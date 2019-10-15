DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

BEYOĞLU'nda bir işyerine girmek için duvara tırmandığı belirtilen kişi, 8 metre yüksekten yere çakıldı. Yaklaşık 10 dakika acı içinde kıvranan hırsızın yerden kalktıktan sonraki davranışları güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri işletmecisi "Ayakkabıları burada, çıkardığı yerde duruyor eğer arzu ederse gelip alabilir" dedi.Olay 2 hafta önce Şişhane'de elektrik malzemeleri satan bir işyerinde yaşandı. Akşam dükkanlar kapandıktan sonra gelen bir kişi, gözüne kestirdiği işyerine girmek için duvara tırmandı. Havanın yağışlı olmasından dolayı hırsız kaymamak için ayakkabılarını çıkarıp klima motorunun üstüne bıraktı. Boş olan dükkanın cam kenarından diğer işyerine geçmek isteyen hırsız çatıdan aşağıya gelen kablolara tutunarak işyerine girmek istedi. Hırsızın tutunduğu kablolar ağırlıktan dolayı kopunca, hırsız 8 metre yükseklikteki 2'nci kattan önce cam saçağa oradan da beton zemine çakıldı. Yaklaşık 10 dakika acı içinde kıvranan hırsız daha sonra yerden kalkarak bilinçsiz şekilde kopan kablolara tutunmaya çalıştı. Sendeleyerek tekrar yere düşen hırsız daha sonra park halindeki motosikleti devirdi. Bir süre daha yerde kaldıktan sonra tekrar kalkan hırsız bu sefer de tentenin kolunu çevirmeye başladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, hırsız daha sonra ayakkabısız halde buradan uzaklaştı.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

İşyeri işletmecisi Gürsel İzgin "Malum son zamanlarda hırsızlık olayları bayağı arttı. Bizim de dükkanımıza girme teşebbüsünde bulunmuş. Vatandaş akşam saat 21.30 sıralarında buraya geliyor, yaklaşık 10-15 dakika buralarda takıldıktan sonra yukarıya tırmanıyor. Hava yağışlı olduğu için ayaklarının kayacağını düşünüyor her halde, ayakkabılarını çıkarıp klimanın üzerine bırakıyor ve korkulukların üzerinden yürüyerek geçiyor. Sonra tenteye basıyor önce cam sundurmanın üstüne sonra da yere düşüyor. Düşerken de can havliyle kablolardan kuvvet almaya çalışıyor. Fakat kablolar onu tartmıyor ve düşüp beton zemine çakılıyor. Düştükten sonra yaklaşık 5-10 dakika yerde kıvranıyor sonra kalkıp sersemlemiş halde sağa sola ilerliyor" dedi.

TRAJİKOMİK OLAYLAR YAŞANIYOR

İzgin, "Sonrasında trajikomik olaylar oluyor. Önce sundurma camının üstüne sonra sonra yere düşüyor. Kalktıktan sonra dengesiz hareketler yapıyor. Park halindeki motosikleti düşürüyor, tentenin demirine sarılıyor bilinçsiz şekilde çevirmeye çalışıyor. Olay yaklaşık 10-15 dakika bu şekilde devam ettikten sonra çıkıp gidiyor. 5 dakika sonra geri geliyor, 10-15 dakika daha burada takıldıktan sonra tekrar gidiyor. İkinci gelişinde ilki kadar değil ama yine sendeliyor. İlk düşüp yerden kalktığında bilinci kayıp şekilde görülüyor" ifadesini kullandı.

"ARZU EDERSE GELİP AYAKKABILARINI ALABİLİR"

Gürsel İzgin, "Ayakkabısı hala klimanın üzerinde duruyor. Gelirse ayakkabılarını kendisine takdim ederiz. Ayakkabıları burada, çıkardığı yerde duruyor eğer arzu ederse gelip alabilir" diye konuştu.

Görüntü dökümü

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Hırsızın gelişi

-Hırsızın düşmesi

-Yerden kalkan hırsızın kopan kabloyu çekmeye çalışması

-Tekrar yere düşmesi ve kalkması

-Yine sendeleyerek düşmesi ve motosikleti devirmesi

-Tekrar kalkıp tende demirini çevirmeye çalışması

-Sendeleyerek ayakkabısız halde gitmesi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

- İşyeri işletmecisi, Gürsel İzgin ile röportaj

-Olayın yaşandığı yer

-Hırsızın olay yerinde bıraktığı ayakkabıları

-Düştüğü yer

-Genel ve detay görüntüler

15.10.2019 - 13.33 Haber Kodu : 191015124



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2- SULTANGAZİ'DE KUYUMCU SOYGUNU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul - SULTANGAZİ'de kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı 3 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine 6 bilezik alarak kaçtı.

Olay Eski Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Saat 12.30 sıralarında 3 kişi ellerindeki poşetle kuyumcuya geldi. Silah çeken soyguncular, iş yeri sahibinden altınları poşete doldurmasını istedi. Kuyumcu dükkanının direnmesi üzerine arbede çıktı. 6 bilezik alan soyguncular yaya olarak kaçtı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin incelemesi

-Görgü tanığı ile röp.

-Detaylar

15.10.2019 - 14.39 Haber Kodu : 191015148

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3- ESENYURT TEM OTOYOLU'NDAKİ KAZA TRAFİĞE NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Esenyurt TEM Otoyolu'nda sapağa girmekten vazgeçen sürücünün kullandığı araca arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu Esenyurt Gişeler sapağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Kurt 34 RB 1246 plakalı otomobiliyle sapağa girmekten vazgeçip Edirne istikametine devam etmek isteyince arkadan gelen Hamit Kaya yönetimindeki 59 SBE762 plakalı kamyon duramayarak önündeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu'nda 3 şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak tek şerit verdi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

15.10.2019 - 15.46 Haber Kodu : 191015174

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4- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR: SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

- Tutuksuz yargılanan 30 öğrencinin "örgüt propagandası" suçundan cezalandırılmaları istendi

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de düzenlediği harekatı tamamlanmasının ardından stant açarak lokum dağıtanlara "İşgalin lokumu olmaz" şeklinde pankart açıp slogan atarak "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla 30 öğrencinin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Savcı, tüm sanıkların "Silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1'er yıldan 5'er yıla kadar hapislerini talep etti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, iki tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Avrupa Matematik Derneği'nden bir temsilci de duruşmayı izledi. Savcının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında bildirdiği tutanağa geçti. Savcı mütalaasında, 20 Ocak 2018'de TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nı icra ettiği, harekatın başarılı sonuçlanması nedeniyle etkinlik düzenleyen gruba karşı eylem yapmış olmaları, sloganlar ve pankartların terör örgütlerini meşru gösterir nitelikte olduğu gerekçesiyle "PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan ayrı ayrı 1'er yıldan 5'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

SAVUNMA İÇİN SÜRE TALEP ETTİLER

Sanık avukatlarından Yıldız İmrek, Anayasa Mahkemesi'nin Ayşe Öğretmen ve Barış Akademisyenleri kararlarının gözetilerek savcının mütalaasını gözden geçirmesini ve müvekkilleri hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti. Diğer sanıklar ve avukatlar ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep ettiler. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından lokum dağıtım etkinliği esnasında arbede yaşandığı ileri sürülüyor. Görüntü tespitinde sanıkların, "İşgalin katliamın lokumu olmaz" pankartı açtıkları, "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" şeklinde bazı sloganlar attıkları anlatılıyor. Sanıkların silahlı terör örgütünün genel tavrı doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nin egemen bir devlet değil de, bölgede işgal gerçekleştiren gayri meşru güç olarak gösterdikleri öne sürülerek "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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ARŞİV

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5- FADIL AKGÜNDÜZ'ÜN DOLANDIRICILIK DAVASI... MÜSİAD BAŞKANI DA MAĞDURLAR ARASINDA

Özden ATİK - Halil YILMAZ / İSTANBUL, () BAYRAMPAŞA'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın mağdurları arasında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile amcası Osman Kaan ve yengesi Nebahat Kaan'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Kaan ailesi, Fadıl Akgündüz'den şikayetçi oldu.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmezken; çok sayıda mağdur ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, şikayetçiler dinlendi.

Mağdurlar arasında MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da yer aldı. Hakkında önceki celselerde zorla getirme kararı verildiği belirtilen müşteki Abdurrahman Kaan, amcası iş insanı Osman Kaan ve amcasının eşi Nebahat Kaan duruşmada ifade verdi. Müşteki Abdurrahman Kaan, "Caprice Gold Bayrampaşa projesinden 18 adet devre mülk aldım. Toplam 750 bin TL para ödedim. Kira bedeli almadım. Tapularım verildi. Zararım giderilmedi. Şikayetçiyim. Davaya katılma talebim vardır" dedi. Osman Kaan ve Nebahat Kaan ise aynı projeden 1 milyon değerinde 30 adet devre mülk aldıklarını belirterek "Kira geliri almadık. Tapularımız verildi. Zararımız giderilmedi" diyerek Fadıl Akgündüz'den şikayetçi olduklarını söylediler.

Duruşmaya katılan diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirttiler.

YURTDIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan sanık Fadıl Akgündüz, "Uluslararası bir yatırım, yüzde 80'ini yapmışız. Ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı ve dövizin aşırı yükselmesinden kaynaklı bekleme sürecindeyiz. Projeyi tamamlamak için yeni yatırımcı aramaktayız. Bu hususta yurt dışı yatırımcılarla da görüşmek için yurt dışı yasağının kaldırılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talebini reddetti. Duruşma, diğer mağdurların dinlenmesi için 28 Şubat'a bırakıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa, 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

Görüntü dökümü:

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-Abdurrahman Kaan'ın duruşma salonu dışındaki fotoğrafı (Ortadaki)

15.10.2019 - 15.31 Haber Kodu : 191015172

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6- PENDİK'TE VURULAN KÜÇÜK HİRANUR'UN VURULDUĞU DAVADA SANIĞA TAHLİYE

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu Hiranur Demircan'ı silahla yaralayan Barış Balcı tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış gerekçesiyle tahliye edildi. Sanığın yurt dışına çıkışı yasaklandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Barış Balcı ve avukatı ile mağdur Hiranur Demircan'ın avukatı katıldı. Hiranur Demircan'ın avukatı Cengiz Tayfur, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık Barış Balcı'nın Avukatı Aysel Dermencioğlu, 15 aydır tutuklu olan müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi. Söz alan sanık Balcı, tahliyesine karar verilmesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek, sanığın tahliyesine, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Pendik'te 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Hiranur Demircan'ın gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış Balcı tarafından vurulduğu belirtiliyor.

İddianamede, şüphelinin elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden mağdure Hiranur Demircan'ı hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği delen kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği iddia ediliyor.

İddianamede Barış Balcı için, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

15.10.2019 -13.46 Haber Kodu : 191015126

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7- HAVALİMANINDA GÖREVLİYE HAKARET EDEN KADININ DURUŞMASI YARIN BAŞLIYOR

Haber: Ümit UZUN/İSTANBUL()

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle hakaret eden ve hakkında 'hakaret, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama' suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç'in yargılanmasına yarın Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde başlanacak.

İstanbul Havalimanı'nda 25 Nisan 2019'da yaşanan olayda, Bodrum'a gitmek için bekleyen Fatma Funda Esenç, uçak seferinin gecikmesi üzerine sinirlenerek yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmaya başladı. Esenç daha sonra görevli Sevi'ye hakaret etti. Bekleyen diğer yolcular ise tartışma anını cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenç hakkında soruşturma başlattı.

3 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, Esenç hakkında hazırladığı iddianamede, 'hakaret, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İLK DURUŞMA YARIN

İddianamede sanık Esenç'in de ifadesine yer verildi. Esenç ifadesinde, olay anında stres altında olmasından dolayı suça konu kelimeleri kullandığını savunarak, 'Çingene' kelimesini de 'saldırgan' anlamında kullandığını ileri sürdü. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Fatma Funda Esenç'in yargılanmasına yarın Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

DİĞER YOLCULAR GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Olaya ilişkin görüntülerde, Esenç'in Tuğçe Sevi'ye, "Bakın 1 saat oldu hala öğrenemiyorsunuz bunları. ... kadar aklını çalıştır" diyor. Sevi'nin, "Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle" diyerek yanına doğru gelmesinin ardından Esenç, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diyerek geri çekiliyor. Görüntülerde diğer yolcuların da Esenç'e tepki gösterdiği duyuluyor.

Görüntü Dökümü:

-Arşiv

15.10.2019 - 14.40 Haber Kodu : 191015149

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8- KARTAL'DA YOLDA BULDUĞU PARA ZARFINI SAHİBİNİ BULSUNLAR DİYE KUYUMCUYA TESLİM ETTİ

-Yolda yürüyen adamın parayı düşürmesi ve arkasından gelen kadının parayı alarak, kuyumcuya teslim etmesi kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, ()

Kartal'da yolda içinde 13 bin dolar olan bir zarf bulan genç kız zarfı kuyumcuya bıraktı. Parayı düşüren kişiye ulaşan kuyumcu 13 bin doları sahibine teslim etti.

Olay dün Kartal, Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir kuyumcunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emekli doktor olduğu öğrenilen Ömer Ö. bankadan çektiği 13 bin doları yolda yürürken düşürdü. Parsını düşürdüğünü fark etmeyen Ömer Ö. yoluna devam etti. Ömer Ö.'nün arkasından gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, yerde duran zarfı fark ederek, aldı. Genç kadın içinde para olan zarfı kuyumcuya teslim etti. Kuyumcu Fatih Esin paranın sahibini bulabilmek için önce paranın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Zarfta bulunan dekonttan yola çıkarak paranın çekildiği banka şubesine ulaşan Esin, bankanın parayı çeken kişiyi yönlendirmesiyle parayı sahibine teslim etti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuyumcunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yaşlı bir adam yolda ilerlerken elindeki torbanın içinden para dolu zarfı düşürdüğü görülüyor. Yaşlı adamdan hemen sonra oradan geçen genç bir kızın yerde bulduğu zarfı alarak kuyumcu dükkanına girdiği görülüyor.

BU BİR ZİNCİRLEME İYİLİK OLDU

Kendisine getirilen parayı sahibine ulaştıran kuyumcu Fatih Esin, "Olay dün oldu, şu kaldırımdan yukarı gelen 70-75 yaşlarında yaşlı bir adam parayı düşürüyor ve fark etmeden yoluna devam ediyor. O sırada ters taraftan gelen bir kadın zarfı fark ediyor, zarfı olduğu gibi alıp kuyumcu dükkanıma getiriyor. 'Ben bunu yerde buldum sanırım sizin olabilir' diyor. Gittikten sonra paketi açtım fark ettim ki içinde bir miktar dolar var. Birkaç kişiye sordum ama sahibini bulamayınca kendi kullandığım sosyal medya hesabımda paylaştım. Zarfın içinde bankaya ait bir kart buldum, o bankanın müdürünü kardeşim tanıyor aradı, 'Bu kadar para çeken oldu mu?' diye sordu. 'Özel bilgidir paylaşamayız ama bu miktarda bir müşterim bu sabah para çekti. Sizin telefonunuzu ona verebilirim' dedi. Sonra parayı düşüren kişi dükkana geldi elinde dekont da vardı. Zaten kamera görüntülerinden de o olduğunu gördük. Biz de insanlık namına yerde bulduğumuz parayı sahibine teslim ettik. Ben sıradan bir vatandaşım, sıradan bir iş yaptım, emanetti o emaneti yerine ulaştırdım. Dolayısıyla gururluyum diyemem ama mutluyum, helal paraymış sahibini buldu. Bence bu parayı bulup getiren ve teslim eden kız benden daha gurur kaynağı, alkışlanacak biri varsa bence o kız olmalı. Bu bir zincirleme iyilik oldu, yerde bulan kişi bana getirdi ben de sahibine ulaştırmış oldum." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Paranın düştüğü an güvenlik kamerası

-Kızın parayı bulup kuyumcuya girmesi güvenlik kamerası

-Paranın sahibine teslim edilmesi

-Kuyumcu Fatih Esin ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

15.10.2019 - 15.14 Haber Kodu : 191015169