamamlayacaklarını ifade eden Uysal, 1994 öncesinde İstanbul'daki atık suların ancak yüzde 9'unun 2 arıtma tesisinde sadece ön arıtmadan geçtiğini söyledi.

Başkan Uysal, "Şu anda İstanbul genelindeki atık suların tamamı arıtılıyor diyebileceğimiz bir noktaya geldik. Birkaç köyde çalışmalar devam ediyor. İstanbul'daki atık suların artık yüzde 99'unun üzerindeki bir kısmı arıtılarak denizin dip akıntısına veriliyor. Günlük yaklaşık 3,5 milyon atık su arıtmadan geçiyor. 80 tesisimizin yüzde 35'inde ileri biyolojik arıtmadan geçerek kullanılabilir su haline geliyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde İstanbul'daki bütün arıtmaları ileri derecede biyolojik arıtmaya dönüştüreceğiz" diye konuştu.

DEŞARJ BORUSUNDA UYGULANAN TEKNİK DÜNYADA İLK

İstanbul'da 6 ilçedeki biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin inşasının devam ettiğinin altını çizen Uysal, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde arıtılan atık suyun, 2.2 metre çapındaki çelik derin deşarj borusuyla denizin dip akıntısına verildiğini söyledi.

Çelik borunun dışında beton kaplama bulunduğunu belirten Mevlüt Uysal, "Bu çapta bir borunun bu şekilde kaplanarak denize indirilmesi Türkiye'de ve dünyada uygulanan ilk teknik. Böyle bir tekniği ilk defa İstanbul'da uygulayan İSKİ'ye ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum" dedi.

"İSTANBUL'DA DENİZE GİRİLEMEYEN SAHİL YOK DENECEK KADAR AZ"

İstanbul'da sahillerin temizliği konusunda da son noktaya gelindiğine dikkat çeken Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü; "İstanbul'un denizlerinde kirlilik problemi yok. Denizdeki canlı yaşamını nasıl doğal dengesinde tutarız? Onun mücadelesini verir konuma geldik. İstanbul'da geçmişte denize girilen yer yok denecek kadar azken, şimdi denize girilemeyen sahil yok denecek kadar az. Hedefimiz İstanbul denizlerinin tamamını denize girilebilir hale getirmek. İstanbul'daki bütün atık suların ileri derecede biyolojik arıtmadan geçerek yeniden kullanılabilir su kalitesine geldiği dönem için çalışıyoruz."

"İstanbul'un su temini konusunda bir problemi yok. Melen projesinden sonra 2070'lere kadar bu problem çözülmüş vaziyette. İstanbul'da artık su ve atık su İSKİ'mizin kontrolü altında" ifadelerini kullanan Uysal, İstanbulluların bir problem yaşamadan sağlıklı suya ulaşabildiği, atık suyun da çevreye zarar vermeden arıtıldığı bir noktaya gelindiğini kaydetti.

"MARMARA DENİZİ'NİN KİRLENMESİNİ DE ÖNLEYECEĞİZ"

İBB Başkanlığının yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı olarak Marmara Denizi'nin tamamında kirlilikle mücadele çalışması yaptığını dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

Biz burada ileri derecede biyolojik arıtmadan çıkan temiz suyu derin deşarjla denize verirken, hemen karşı yakadan eğer arıtılmadan denize gelen bir kirli su varsa, Marmara Denizi için bizim burada yaptıklarımızın çok önemi kalmadığının farkındayız. MBB Başkanı olarak sadece İstanbul'un değil, bütün Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önlenmesine ve bütün atık suların arıtılmasına yönelik master plan yapıyoruz. Gemilerin denizi kirletmesini önlenmek için çalışmalarımız da devam ediyor. İstanbul denizlerinde iyi bir noktadayız. Ancak, geçmişte deniz turizmi denildiğinde akla ilk Marmara kıyıları gelirken, şimdi Marmara bu özelliğini kaybetmiş vaziyette. Yakın zamanda Marmara Denizi kıyılarının eskisi gibi deniz turizminde aktif olarak kullanılan bir yer olmasını hedefliyoruz.



TUZLA DENİZ DEŞARJ HATTI PROJESİ

Deşarj hattının maliyeti 15 milyon dolar. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan atık sular denize deşarj edecek. 2.200 mm çapında toplam 3.415 metre boru döşenmesi işlemi yapılıyor. (1.005 metresi karada 2.410 metresi denizde) işin yüzde 85'i tamamlandı. 1.005 metrelik kara boru hattının 972 metresi, 2.410 metrelik deniz deşarj hattının ise 2.135 metrelik kısmı tamamlandı. Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte; toplam deşarj kapasitesi günlük 1 milyon metreküp olacak. 2016 yılının mart ayında başlayan proje, 2018 yılı Ağustos ayında sona erecek.

Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Uysal'ın açıklamaları

-Törenden detaylar

-Başkan Uysal'ın tesisi gezmesi

-Tesisin havadan görüntüleri

10.05.2018 - 18.47 Haber Kodu : 180510205

10.05.2018 - 18.48 Haber Kodu : 180510203

10.05.2018 - 18.46 Haber Kodu : 180510201

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4- EN BEĞENİLEN ŞİRKETLER ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, ()

CAPİTAL Dergisi tarafından "Türkiye'nin En Beğenilen Özel Şirketi Araştırması"nın ödül töreni, dün akşam Hilton Otel'de gerçekleştirildi. Törende Türkiye'nin en beğenilen üç şirketi Koç Holding, Arçelik ve Garanti Bankası oldu.

Capital dergisinin 16 yıldır düzenlediği Türkiye'nin en beğenilen şirketleri araştırmasında ilk üçe giren şirket ve kendi alanında en beğenilen 37 şirkete düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törene iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

TÜRKİYE'NİN EN BEĞENİLEN ŞİRKETİ KOÇ HOLDİNG

Bu yıl 17'incisi yapılan araştırmada Türkiye'nin en beğenilen şirketleri Koç Holding, Arçelik ve Garanti Bankası olarak sıralandı.

ÖDÜL ALAN ŞİRKETLER

Araştırma sektörlerine göre en beğenilen şirketler ise şöyle oldu:

Allianz Sigorta, Akçansa, Banvit, Betek Boya, Boyener Grup, BSH, Coca-Cola, DHL, Doğtaş-Kelebek, Eczacıbaşı-Vitra, Enerji SA, Enka, Ereğli Demir-çelik, Eti, Garanti Bankası, Garanti Emeklilik, Garanti Factoring-Garanti Yatırım, Hilton, LC Waiikiki,L'Oreal, Medina Turgul DDB,Mercedes-Benz Türk, McKinsey, Mey İçki, Microsoft, Migros, Nef İnşaat, Novartis, Samsung, SEK, Shell, Şişecam, Unilever, Vodafone, Yapı Kredi Leasing,Yemeksepeti.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Konuşmalardan detay

-Ödül töreni

-Toplu fotoğraf çekimi

-Genel ve detaylar

10.05.2018 - 23.34 Haber Kodu : 180510244