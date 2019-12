DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(Havadan görüntülerle)

1-DEV GEMİLER PEŞ PEŞE BOĞAZ'DAN GEÇTİ

- 300'er metre boyundaki 2 geminin geçişini sahildeki vatandaşlar ilgiyle izledi.

Dev konteyner gemileri İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na sabah saatlerinde ilk olarak Hong Kong bayraklı 300 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğinde konteyner gemisi 'Maersk Kıthıra' girdi. Yaklaşık bir saate Arnavutköy açıklarına ulaşan dev gemiyi sahilde bulunan bazı vatandaşlar ilgiyle izledi. Yaklaşık 1,5 saate boğaz geçişini tamamlayan konteyner gemisi Avcılar Ambarlı limanına yük boşaltmak için Marmara denizinde yol aldı.

İKİNCİSİ DAHA BÜYÜK

Ardından Boğaz'a aynı yönde 300 metre uzunluğunda 49 metre genişliğinde Liberya bayraklı devasa konteyner gemisi 'CMA CGM Congo' girdi. Bazı vatandaşlar dev gemiyi cep telefonları ile görüntülerken bazı vatandaşlar da konteyner gemisini şaşkınlıkla izledi. Boğaz geçişini tamamlayan dev gemi Yunanistan'a gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı. Gemilere İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşlik etti.

2- YILBAŞI ÖNCESİ DEV OPERASYON: 250 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

- Operasyon polis kamerasına yansıdı.

- Emniyette sergilenen iki TIR dolusu sahte içki havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali ABLAY-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, () YILBAŞI öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı. Operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 250 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi. İki TIR'la emniyetin bahçesine getirilip, sergilenen sahte içkiler havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan ve merdiven altı üretim yapan şüphelilere yönelik 12 Aralık'ta çeşitli adreslerde operasyon düzenledi. Operasyonlara Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Ekipler, ilk etapta gece kulüpleri, restoranlar, barlar, ve tekel büfelerinin de dahil olduğu 602 mekanı denetledi. Ekipler bu denetimlerde 147 işletmeye adli ve idari işlem uyguladı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimler, ihbarlar, teknik ve fiziki takipler sonucunda sahte içki üretimi yapanların büyük bir sahte içki şebekesinin üyeleri olduğunu belirledi. Şebekenin üyelerinin metil ve ya etil alkol , şişe , bandrol, etiket ve kapak tedarikçilerinden oluşan 4 gruptan oluştuğu ortaya çıktı.

GERÇEKÇİ DURSUN DİYE THY ETİKETİ KULLANDILAR

Soruşturmayı derinleştiren polis, sahte içki üreticilerinin içkiyi ucuza mal etmek için metil alkolü su tanklarında kaynatıp damıtarak elde ettiklerini ve matbaalarda yaptırdıkları sahte bandrolleri ya da orijinal olan fakat çeşitli üretim lisansı olan kişilerden toplu olarak ucuza satın alarak orijinal bandrolleri kullandıklarını belirledi. Şüphelilerin, yabancı menşeili bandroller ve içki şişesi etiketlerini bastırıp kullanarak içkilerin bir kısmını freeshoplardan alınmış gibi gösterip çeşitli illere gönderdikleri de tespit edildi. Freeshoplardan gelmiş gibi gösterdikleri içki şişelerin üzerine gerçekçi dursun diye THY etiketi yapıştırdıkları da öğrenildi.

MİLYONLARCA İNSANA SAHTE İÇKİ SATACAKLARDI

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri belirledikleri 147 adrese 12 Aralık günü erken saatlerde operasyon başlattı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat polisleri de destek verdi. İstanbul merkezli olarak Adana, Aksaray, Hatay, İzmir, Kırklareli, Şanlıurfa, Niğde ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 113 şüpheli hakkında gözaltına kararı bulunurken 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlenirken ara operasyonlarda yakalanarak sınır dışı edildikleri, 5 şüphelinin ise yine ara operasyonlarda yakalandığı ve alkol kaçakçılığı suçundan tutuklu olduğu öğrenildi.

TONLARCA İÇKİ SAHTE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 256 bin litre metil alkol, 33 bin 964 dolu şişe sahte içki, 427 bin 51 içki şişesi etiketi, 1 milyon 177 bin 73 sahte bandrol, bin 255 yabancı menşeili bandrol, 460 bin içki şişesi kapağı, 64 bin 891 boş içki şişesi, 197 bin içki şişesi mantar tıpası, 500 THY etiketi, 60 litre su, 80 boş bidon, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 73 mermi, 2 av tüfeği, sahte içkilerin dağıtımında kullanılan 10 otomobil ve sahte içki üretiminde kullanılan bir çok malzeme ele geçirildi. Yapılan operasyonda ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin ise 14 milyon 200 bin lira olduğu öğrenildi. Ele geçirilen 256 ton metil alkolden yaklaşık 1 buçuk milyon şişe sahte içki üretileceği de tespit edildi.

OPERASYONLAR KAMERADA

Öte yandan yapılan operasyon kameralara yansıdı. Ekiplerin eş zamanlı yaptığı operasyonlarda adreslerde tonlarca alkol, binlerce şişe sahte içki, etiket ve şişe ele geçirildi.

EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyonda ele geçirilen 250 ton sahte içki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. İki TIR'la emniyetin bahçesine getirilen sahte içkiler havadan görüntülendi.

3- 10 KURUŞLUK İHMAL

- Plastik kalıp ustası çocuklar için daha güvenli olacak şırınga çikolatayı 10 dakikada tasarladı.

- Plastik kalıp ustası, 10 kuruşa daha güvenli bir tasarımın yapılabileceğini kaydetti.

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümlerle ilgili konuşan plastik kalıp ustası Haşim Orhan, 10 kuruşa mal olabilecek bir kapakla daha güvenli bir tasarımın yapılabileceğini söyledi.

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga çikolata ile ölmesi ihmalleri gündeme getirdi.

"SIKTIĞIN ZAMAN BOĞAZA KAÇABİLECEĞİNİ TAHMİN ETMELİ"

Plastik kalıp ustası Haşim Orhan, bu tür ürünleri çocuklara uygun şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti. Orhan, "Çok maliyetli şeyler değil bunlar. Bunu yapan insan sıktığın zaman boğaza kaçabileceğini tahmin etmeli. Neticede bu çocuğa hitap eden bir şey. Bunu hangi akılla mantıkla yapıyorlar anlamıyorum. Bu kapak 1 gram bile gelmez. Halkasıyla beraber 2 gram olsun. Çok maliyetli değil, yapılabilirdi" dedi.

"BU TASARIM ÇOK TEHLİKELİ"

Kapağı tutan başka bir plastik parçayı yapmanın maliyetinin çok yüksek olmadığını söyleyen Orhan, "Bunun 25-50 kuruşa mâl olabileceğini düşünüyorum. Seri üretimde kalıp göz adedi basan firmanın ciddiyeti bunlar hep etken. Bayrampaşa'da 10 kuruşa mâl olur. Başka bir firmada 30-40 kuruşa mâl edebilirsiniz. Üretici kişi de önemli. Bu tasarım çok tehlikeli zaten belli yani. Ama bunu kullanan çocuk zaten, ne yapabilirsin. Caydırıcı önlemlerle bir şekilde bağlayacaksın. Büyük bir kapak olabilirdi. Çocuk ağzına aldığı zaman hisseder onu. Tasarım aşamasında düşünülmesi lazım. Bunu yapmak hiç zor bir şey değil" diye konuştu.

"BU ÇOK MALİYETLİ BİR ŞEY DEĞİL"

Plastik kalıp ve üretimi yapan Ramazan Orhan ise, daha güvenli olabilecek bir kapağı da yaklaşık 10 dakika içerisinde tasarladı. Çocuklar için güvenli bir ürün yapmanın çok zor olmadığını belirten Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merdiven altı üreten firmalar var. Çok ucuza da mâl edebiliyorlar. Göz adedi ile alakalı. 10 gözlü ufak bir makinada basar. Ya da seri üretimle daha detaylı bir şey yapar. Ama bu çok maliyetli bir şey değil. Çok büyük bir kalıp olmasına gerek yok. Normal bir imalatla üretilebilir. Bu şırınganın ciddi bir firma tarafından üretildiğini sanmıyorum. Ciddi firma böyle bir şey yapmaz. Malzeme kalitesi kendini belli ediyor zaten. Kaliteli firmalar her türlü testi tapıyorlar. Devletin merdiven altı dediğimiz olayı çözmesi lazım. Bu tür şeyler de genelde merdiven altında oluyor. Ucuz olsun diye. Ham maddesi, baskısı ucuz olsun diye merdiven altı imalat yapıyorlar. Ancak insan için çok zararlı şeyler."

4- ESENYURT'TA KIZ KAÇIRMA İDDİASI SONRASI YAŞANAN KAVGA KAMERADA

Veysel TİMDU / İSTANBUL () ESENYURT'ta, iki Suriyeli aile arasında kız kaçırma iddiası üzerine kavga çıktı. Genç kızın ailesi, kızlarını kaçırdıklarını iddia ettikleri aileye ait spotçu dükkanına saldırarak eşyaları parçaladı. Kavga sürerken kaçırılmadığı ortaya çıkan genç kızın ailesi, diğer aileden özür dileyerek zararı karşılayacakları sözünü verince kavga tatlıya bağlandı. Kavga anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Salı günü saat 20.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli aile, evde görmedikleri kızlarının kaçırılmış olduğunu düşünerek, sorumlu tuttukları aynı mahallede spotçu dükkanı işleten Suriyeli aileye saldırdı. İki aile arasındaki kavga büyüdü. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aile, spotçu dükkanındaki eşyaları da parçaladı. Kavga sürerken genç kızın kaçırılmadığı haberi geldi. Bunun üzerine saldıran aile diğer aileden özür dileyerek, zararı karşılayacakları sözünü verince kavga tatlıya bağladı. Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, iki ailenin aralarında uzlaştıklarını görünce olay yerinden ayrıldı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun dükkana gelip içeridekilerle kavga ettikleri ve eşyalara zarar verdikleri görülüyor.

5- TUZLA'DAKİ BOŞ ARAZİYE KONUT DEĞİL YEŞİL ALAN İSTİYORLAR



Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'nde konut fonksiyonundaki boş arazi parsellerinin park alanına çevrilmesi teklifini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu reddetti. Çevre sakinleri ise boş arazinin yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyor.

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'nde konut fonksiyonundaki boş arazi parselleri, Ak Parti'nin teklifi üzerine park alanına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisinin aldığı park kararını veto etti. Tuza Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çevre sakinleri ise bu arazinin mahallede kalan tek boş arazi olduğunu ifade ederek, deprem anında toplanabilecekleri ve ailelerin çocukları ile birlikte vakit geçirebilecekleri yeşil alan olarak düzenlenmesi istiyor. Karar bir kez daha İBB Meclisi'nde görüşülecek.

"YEŞİL ALAN YAPILABİLECEK BİR TEK BURASI KALDI"

Mahallelerinin betonlaştığını vurgulayan çevre sakini Muhammed Kılıl, "Doğma büyüme buralıyım. Çocukluğum burada geçti. Her şeyim burada geçti. Her yer betonlaştı. Buranın çocuklar için bir park olmasını istiyorum. Özellikle bir burası kaldı yeşil alan yapılabilecek. Başka bir yer kalmadı. Burada çocuklar için güzel bir park, aileler için mangal yeri, belediyeden ve yetkili kişilerden bir mahalleli, bir vatandaş olarak rica ediyorum" dedi.



"BURASI ÇOCUKLARIN NEFES ALANI"

Boş arazinin mahalledeki çocukların nefes alanı olduğunu ifade eden Selda Alagöz, "Ben 1998'den beri burada oturuyorum. O zamandan beri burası boş. Çocuklarımızın oyun alanı, piknik alanı. Arabaların içine girmediği, tehlikenin olmadığı bir yer. Bence hiçbir şey yapılmasın çünkü hemen şurada bir park olduğu için park yapmaz diye düşünüyorum belediye ya da İBB. Burası çocukların nefes aldığı bir yer. Buranın yeşil alan olması çocuklar için daha iyi olur. En azından dediğim gibi trafik yok. Yolda oynamak zorunda kalacaklar. Her yer zaten bina, çocuklar zaten günlerinin çoğunu okulda geçiriyor. Boş vakitlerinde de burada misket oynuyorlar, top oynuyorlar, piknik yapıyorlar. Burada oturan sakinler için söylüyorum, çocukların nefes alanı burası" diye konuştu.



"DEPREM ANINDA TOPLANMA YERİMİZ YOK"

Deprem anında mahallede bir toplanma yerinin olmadığını, bu nedenle boş arazinin bunun için değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Şemsettin Arslan ise, "Konut olarak değil de biz burayı depremde bir toplanma yeri olarak isteriz. Mahallede daha böyle bir boş yer kalmadı. Depremde toplanma yeri veya park, orman, piknik alanı vs. Devletten böyle yerlerin piknik alanı, toplanma yeri falan olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



