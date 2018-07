DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

- (ÖZEL)

1- TESADÜFÜN BÖYLESİ; İKİ ARKADAŞIN KADERİ AYNI OLDU

* İki hafta önce arkadaşının denize düştüğü noktayı polise anlatırken görüntülenen Aziz Mertcan Aytaç, cumartesi günü aynı yere yakın bir noktadan denize girerken boğuldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Kadıköy'de iki arkadaş 2 hafta arayla aynı kaderi paylaştı. İki hafta önce arkadaşı Atilla Kılıç'ın denize düşerek kaybolduğu yeri gösterirken kameraya yansıyan Aziz Mertcan Aytaç da cumartesi günü aynı yere yakın bir noktadan denize girerken boğuldu.

POLİS OLAYI ANLATIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Atilla Kılıç (52) ve Aziz Mertcan Aytaç (27), 7 Temmuz'da Kadıköy sahilinde oturuyordu. Kılıç dengesini kaybederek, denize düştü. Aziz Mertcan Aytaç durumu polise haber verdi. Aytaç arkadaşı için başlatılan çalışmalarda ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Çalışmalar sürerken polise olayı anlatan Aziz Mertcan Aytaç kameralara yansıdı.

ONUN DA KADERİ AYNI OLDU

Bu olaydan tam iki hafta sonra Aziz Mertcan Aytaç arkadaşının kaderini paylaştı. Arkadaşının kaybolduğu noktaya yakın bir yer olan moda sahilinden denize giren Aytaç, gözden kayboldu. Aytaç'ın cesedini dalgıçlar kıyıya çıkardı. Aytaç'ın cesedi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNDA

Kadıköy'de 2 Hafta önce denize düşüp kaybolan Atilla Kılıç'ın cesedi dün olay yerine yakın bir yerde bulundu. Evsiz oldukları ve sokakta yaşadıkları öğrenilen iki arkadaşın cenazesi sahip çıkan olmadığı için Adlı Tıp Kurumu morgunda bekliyor.

2-METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN 2 GÜNLÜK YAĞIŞ UYARISI

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da iki gün boyunca sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bu gece yarısından sonra başlaması beklenen yağmur, sağanak ve gök gürültülü olacak. Yağmurun yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak akşama kadar yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması bekleniyor. Yağışlı hava kütlesinin salı gece saatlerinden sonra İstanbul'da tekrar etkili olarak çarşamba günü kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.



3- SICAK HAVA BUNALTTI, SICAKLIK 33 DERECEYİ GÖRDÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Harun UYANIK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

İstanbul'da etkili olan sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. İstanbullular sıcaktan korunmak için sahil kenarlarını, parkları ve gölgelik alanları tercih etti. İstanbul'da hava sıcaklığı 13.00 sıralarında 33 dereceyi gördü.

Sarıyer İstinye ve Beşiktaş Bebek Sahili'ne gelenler, İstanbul Boğazı Boğazı'na atlayarak serinlemeye çalıştılar. Sarayburnu'nda benzer görüntüler oluştu. Taksim Gezi Parkı'nda vatandaşlar gölgelik alanlarda ve banklarda yatarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Taksim Meydanı'nda bir turist ise sıcaktan korunmak için şemsiye ile gezmesi dikkat çekti. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Sıcaktan korunmak isteyen güvercinler, kargalar süs havuzunda susuzluklarını giderip, serinlemeye çalıştılar.

4 - HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI DAVASI: 125 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetleri ile Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak askeri cezaevine konulmasına ilişkin 121'i tutuklu 126 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi. 125 sanığın "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısındaki binada görülen duruşmada, 120 tutuklu sanık ile 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı duruşmada açıkladığı mütalaasında, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile dönemin Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler ve Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mütalaada, ayrıca bazı sanıkların "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" , "Konut dokunulmazlığı ihlal" "Nitelikli yağma" gibi suçlardan değişik oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 4 tutuksuz sanığın da tutuklanmasının talep edildiği mütalaada, firari bir sanığın da dosyasının ayrılması istendi.



5- BEYKOZ'DA 220 AT GÜNLERDİR GÜNEŞ ALTINDA BEKLETİLİYOR



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL ()

Büyükada'da faytonlarda çalıştırılmak üzere İstanbul'a getirilen 220 at, Beykoz'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır güneş altında bekletiliyor. 2017 Temmuz'unda görülen Ruam hastalığı edeniyle adayı karantinaya alan İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü atların girişlerine izin vermiyor. Hayvanseverler bir an evvel yetkililerin duruma çözüm bulmasını istiyor.

ŞIRINGA İLE VİTAMİN ENJEKTE EDİYORLAR

Adaya gidişleri engellenen atlar, yazın sıcak günlerinde ayakta durmakta zorlanıyor. Bir çok at, bakımsızlıktan zayıf düşmüş halde. Cumhuriyet mahallesinde atlar ile birlikte kalan at sahipleri bakımsızlıktan yorgun düşen atlara şırınga ile vitamin enjekte ediyor. Atlarla birlikte yaklaşık 2 aydır beklediklerini söyleyen at sahipleri de durumdan şikayetçi. Onlardan biri olan Gökhan Ceylan, durumun içler acısı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Faytonlarda kullanmak için bunları getirdik. Ama yasak dediler, karantina var dediler. Madem karantina var sarı bayrağı çekin rahat edelim. Ben 35 yaşındayım sürekli bu hayvanların içindeyim daha bugüne kadar birşey bulaşmadı bana. Bize 'hayvanlara eziyet ediyorlar' diyorlar. Biz madem hayvanlara eziyet ediyoruz. Siz de elinizi taşın altına koyun bize bir veteriner gönderin ve devlet olarak bizimle ilgilenin. Bizi başı boş bıraktılar. Ne ilgileniyorsunuz ne de sahip çıkıyorsunuz. Bizce faytonsuz bir ada olmaz. O bir kültürdür. Ben bir seneden beri bu hayvanlara bakıyorum. Atlarımız gayet sağlıklı ama sağlıksız bir şekilde bekletiyorlar burada."

"ATLAR GÜNDEN GÜNE ÖLEREK SAYISI AZALIYOR"

Hayvan hakları savunucuları ise duruma tepkili. Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz, şunları söyledi:

"2 aydır bu işin üstündeyiz. Bunlar ilk değil. 14 tane Kartal'da bulundu. 209 tane de formula pistinde bulundu. Onlar adaya girdi. Aslında İstanbul'un çeşitli yerlerinden fayton için getirilen atlar çıkıyor. Bundan 2 ay önce getirilmişti. Yaklaşık 270 at vardı. Ruam karantinası sebebiyle sokamamışlar adaya. Burada şimdi atlar günden güne ölerek sayısı azalıyor ve çok kötü haldeler. Yanlarındaki insanların da hali ortada. Bu işin sorumlusu kimse cezalandırılması gerekiyor. Karantina olmasına rağmen hiçbir sevk belgesi olmadığı halde '500 küsur atı getirin' demiş birileri ve getirmişler. Sonuç işte ortada. Seçim öncesi Cumhurbaşkanımız 'Artık atları fayton zulmünden kurtaracağız' demişti. Bu açıklama içimize sur serpmişti. Biz şimdi bir an önce bu açıklamanın yerine getirilmesini ve bu zulmün bitmesini bekliyoruz"

"ZAMANLA CAN KAYIPLARI OLACAK"

Hayvan hakları savunucularından Zeynep Arsal da , "Bizim amacımız hayvanlar zarar görmeden bu işten kurtulsunlar. İnsanlar da kurtulsun. Bizim için esas olan ve önemli olan buradaki atlar. Çünkü şartları çok kötü. Aç ve susuzlar. Hava şartları çok elverişsiz. Zamanla can kayıpları olacak. Zaten zaman içinde ölenler olmuştur. Biz, gerekli kurumların artık gerçekten gerekli işlemleri yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

RUAM HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında 'mankafa' da denir. Genellikle tek tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı ölümcül bir hastalıktır. En çok atlarda görülürse de eşek ve katırlar da bu hastalığa yakalanırlar. Kısa sürede öldürücüdür. Hastalıklı hayvanlarla temasta bulunan insanlara da geçebilir.

