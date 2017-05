DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- CEPHANELİK KADAR SİLAHIN BULUNDUĞU SEDAT ŞAHİN'İN VİLLASINA YAPILAN OPERASYON POLİS KAMERASINDA



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beykoz Öğümce Mahallesi'nde bulunan bir villada Sedat Şahin ile H.K. ve T.Ç.'yi dün yakalayarak gözaltına almıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan basın açıklamasında villada yapılan aramalarda 2 lav silahı, 4 el bombası, 10 kaleşnikof tüfek, 2 makinalı tüfek, 12 tabanca, yaklaşık 3 bin 900 mermi, bomba yapılında kullanılan malzemeler, susturucu, gece görüş dürbünü, sis ve ışık bombası, 3 sahte nüfus cüzdanı, 3 yabancı kişi adına düzenlenmiş sahte pasaport ve örgüt faaliyetlerini içeren çok sayıda belge ele geçirildiği belirtildi.



Şahin ve diğer şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Örgüte üye olmak', 'Tasarlayarak ve kan güderek kasten adam öldürmeye azmettirme', 'Kasten yaralamaya azmettirme', 'Nitelikli yağma' ve 'Vahim silahlar ve ruhsatsız silah' suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. Sedat Şahin ile H.K. ve T.Ç.'nin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

SEDAT ŞAHİN'İN YAKALANMASI POLİS KAMERASINDA

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sedat Şahin'in yakalanmasına yönelik yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis helikopterinin bölgede çekim yapmasıyla başlayan görüntülerde, Özel Harekat ekiplerinin villaya girmesi kaydedildi. Eve giren ekipler villanın üst katında girdikleri zaman Sedat Şahin'le karşılaşması görülüyor. Evde yapılan aramalarda tabancalar, mermiler ve tüfeklerin bulunması kaydedildi.



Görüntü Dökümü

(Polis Kamerası)

-Polis helikopterinin görüntüsü

-Özel Harekat ekiplerinin villaya girmesi

-Villada Sedat Şahin'in görüntüsü (01'32")

-Villada yapılan aramalar ve ele geçirilen silah ve mihammatlar

-Genel ve detaylar

18.05.2017 - 14.10 Haber Kodu : 170518115_

2- ANADOLU YAKASINDA, 14 İLÇEDE, 30 AYRI NOKTADA.

* İSTANBUL POLİSİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPIYOR



Ramazan EĞRİ- Uğur AYAZSIN, İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçede 30 noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Saat 13.00'da başlayan denetimlerde araçların yönetmelikte bulunan gereklilikleri yerine getirip getirmediği denetlendi.

Ekipler, ulaşım araçlarında arama yaparken, yolcular ve sürücülere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. Ayrıca yolcuların yanlarında bulunan çantalar da didik didik arandı. 72 ekip, 310 emniyet personelinin görev yaptığı denetimler saat 15.00'da sona erecek.

Görüntü Dökümü

-Minibüslerin durdurulması

-Uygulama noktası

-Polisler

-Sürücü ve yolcuların üstlerinin aranması

-Çantaların aranması

-Minibüsün aranması

-GBT sorgulanmasının yapılması

-Genel ve detay

-Genel ve detay

3- GÖRMEZ: KUTLU DOĞUM HAFTASI'NIN FETÖ İLE İRTİBATLANDIRILMASI TARİHİ GERÇEKLERE DE AYKIRIDIR

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez,

( Kutlu Doğum Haftası) 28 yıldır devletin desteği ve bütün toplum kesimlerinin katılımı ile bilgilenme ve bilinçlenme şöleni haline gelmiş Kutlu Doğum Haftası'nın asrın fitnesi FETÖ ile irtibatlandırılması başta Diyanet ve ilahiyat camiası olmak üzere aziz milletimizi derinden yaralamıştır"

" Akıl vicdan ve izan dışı bu iddia aynı zamanda tarihi gerçeklere de aykırıdır. İdrak edilen Mevlit Kandilinin bir alternatifi değildir. Kutlu Doğum bir siret haftasına dönüştürülerek bundan sonra da 14-20 Nisan'da icrasına devam edilmelidir"

Haber-: Hakime TORUN - İstanbul -

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Kutlu Doğum Haftası", "Hicri Takvim Birliği", "İmsak ve Yatsı Vakitlerinin Tespiti" ile "Ramazanda Yayınlanan Dini İçerikli Programlar"ın ele alındığı "Din İşleri Yüksek Kurulu Genişletilmiş İstişare Heyeti"nin kararlarını açıkladı.

"KUTLU DOĞUM HAFTASI'NIN ASRIN FİTNESİ FETÖ İLE İRTİBATLANDIRILMASI TARİHİ GERÇEKLERE DE AYKIRIDIR"

Görmez, "Toplumsal huzuru ve barışı sağlayan en önemli unsurların başında sahih din anlayışı gelmektedir. Sahih din anlayışının korunması da dini istikrar ve bütünlüğün sağlanması da yapıcı, eleştirel ortamın sağlanmasına bağlıdır. Sahih dini bilgi ve uygulamalar etrafında oluşturulacak kuşku ve tereddütler dini istikrar ve bütünlüğe zarar verecek bu da toplumsal barışın zarar görmesine yol açacaktır. Din hizmetlerinin ifası ve toplumu din konusunda bilgilendirmekle yükümlü olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın saygınlığını ihlal edecek onu itibarsızlaştıracak ülkemizdeki dini istikrar ve bütünlüğü olumsuz etkileyecek her türlü girişimden uzak durulmalıdır. 28 yıldır devletin desteği ve bütün toplum kesimlerinin katılımı ile bilgilenme ve bilinçlenme şöleni haline gelmiş Kutlu Doğum Haftası'nın asrın fitnesi FETÖ ile irtibatlandırılması başta Diyanet ve ilahiyat camiası olmak üzere aziz milletimizi derinden yaralamıştır. Akıl vicdan ve izan dışı bu iddia aynı zamanda tarihi gerçeklere de aykırıdır" diye konuştu.

"KUTLU DOĞUM ETKİNLİKLERİNİN 14-20 NİSAN'DA İCRASINA DEVAM EDİLMELİ"

Görmez, "Etkinlikler ilgili yönetmelik hükümlerine göre ve Diyanet'in gözetim ve denetiminde yürütülmelidir. Peygamberimizin ve onun doğumunun bir tartışma konusu yapılması kabul edilemez. Mevlit Kandili programları zenginleştirilerek sürdürülmeli Kutlu Doğum ise bir siret haftasına dönüştürülerek bundan sonra da 14-20 Nisan'da icrasına devam edilmelidir" dedi.



"HURAFELERDEN AYRIŞTIRICI VE ÖTEKİLEŞTİRİŞİ HER TÜRLÜ İSTİSMARDAN UZAK DURULMALI"

İbadet vakitleri ve Ramazan'da yayınlanan dini içerikli programlara ilişkin Görmez, "İbadet vakitleri konusunda meydana getirilmeye çalışılan tereddütlere itibar edilmemelidir. Ramazan'da yayınlanan dini içerikli programlar milletimizi inançtan, ibadete ahlaktan sosyal hayata ilimden kültür ve medeniyete kadar hemen her alanda bilgilendirme ve bilinçlendirme için çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Programlarda, İslam'ın temel kaynaklarına dayalı sahih dini bilgi esas alınmalı. Hurafelerden ayrıştırıcı ve ötekileştirişi her türlü istismardan uzak durulmalıdır" diye konuştu.

"BİRLİK VE BERABERLİĞE HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ GÜNLER"

Görmez, "Zor bir süreçten geçtiğimiz birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde medya kuruluşlarımız halkımızın kafasını karıştıracak onların dini duyarlılıklarına gölge düşürecek her türlü gereksiz tartışmalara ve polemiklere meydan vermemelidir" dedi.

Görüntü dökümü

-Görmez'in açıklaması

-Toplantıya katılanlar

-Detaylar

4- EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ: (DOLARDAKİ YÜKSELİŞ) DÜN KAÇTI, BUGÜN KAÇ OLDU. 3.64. SEBEP NE ?

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

" (Dolardaki yükseliş) Kur oranları, kur rakamları bir ekonomik gösterge değildir. Net bir şekilde bir ekonomik gösterge değildir. Bunlar tüm dünyadaki gelişmelerden etkileniyor. Mesela dün kaçtı? Bugün kaç oldu. 3.64. Sebep ne ?"

" Birileri işte Trump'un söylemiş olduğu, FBI Başkanını görevden almakla ilgili söylemlerini dikkate alarak, bunu da kullanarak, bu şekilde bir spekülasyon var .Bunun bir ekonomik tabanı var mı Allah aşkına?"

" (Booking.com ile görüşme) Bir kaç defa görüşüldü. Kendilerinin bu konudaki yaklaşımlarını şuanda net bir şekilde bize yansıtabildiklerini söylemek zor"

"Merkez Bankamızın son dönemdeki bütün kararlarını ve eylemlerini destekliyorum"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul ()

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yaptırılan eğilim anketi sonuçlarının açıklandığı basın toplantısına katıldı. Florya'da bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeybekci'ye ilk olarak Türkiye'de faaliyetleri yasaklanan Booking şirketiyle yapılan görüşme soruldu.

BOOKİNG YASAĞI

Booking yönetimiyle müsteşar yardımcısı seviyesinde görüştüklerini ve taleplerini ilettiklerini söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci," Bir kaç defa görüşüldü. Kendilerinin bu konudaki yaklaşımlarını şuanda net bir şekilde bize yansıtabildiklerini söylemek zor. Ama biz onlara şunu söylüyoruz; 'Türkiye'deki faaliyetlerinizi, Türkiye'deki bir büronuz eliyle yapmanızı istiyoruz. Sizi desteklememiz gereken ne varsa bunu yapmaya da hazırız. İsterseniz gelin bu faaliyetlerinizi serbest bölgesi içinde yapın'. Booking hakikaten önemli. Türk turizmi için de önemli. Aynı zamanda turizm alanında faaliyet gösteren Türkiye'deki kayıtlı şirketlerin her türlü mükellefiyetini yerine getirirken yüklendikleri maliyetleri, Booking'in yüklenmemesini düşünmek de son derece haksız olur. Gerekirse bizzat ben de görüşmeyi düşünebilirim onlarla" diye konuştu.

MERKEZ BANKASININ KARARLARI

Bir soru üzerine, "Merkez bankamızın son dönemdeki bütün kararlarını ve eylemlerini destekliyorum" diyen Bakan Zeybekci," Kullanabileceği çok daha fazla enstrüman, hareket edebileceği çok daha geniş bir alan var. Oyunun içine girmeden, doğrudan müdahale etmeden de merkez bankamız olması gereken yerde duruyor. Bu konudaki gerekli adımları da atıyor" diye konuştu.

KURLA İLGİLİ DURUM

Döviz kurlarındaki oynamayla ilgili de " Kurla ilgili maalesef spekülatif bir alan var" diyen Zeybekci şunları söyledi: Yüzde 50 ihracata dayalı bir şirketin döviz bazında borçlanmaları da yüzde 50 seviyesinde olmalı. Gelir ve giderlerini garanti altına almalı. Maceraya girmemeli diye söylüyorum hep. Kur oranları, kur rakamları bir ekonomik gösterge değildir. Net bir şekilde bir ekonomik gösterge değildir. Bunlar tüm dünyadaki gelişmelerden etkileniyor. Mesela dün kaçtı? Bugün kaç oldu. 3.64. Sebep ne ? Birileri işte Trump'un söylemiş olduğu, FBI Başkanını görevden almakla ilgili söylemlerini dikkate alarak, bunu da kullanarak, bu şekilde bir spekülasyon var. Bunun bir ekonomik tabanı var mı Allah aşkına? Dün bir Türk Bankası yurtdışı piyasalarda borçlanmaya çıktığında onun borçlanma talebine 4 Milyar Dolarlık ber talep geliyor. Hazineye, devlete, şuna buna değil arkadaşlar. Özel bir Türk bankasına. Faizler düşürülerek geliyor.Türkiye'ye karşı pozitif yönde yoğun bir ilgi var ve bu devam edecek. Kolaklıkla speküle edilen, merkez bankamızın da müdahale etmediği ve etmesini de istemediğimiz bir alan bu. Merkez bankamızın bu spekülasyonlara, bu oyuna girmesini asla ve asla tasvip etmiyorum. Zaman içinde aşağıya doğru indirerek devam edeceğiz. Ve şuanda gelmiş olduğumuz kurla ilgili nokta, olumlu bir noktadır. 3.50 seviyeleri. Bu bizim için, ihracatçılarımız için ne derece iyidir değildir, onlara girmek istemiyorum ama kendi aramızda biz bunu çok iyi biliyoruz. İhraçatcımız nereye kadar bu işten memnun, nereden sonra aman artık düşsün ama çıkmasın dediğini gayet iyi biliyoruz. Kurla ilgili asıl olan şey, öngörülebilir bir seviyedir. Aşırı oynaklık, aşağı doğru da, yukarı doğru da kimseyi memnun etmez.

OHAL DEVAM EDECEK Mİ ?

OHAL'in ekonomiye etkileri üzerine bir soruya da yanıt veren Bakan Zeybekci," Olağanüstü hali kim ister allah aşkına? İsteyen kimse var mı ? Cumhurbaşkanımız, asla, Başbakanımız asla. Hükümetimiz asla. Ak parti iktidarı olarak biz OHAL istiyor muyuz ? Asla. OHAL'i gerektiren şartların biran önce ortadan kalkmasını ve Türkiye'de OHAL'in sonlanmasını hep beraber istiyoruz. Bu keyfe keder birşey değil ki . OHAL mi istedik durup dururken. Terörist başı hala Amerika'daki en önemli gazetelerde makale yayınlayabiliyor. Türkiye'de kendisine bağlı teröristlere hala her türlü mesajı ulaştırabiliyor. Sosyal medyadaki sapkınların mesajlarıyla Türkiye'nin nasıl tehdit altında olduğunu hep beraber görüyoruz. Bölücü terör örgütünün faaliyetleri ve diğer terör örgütleri faaliyetleri ortada. Türkiye biran önce olmaması gereken bu OHAL'den kurtulacaktır. Bu sürdürülebilir değildir" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

- Detaylar

- Bakan Zeybekci'nin açıklamaları

18.05.2017 - 13.53 Haber Kodu : 170518108

5- 122 KİŞİNİN KART BİLGİLERİYLE 2 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

* 3 ilde düzenlenen kart dolandırıcılığı operasyonunda 122 kişinin kart bilgileriyle yaklaşık 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen 21 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bazı vatandaşlar kredi kartlarından yüklü miktarda çekim yapıldığını bildirerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



KOPYA KARTLA ALIP, UCUZA SATARAK KAZINMIŞLAR

Ekipler 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmalarda tespit ettiği şüphelilerin ele geçirdiği kart bilgileriyle oluşturduğu kopya kartlarla otomobil lastiği, klima, televizyon ve çeşitli elektronik eşyalar alarak bunları kısa sürede değerinin altına internet sitelerinde ve sahte evraklarla kurdukları şirketler üzerinden toplu halde sattıklarını belirledi.



122 KİŞİNİN KART BİLGİSİYLE 2 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ

Polis ekipleri şüphelilerin 122 kişinin kart bilgileriyle 49 farklı işyerinden yaklaşık 2 milyon liralık alışveriş yaptığını tespit etti. Ekipler şebekenin bilgisayarlarında inceleme yaparak kaç kişinin daha kimlik bilgilerinin bulunduğunu araştırmaya devam ediyor.



3 İLDE 21 GÖZALTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Mayıs'ta İstanbul, Adana ve Malatya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında şebeke lideri olduğu iddia edilen Ufuk Utku U.'nun da bulunduğu 21 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 35 cep telefonu, 53 SİM kart, 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 14 harddisk, 8 hafıza kartı, 22 promosyon kartı, 18 kart kopyalama düzeneği, 2 tane yazılımıyla oynanmış pos cihazı, 11 tane yazıcı, 3 sahte nüfus cüzdanı, kart kopyalama cihazı ve 9 bin 25 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



30 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Şebeke lideri olduğu iddia edilen Ufuk Utku U.'nun 'Dolandırıcılık' ve 'Kart kopyalama' suçlarından 30 yıl kesilmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.



6 TUTUKLU, 14 ADLİ KONTROL, 1 SAVCILIKTAN SERBEST

Şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılmasıyla nitelikli dolandırıcılık', 'Suç eşyasının alınması kabul edilmesi', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' ve 'Yasak cihaz ve programlar' suçlarını işledikleri gerekçesiyle işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 6 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şebekeye yönelik yaptığı fiziki takip sırasında şüphelilerin ele geçirdikleri kart bilgileriyle yaptıkları alışverişlerin nakledilmesini takip etmeleri görüntülere yansıdı. Polis ekipleri Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yaptığı baskınlar ve evlerde ele geçirilen maddeler görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle görüntüler son buldu.

Görüntü Dökümü

(Polis Kamerası)

-Polislerin şüphelileri takip etmesi

-Şüphelilerin aldıkları malzemeleri nakletmesi

-Polis ekiplerinin operasyon yapması

-Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar

-Ele geçirilenler



(Aktüel görüntü)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen bilgisayar ve hard diskler

-Kart kopyalama aparatları

-Genel ve detaylar

18.05.2017 - 12.55 Haber Kodu : 170518082

6- İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE 7'NCİ "ADALET NÖBETİ"

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul /

Bir grup avukat, yaklaşık 6 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatlarına destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda "Adalet Nöbeti" tuttu.

Cumhuriyet Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör'ün serbest bırakılması için her hafta Perşembe günü bir araya gelen avukatlar, bu hafta da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak "Adalet Nöbetini" sürdürdü. Aralarında HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Eşber Yağmurdereli'nin de bulunduğu çok sayıda avukat, Themis heykeli önünde bir süre 'adalet nöbeti' tuttuktan sonra adliye önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Avukat Yeşinil Yeşilyurt'un okuduğu basın açıklamasında; "Bugün Cumhuriyet gazetesi tutuklularının 200. Günü. Dost ve meslektaşlarımız olan Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör 200 gündür özgürlüklerinden mahrum. İlk olarak İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde her hafta Perşembe günü tutulmaya başlanan Adalet Nöbeti bugün 7. Haftasında. Meslektaşlarımız nezdinde başlayan adalet nöbeti bugün tüm Türkiye'de çeşitli illerde aynı anda aynı saatte, meslektaşlarımızın serbest bırakılması, adalet sisteminin hukuka uygun hale gelmesi ve uygulanması için tutulmaktadır. Hepimizin bildiği gibi son süreçte hukuksuzluk ve adaletsizlik hiç olmadığı kadar yoğun ve fütursuz biçimde gerçekleşmektedir. Belgesiz, bilgisiz, delilsiz, sorgusuz, sualsiz insanlar gözaltına alınıp tutuklanmaktadır. Uzun süreler boyunca ortaya ne bir iddianame konulmakta ne de dava açılmaktadır. Dava açılsa dahi tutukluluğun devamına karar verilerek duruşmalar aylar sonraya atılmaktadır. İktidarın amacı kendi dışında ne varsa baskılamak, susturmak ve sindirmektir. Biz buna boyun eğemeyiz, izin veremeyiz. Bu nedenlerle avukatlar olarak tutuklu 3 meslektaşımız Akın Atalay, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör nezdinde başlattığımız esasen haksızlığa uğrayan herkes için hukuk ve adalet talebi ile her perşembe saat 11.30 - 12.30 arasında bulunduğumuz yerlerde adalet nöbetimizi tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz" denildi.

Görüntü Dökümü:

- Adliye önünde toplanan avukatlar

- Basın açıklamasının okunması

- Genel ve detay görüntüler

18.05.2017 - 13.12 Haber Kodu : 170518084

7- BAKIRKÖY'DE TANKERLE SÜT DAĞITIMI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

İstanbul Ziraat Odası, süt tüketiminin arttırılmasına yönelik bilincin oluşturulması amacıyla bedava süt dağıttı.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda öğrencilere ve halka 30 tonluk tankerden taze sıcak süt dağıtımı yapıldı. Meydana kurulan tankerden sürahilere boşaltılan süt, bardaklarla vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar ve öğrenciler Çatalca'nın köylerinden sabah erken saatlerde toplanan sütün tadına baktı.Etkinliğe İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr Yavuz Dizdar da katıldı. Çiğ sütün önemine değinen Dizdar, paket sütlerin yerine çiğ süt kullanılmasını önerdi. Öğrencilere sütün faydalarını da anlatan Dizdar daha sonra vatandaşlara süt dağıttı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Tankerden görüntü

-Süt dağıtılaması

-Dizdar'ın açkılaması

-Süt içen vatandaşlar ve öğrenciler

-Vatandaşlar ve öğrenciler ile röportaj

-Detaylar

18.05.2017 - 12.54 Haber Kodu : 170518081

======================

8- İSTANBUL BOĞAZI'NDA MARTILARIN YUNUS TAKİBİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul

İstanbul Boğazı'nda yunusların şovuna martılar da gökyüzünden eşlik etti.

İstanbul Boğaz'ında sabah saatlerinde yunus sürüsü kameralar tarafından görüntülendi. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yunusların şovu yaklaşık 20 dakika boyunca aralıklarla sürdü. Yunusların yolculuğuna martılar da gökyüzünden eşlik etti. Karadeniz yönüne ilerleyen yunus sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yunusların çıkıp dalması

-Boğazdan görüntü

-Genel ve detaylar

18.05.2017 - 12.49 Haber Kodu : 170518079_