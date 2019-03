DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 (yeniden)

İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- AVCILAR'DA TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR, 6 YARALI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,()

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın hemen ardından yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Edirne istikametinde seyreden 22 RG 869 plakalı otomobilin sürücüsü Recai Badem, Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında bulunan Ambarlar sapağının girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki bir direğe çarptı. Sürücü Recai Badem ile birlikte otomobilde bulunan toplam 6 kişi şiddetli çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarları üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 5'i vatandaşların yardımı otomobilden çıkarılırken, otomobilin içinde sıkışan son yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı. Otomobilin içerisinde sıkışan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ambarlar sapağı bir süre trafiğe kapalı kaldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

------------------

(CEP TELEFONU KAMERASI) (EK)

--------------

-Kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Olay yerine topanan vatandaşlar

(aktüel)

- Kaza yeri

- Kaza yapan otomobil

- Polis ve itfaiye ekipleri

- Kaza yerindeki çalışmalar

- Genel ve detaylar

12.03.2019 - 03.04 Haber Kodu : 190312009

================================

2- MİNİBÜS ARIZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPIP TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Beyoğlu'nda içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil arıza yaptı. 5 kişinin araçtan inmesinin hemen ardından arkadan gelen bir minibüs otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Kaza saat 01:30 sıralarında Haliç Köprüsü Okmeydanı kavşağına 200 metre kala meydana geldi. İddiaya göre Abdulvahap Ağbal'ın kullandığı 35 THF 03 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Edirnekapı istikametinden Mecidiyeköy istikametine doğru gidiyordu. Haliç Köprüsü Okmeydanı çıkışında arıza yapan araç orta şeritte durdu.



ARAÇTAKİLER SON ANDA KURTULDU

Abdulvahap Ağbal'ın kullandığı otomobilde toplam 5 kişi bulunuyordu. Sürücü Ağbal ve 4 yolcunun araçtan inmesinin ardından Mehmet Timur Büyükpınar'ın kullandığı 34 EV 7898 plakalı minibüs, arıza yapan otomobile arkadan çarptı.



ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çarpmanın etkisiyle 35 TIF 03 plakalı otomobil hurdaya döndü. Büyükpınar'ın kullandığı minibüste takla atarak durabildi.



D-100 KARAYOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle yolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. D-100 karayolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına gelirken, kazada ölen yada yaralanan olmadı. Araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Görüntü dökümü:

--------------------

-Kaza yeri

-kazaya karışan araçlar

-Polis ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekipleri

-Araçların çekici ile kaldırılması

-D-100 karayolunda oluşan trafik

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler



12.03.2019 - 02.56 Haber Kodu : 190312008

===============================

3- TAKLA ATAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ; ARAÇ KALDIRILIRKEN TEHLİKE ATLATILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Basın Ekspres yolunda önünde seyreden araca çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Otomobil'in çekici yardımıyla kaldırıldığı sırada çevrede bulunanların üzerine doğru düşmesiyle panik oluştu.

Kaza, Basın ekspres yolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde ilerleyen 34 FM 1360 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldığı sırada çevrede bulunanların üzerine doğru düşmesiyle panik oluştu. Kaza nedeniyle oluşan trafik, takla atan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Ters dönen otomobilden görüntü

-Çekici yardımıyla kaldırıldığı sırada düşme anı

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Genel ve Detaylar



11.03.2019 - 21.38 Haber Kodu : 190311225

==============================

4- BAKIRKÖY ADLİYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTABUL

Bakırköy Adalet Sarayı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Adliyenin 5. katındaki bir odada saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan dumanlar çıktığını gören görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Odada çıkan ufak çaplı yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

---------------

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri görüntü

-itfaiye erlerinin çalışması

-Genel ve detaylar

12.03.2019 - 01.57 Haber Kodu : 190312004

================================

5- SARIYER'DE BALIKÇI BARINAĞINDA YANGIN



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Sarıyer'de henüz belirlenemeyen bir nedenle balıkçı barınağında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. Barınağın alev alev yanması cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Yangın saat 03:00 sıralarında Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle barınağnın en sonunda bulunan barakada yangın çıktı. Yangın sırasında barakada bulunan bir kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi. Barakada çıkan yangın sırasında içeride bulunan tüp büyük bir gürültü ile patladı.



OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken barınak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak.



Görüntü dökümü:

----------------

-Amatör kamerada alev alev yanan barınak görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Polis ve sağlık ekipleri

-Şerit çekilerek güvenlik önlemi alınması

-Genel ve detay görüntüler

12.03.2019 - 04.42 Haber Kodu : 190312010

==================================

6- BAHÇELİEVLER'DEKİ ANNE VE KIZIN KATİL ZANLISI YAKALANDI; AKRABA OLAN ŞÜPHELİ CENAZEYE KATILMIŞ

Ali AKSOYER / İSTANBUL

Bahçelievler'de, yengesi Ayşe Soymaz ve 82 yaşındaki annesi Keziban Ercan'ı öldürdüğü tespit edilen yeğen Mesut S. ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı. Mesut S.'nin, aldığı borcu ödeyemediği yengesi Ayşe Soymaz'la tartıştırıp öldürdüğünün tespit edildiği öğrenildi. Mesut S.'nin olayın ardından yengesinin cenazesine katıldığı iddia edildi.

Olay, 5 Mart günü Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Keziban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz'ın evde öldürülmüş halde cesetleri bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, anne ve kızın ağızlarına çorap geçirilip atkıyla boğularak öldürüldüğünü belirleyerek çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında evde araştırma yapan ekipler, kapıda zorlama olmamasından şüphelinin tanıdık bir isim olduğu üzerinde durdu.

KATİL TANIDIK ÇIKTI

Aile üyelerini yakın takibe alan ekipler, çevrede güvenlik kameraları ve görgü tanıklarından alınan bilgi doğrultusunda, şüphelinin Ayşe Soymaz'ın yeğeni Mesut S. olduğunu belirledi. Yürütülen takipler sonucu 27 yaşındaki Mesut S. ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Polis araştırmasına göre, dönerci olan 27 yaşındaki Mesut S. yengesi Ayşe Soymaz'dan bir miktar borç aldı. Borcunu bir süre ödememesi üzerine yengesi Ayşe Soymaz ile aralarında tartışmalar yaşanmaya başladı. Olay günü saat 18.00 sıralarında Mesut S. yengesiyle borç konusunu konuşmak için evine geldi. Yengesiyle borç meselesini konuşurken, aralarında tartışma çıktı.



ATKIYLA BOĞDU

Çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine Mesut S. yengesi Ayşe S.'nin ağzına çorap geçirdikten sonra atkıyla boğdu. Ayşe Soymaz'ın öldüğünden emin olan Mesut S., ardından diğer odadaki Ayşe Soymaz'ın annesi Kezban Ercan'ı da aynı yöntemle boğarak öldürdü. Olaya hırsızlık için işlenmiş cinayet süsü vermek isteyen şüpheli Mesut S. Ayşe Soymaz'ın üzerindeki ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

CENAZAYE KATILDI

Cinayetin ardından Mesut S. hiçbir şey olmamış gibi evine gitti. Mesut S., şüphe çekmemek için cenazeye katılarak diğer aile bireylerini teselli ettiği ortaya çıktı. Mesut S. ile birlikte gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

-------------

-Şüphelinin fotoğraf

ARŞİV

-Anne ve kızının fotoğrafı

- Olay yeri

- Kalabalık

- Polis ekipleri

- Cenazelerin taşınması

- Açıklamalar ve sloganlar

- Genel ve detaylar

11.03.2019 - 18.13 Haber Kodu : 190311195

===============================

7- RESTORANDA KALP KRİZİ GEÇİREN MÜŞTERİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul

Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yedikten sonra kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Olay saat 02:00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Alt Baruthane Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Taksi ile restorana gelen ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yemek sipariş etti. Yemeğini yedikten sonra kişinin uyur vaziyette hareketsiz durması çalışanların dikkatini çekti.



ÇALIŞANLAR UYUDUĞUNU ZANNETTİ

Saatin geç olmasından dolayı kişinin uyuduğunu zanneden çalışanlar bir süre uyandırmak için yoğun çaba sarfetti. Uyandıramayınca çalışanlar, durumdan şüphelenerek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



BİR SAAT KALP MASAJI YAPILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansa alınan kişiye bir saat boyunca kalp masajı yapıldı ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına ramen kişi hayatını kaybetti.



Görüntü dökümü:

--------------

-Olayın olduğu restoran

-Ambulansta yapılan müdahale

-Polis ekipleri

-Restauranttan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

12.03.2019 - 06.09 Haber Kodu : 190312015

===============================

8- KILIÇDAROĞLU SULTANGAZİ'DE HALK BULUŞMASINDA KONUŞTU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Sultangazi'de düzenlenen, "Halk Buluşması"nda konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sultangazi Belediye Başkan adayı Haluk Bozkurt ve milletvekilleri eşlik etti.

Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen "Halk Buşuması"ında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Her harcamalarını, size yaptıkları her hizmeti ben de sizler gibi takip edeceğim. Bakacağız, halka gerçekten hizmet ediyorlar mı. Halk için çalışıyorlar mı. Halk için mücadele ediyorlar mı. Halkı mağdur etmek değil onları memnun ediyorlar mı. Bunları yapabiliyorlarsa ben de sizler gibi diyeceğim ki, bu ilçenin belediye başkanı benim de belediye başkanım olacak. Türkiye'nin belediye başkanı olacak bunlar. Yaptıkları hizmetler Türkiye'nin her tarafında konuşulacak, anlatılacak. Bunun da ben size sözünü veriyorum." dedi.

"HER KURUŞU DOĞRU HARCADIĞIMIZ İÇİN KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLİZ"

Belediye başkanlarının halkın parasını harcadıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanları halkın parasını harcarlar. Dolayısıyla belediye başkanlarının harcadıkları her kuruşun hesabını vermesi lazım. Hükümetten para gelmezse belediye hizmet veremez diye propaganda yapıyorlar. Buna sakın inanmayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi geliri var mı var. Harcama yapıyor mu yapıyor. Aydın var mı var. Diğer belediye başkanlarımız var. Hatay var. Bize ait Büyükşehir belediyelerinde gayet hizmet götürüyoruz. Kimseye de muhtaç değil aslında. Her kuruşu doğru harcadığımız için. Her kuruşu yerinde harcıyoruz." diye konuştu.

"ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçilik bizim altı okumuzdan birisidir. Milliyetçilik kimlik üzerinden yapılmaz. Milliyetçilik vatanseverliktir. Bayrağımızı seviyoruz. Memleketimizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Hep beraber yaşamak istiyoruz. İster doğu, ister batı, ister kuzey, ister güney ne olursa olsun 82 milyonla beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Fabrikaları sattılar. Sümerbank'tı, Etibank'tı, Tekeldi. Ne buldularsa sattılar. Ne bulduysa sattılar. Şimdi silah fabrikasını, tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Özellikle ülkücü kardeşlerime sesleniyorum! Bana dünyada bir örnek gösterin. İster Rusya, ister Çin, ister Amerika, ister Güney Kore, ister Afrika'nın bütün devletleri. Dünyanın hangi ülkesinde bir devlet kendi silah fabrikasını bir başka devletin ordusuna satmıştır?" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

----

-Mitingden detaylar

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Kalabalık detayı

11.03.2019 - 20.29 Haber Kodu : 190311217

============================

9- KILIÇDAROĞLU GAZİOSMANPAŞA'DA STK ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ

-Kemal Kılıçdaroğlu,

"Bizim hep beraber gerçekleri görüp, ona göre hareket etmemiz lazım. Gerçeklerden yola çıkarak oy kullanmamız lazım."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziosmanpaşa'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, muhtarlar ile okul aile birliği temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı

Erkan Kaya da eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Deprem 1999'da oldu, büyük deprem. Şimdi 2019'dayız, aradan geçmiş 20 yıl. 20 yılda ne oldu Allah aşkına, ne yapıldı 20 yılda? Hangi kentsel dönüşüm yapıldı. Gaziosmanpaşa'ya ne yapıyorsunuz? Yüzde 40'ı riskli alan diye Bakanlar Kurulu kararı var. Yüzde 40'ı riskli alansa buradaki insanları siz ölüme mi mahkum ediyorsunuz? Niye tedbir almadınız? Kim engel oldu da önlem almadınız? Yoksa buradaki insanları ranta mı teslim ediyorsunuz? Başka bir yere mi sürmek istiyorsunuz Gaziosmanpaşa'da yaşayan insanları. Gaziosmanpaşa aynı zamanda AK Parti'nin oylarının en yüksek olduğu ilçelerden birisi, en çok ihmal edilen ilçelerinden birisi. Nasıl olsa oylar çantada keklik anlayışıyla hizmet götürülmeyen yerlerden birisi" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Artık edebiyata karnınızın doyması lazım. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Bu gerçeklerle yüzleşeceksiniz, elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve sandığa öyle gideceksiniz. Almanya'yı düşünün. Bizden daha zengin, kişi başına gelir bizden çok daha yüksek. Ama büyüklüğümüz, nüfusumuz aşağı yukarı aynı. Almanya'da kaç makam aracı var? 9 bin. Türkiye'de kaç makam aracı var? 110 bin. 9 bin, 110 bin. Niye bu kadar şatafat var? Az gelişmiş olduğumuz için. Kafaca az gelişmiş bir yapı. 110 bin makam aracı var, yazık günah. 110 bin makam aracının parasını kim ödüyor? Bu memleketin fakir fukarası ödüyor. Bizim hep beraber gerçekleri görüp, ona göre hareket etmemiz lazım. Gerçeklerden yola çıkarak oy kullanmamız lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Detaylar

11.03.2019 - 18.08 Haber Kodu : 190311193

===========================

10-YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI BAĞCILAR'DA SÜRDÜRDÜ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Cemal YURTTAŞ/İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü. Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım, Bağcılar Meydanı'nda miting düzenledi.

31 Marttaki yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu. Yıldırım'a ziyaretleri sırasında mevcut Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı eşlik etti. Yıldırım ilk olarak Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım daha sonra Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Yıldırım'ın STK temsilcileri ile buluşması

-Yıldırım'ın Bağcılar Meydanı'nda mitingde konuşması

-Genel ve detaylar

11.03.2019 - 18.37 Haber Kodu : 190311204

==============================

11-MİNA BAŞARAN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL

İran'da yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ölüm yıldönümünde Eyüpsultan, Göktürk'te bulunan mezarı başında anıldı. Anma programına Başaran'ın annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer'in yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Törende mezar başında Kuran-ı Kerim okundu. Dualar okunurken, Başaran'ın ailesinin ve nişanlısının gözyaşı döktüğü görüldü. Daha sonra aile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılanlar Başaran'ın mezarına çiçek bıraktı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Mina Başaranın Mezarından Detay

-Anma Törenine gelen yakınlarından detay

-Mezarlık başında Hocanın dua okumasından detay

-Nişanlısından, Babasından, Annesinden, Kardeşinden Detaylar

-Nişanlısının ve babasının gözyaşları

-Bir yakının mezarın üstüne karanfil bırakması

-Genel ve Detaylar

11.03.2019 - 18.17Haber Kodu : 190311196

=====================

12 - İBB MECLİSİ'NİN SON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediye meclisi'nin 2014-2019 hizmet dönemi plaket töreniyle son buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 5 yıl devam eden çalışmalarının son toplantısı Saraçhane'de bulunan toplantı salonunda gerçkeleşti.

Düzenlenen plaket törenine ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal bir konuşma yaptı. Uysal "Bir dönenin sonuna geldik. 5 yıl boyunca beraber çalıştık. Bu dönemi bir şekilde taçlandıralım diye plaketler hazırladık sizlere, bu çalışma dönemi içerisinde hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇALIŞMA DÖNEMİMİZİN BAŞARILI GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Uysal plaket töreninin ardından 'ya konuştu. Uysal "Bugün 5 yıllık meclis çalışmasının son toplantısı, belediye meclisi olarak bugün toplantımızı yaptık. Bu 5 yıllık dönemin, 3 buçuk yılını ben de meclis üyesi olarak tamamladım. Geriye kalan 1 buçuk yılını meclis üyelerinin seçimi ile belediye başkanı olarak tamamladım. Bu süre içerisinde Büyükşehir Belediyemizde olağanüstü dönemler yaşadık. 15 Temmuzun bire bir hissedildiği kuruluşlardan birisi oldu. Dolayısıyla zor bir dönem oldu. Ama bu dönem tamamlandı. Arkadaşlarımıza teşekkür plaketleri hazırladık. En azından 5 yıllık dönem içerisinden İstanbul'un hizmetinde bulundular. Bu şehre hizmet ettiler. Vatandaşlarımıza karşı seçilip buraya geldikleri için görevlerini yaptılar. O manada bir hatıra olarak kalsın diye kendilerine plaketler hazırladık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu çalışma dönemimizin başarılı geçtiğini düşünüyorum. Ben yeni gelecek arkadaşlara da şimdiden hayırlı olsun diyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Salondan görüntü

-Plaket verilişi

-Mevlüt uysal röp

-Mevlüt Uysal Teşekkür konuşması

-Genel ve Detaylar

11.03.2019 - 18.49 Haber Kodu : 190311207