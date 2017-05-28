DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ÖMER FARUK KAVURMACI İMZA İÇİN POLİS MERKEZİ'NE GELDİ

* Ömer Faruk Kavurmacı,

"Yargı ile alakalı bir karar. Diyeceğim bir şey yok" dedi.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları gerekçesiyle 4 Mayıs'da tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı, sabah saatlerinde Şenlikköy Polis Merkezi'ne geldi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kavurmacı, polis merkezinde imza attı. Çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kavurmacı, "Yargı ile alakalı bir karar. Diyeceğim bir şey yok" diye konuştu. Kavurmacı, polis merkezine kendisiyle birlikte gelen kişiyle birlikte araca binerek buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezinden detay görüntü

-Polis merkezindeki Kavurmacı'dan görüntü(sırtı dönük)

-Kavurmacı'nın çıkışından detay

-Kavurmacının açıklamasından görüntü

-Araca binerken detaylar

-Aracın polis merkezi önünden ayrılması

-Genel ve detaylar

28.05.2017 - 09.55 Haber Kodu : 170528009

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2-GALATASARAY ADASI'NDA YIKIM

Haber- Kamera: Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM / iSTANBUL,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'nda bu sabah erken saatlerde yıkıma başlandı. Saat 05.00 sıralarında Galatarasay Adası'na Heybelida Çıkartma gemisiyle bir iş makinesi getirildii ve adanın kapalı alanında yıkıma geçildi. Yaklaşık 2 saat sonra iş makinesinde çıkan bir teknik arıza nedeniyle yıkıma ara verildi. Adadaki restoran çalışanları malzemelerini, eşyalarını dışarıya çıkardı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı yıkımda polis ve zabıta ekipleri ile deniz polisi de önlem aldı. Yıkım çalışmalarının bugün tamanlanması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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Adadan görüntü

Kepçeden görüntü

Yıkılan bölümlerden görüntü

Genel ve detaylar

28.05.2017 - 10.07 Haber Kodu : 170528011

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3- YIKIMDAN "O" DA NASİBİNİ ALDI...

Hasan YILDIRIM, İstanbul

Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmaları devam ederken, adadaki eşyaların taşınması işlemleri de sürüyor. Adadan taşınanlar arasında sarı- kırmızı renkleri taşıyan ismi de 'Cimbom' olan bir papağan da dikkat çekti. Adanın maskotu olduğu belirtilen papağan, görevliler tarafından araca konularak götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kafes içindeki papağan'dan görüntü

-Genel ve detaylar

28.05.2017 - 11.13 Haber Kodu : 170528017

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4- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) GALATASARAY ADASI'NDA YIKIM

Haber - Kamera: ALİ AKSOYER / İstanbul

Görüntü dökümü:

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-Adanın havadan görüntüsü

-Genel ve detaylar

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5- GALATASARAY ADASI'NDA YIKIM YENİDEN BAŞLADI

*YENİ BİR İŞ MAKİNESİ GETİRİLDİ, YIKIM YENİDEN BAŞLADI

Haber - Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'ndaki yıkım için Heybelida Çıkartma gemisiyle getirilen iş makinesi arızalanmış ve saat 05.00'de başlayan yıkıma saat 07.00 sıralarında ara verilmişti. Yıkım çalışmalarını sürdürmek üzere gemiyle yeni bir iş makinesi getirildi ve yeniden yıkıma geçildi. Yıkımın bugün tamamlanması bekleniyor.



Görüntü dökümü:

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-Getirilen kepçeden görüntü

-Kepçenin çalışması

-Yıkım çalışmasından görüntü

-Genel ve detaylar



28.05.2017 - 11.55 Haber Kodu : 170528029



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6- İSTANBUL'DAKİ "DARBE GİRİŞİMİNİN PLANLAYICILARI" YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

*DURUŞMANIN SAVCILIĞINI İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI İRFAN FİDAN YAPACAK.

* Fetullah Gülen ile "Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanmasında yer alan 11 sanık hakkında 92'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'daki eylemleri organize ettiği belirtilen "Yurtta Sulh Konseyi"nin İstanbul yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 6'sı general, 17'si kurmay subay olan 24 darbeci asker yarın Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

Duruşmanın savcılığını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan yapacak.

89 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULUYORLAR

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada, sanıklar arasında yer alan ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olduğu belirtilen 10 sanık ile FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, İstanbul'da darbecilerin ateşiyle şehit olan 89 kişiden sorumlu tutuluyor.

SUÇTAN ZARAR GÖRENLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafında hazırlanan 351 sayfalık iddianamede, İstanbul genelinde darbecilerin ateşiyle hayatını kaybeden 89 isim "maktül", olay tarihinde kaçırılmaya teşebbüs edilen 1'nci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve eşi Emel Ertem ile Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekircioğlu "müşteki" olarak yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Doğan Şirketler Grubu Holding'in de aralarında bulunduğu 95 kişi ve kurum da "suçtan zarar görenler" sıfatıyla iddianamede yer alıyor.

89 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ... 719 KİŞİYE ATEŞ EDİLDİ...

İddianamede İstanbul'da darbe girişimine katılan askerlerin ateş açması sonucu 2'si asker, 5'i polis, 82'si sivil olmak üzere toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği, kolluk görevlileri dahil 719 kişiye karşı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla ateş açıldığı, 685'inin yaralandığı, 148 kişiye karşı yağma ve hürriyeti tahdit eylemi gerçekleştiği, 214 kişiye ait mal ile kamu malının zarar gördüğü tespitlerine yer veriliyor.

9 SANIK FİRARİ...

İddianamede, 1 numaralı şüpheli olan FETÖ elabaşısı Fetullah Gülen ile birlikte; Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu'nun firari oldukları ve haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtiliyor.

TUTUKLU ŞÜPHELİLER...

Tutuklu şüphelilerin isimleri ise şöyle: 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇLAR

İşledniği belirtilen suçlar şunlar: "Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, (7) kez olmak üzere bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, (82) kez olmak üzere tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme, (2 kez) cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme, (2 kez) cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme, (2 kez) cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahlı terör örgütü kurmak, kara ulaşım araçlarının alıkonulması ( 4 kez), hava ulaşım araçlarının alıkonulması (2 kez), gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal ( 2 kez), haberleşmenin engellenmesi, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, (7) kez olmak üzere silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi." Fetullah Gülen'in 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapsi isteniyor.

DARBECİ ASKERLERE 3'ER KEZDEN 92'ŞER KEZE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ...

Şüpheliler Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık hakkında da aynı suçlardan ayrı ayrı 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. Şüpheliler Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında 47'şer kez, şüpheli Sadık Cebeci hakkında 17 kez, şüpheliler Nebi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında 6'şar kez, şüpheliler Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özköse, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

YURTTA SULH KONSEYİ İSTANBUL YAPILANMASI

İddianamede, "Yurtta Sulh Konseyi İstanbul Yapılanması"nın; şüpheliler Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık'tan oluştuğu belirtiliyor.

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7- PİNHANİ KONSERİNİN YANINDA BIÇAKLI SALDIRI: 2 YARALI

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, ()-

'Alternatif Rock' türünde 2004'te kurulan Pinhani Grubu'nun Avcılar'da verdiği konserin hemen yan tarafında kimliği belirsiz, yaklaşık 20 kişilik grup, 2 kişiye bıçakla saldırdı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Paşaeli Parkı Nejat Uygur Sahnesi'nde Avcılar Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında dün saat 22.00'de Türk müzik grubu Pinhani ücretsiz konser verdi. Grup hayranları erken saatte açık hava sahnesini doldururken sanatçıların şarkılarına bir ağızdan eşlik etti, zaman zaman oturdukları yerde dans etti. Edinilen bilgiye göre, konser alanının hemen arkasında bilinmeyen nedenle aralarında bıçak taşıyanların da bulunduğu bir grup, iki kişiye küfrederek saldırdı. Çevredekilerin müdahalelerine rağmen kısa süre içerisinde küfrettikleri iki kişiye tekme, tokat ve bıçaklarla saldıran grup karanlıkta kaçtı. Konser alanında olası olumsuzluk için hazır bekletilen Avcılar Belediyesi sağlık görevlilerine haber verildi. Görevliler baş ve çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içerisinde kalan iki gence müdahale etti. Yaralılardan biri yerde sürekli cep telefonu ile bir yeri arayarak konuşmaya çalıştırken, kanamaları durdurulan 2 yaralı hemen yakındaki Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürdü. Pinhani Grubu'nu izlememeye gelenler, bu olaydan habersiz sevdikleri sanatçılara konser sonuna kadar eşlik etti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parkın 3 giriş kayısında önlem alınırken, saldırganların tespit edilerek yakalanması için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Konserden görüntüler,

İzleyenlerden görüntüler

Yaralılara müdahaleden görüntüler

Genel ve detaylar

28.05.2017 - 10.31 Haber Kodu : 170528013

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8-KARTAL SAHİLDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul,

Kartal sahilde bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili inceleme yaparken, ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.Olay, Kartal Kordunboyu Mahallesi sahilde sabah saatlerinde meydana geldi. Kayalıkların kenarında baygın halde yatan kişiyi gören vatandaşlar 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kayalıklardaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından bölgeye gelen polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.Olay yeri inceleme ekipleri sahile gelerek ceset üzerinde incelemeler yaptı. Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen ceset savcı incelemesinin ardından Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Ölen kişinin kafasında kan olduğu öğrenilirken kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ceset

-Sahil

-Olay yeri ekipleri

-Yapılan çalışma

-Polisin şerit çekmesi

-Çevredekiler

-Kayalıklar

-Genel ve detaylar

28.05.2017 - 10.29 Haber Kodu : 170528012





