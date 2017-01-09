DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İBB BAŞKANI TOPBAŞ: İSTANBUL'DA 2009'DAN BU YANA EN YOĞUN KAR YAĞIŞI YAŞANDI

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA / İstanbul

Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM)'daki çalışmaları yerinde denetleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bazı bölgelerde 110 santimetreyi bulan kar yağışına yönelik "İstanbul'da 2009'dan bu yana en yoğun kar yağışı yaşandı" dedi.

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'da Cuma günü akşam başlayan ve devam eden kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YOLLARA 50 BİN TON TUZ DÖKÜLDÜ"

Karla mücadeleye ilişkin veri paylaşan Topbaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 48 saat boyunca 7 bin personel, bin 340 araçla yoğun bir karla mücadele çalışması yaptı. İstanbul genelinde 50 bin ton tuz döküldü ve 370 ton solüsyon kullanıldı. İlçe belediyelerine de 40 bin ton civarında tuz yardımında bulunduk" diye konuştu.

"KAR LASTİĞİNİZ YOKSA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Cuma günü yaşanan trafik çilesi ile ilgili olarak Topbaş, "Yolda kalan 250 kadar TIR'ı İstanbul İtfaiyemiz ters yönden girip bariyerleri keserek ancak kurtarabildi. Trafik böylece açılabildi. Bu bölgelerdeki vatandaşlarımız evlerine 7-8 saatte ulaşabildi. Tedbirsiz olursak sadece kendimize değil diğer vatandaşlarımıza da sıkıntı verebiliyoruz" dedi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Topbaş, 'Kar lastiğiniz yoksa lütfen trafiğe çıkmayın, toplu taşıma araçlarını kullanın. Kent içi trafiğinde sıkıntılar yaşatmayın' uyarısında bulundu. Topbaş, karın yağdığı Cuma gününden itibaren İstanbul'daki bütün raylı sistem, metrobüs ve otobüslerin ek seferlerle yoğun bir şekilde hizmet verdiğini söyledi.

"LÜTFEN SOKAK ARALARINDAKİ TEMİZLİĞE KATKI SUNALIM"

İstanbul Valiliği'nin 9 Ocak Pazartesi günü okulları tatil ettiğini hatırlatan Topbaş, "Meteoroloji Pazartesi günü de yağışların yer yer de olsa devam edeceğini açıkladı. Pazartesi günü için İstanbullulara zorunlu olmadıkça araçlarınızı dışarı çıkartmayın ve toplu taşıma araçlarını kullanın. Ve lütfen sokak aralarındaki temizliğe katkı sunalım. Yollarda bırakılmış araçların kaldırılması konusunda bize yardımcı olun" uyarısında bulundu.

"762 EVSİZ VATANDAŞ MİSAFİR EDİLİYOR"

İBB'nin her soğuk havada olduğu gibi evsizleri misafir etme çalışmasının devam ettiğini ve şu anda 762 vatandaşın tesislerde ağırlandığını, her türlü ihtiyacının karşılandığını anlatan Topbaş, sokak hayvanlarını da 191 ayrı noktada beslediklerini ve bu çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"TRAFİKTE BİRAZ KAOS YAŞADIK, İNŞALLAH GERİDE KALDI"

Cuma akşamı vatandaşların yolda kalması ve uzun saatler gidecekleri noktaya varamaması yönündeki bir soruya yanıt veren Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili, ilgili olduğu alanlarda karla mücadelenin büyük ölçüde başarılı olduğunu ancak Karayolları'nın sahip olduğu ağda sıkıntılar yaşandığını söyledi. Mahmutbey gişeler ağırlıklı olmak üzere kış lastiği kullanmayan TIR'lar ve büyük araçların trafiğe ciddi sıkıntılara neden olduğunu söyleyen Topbaş, bireysel araçlarda kar lastiğinin olmamasının da trafiğe neden olduğunu vurguladı. Kar lastiği uygulaması için yasal düzenleme gerektiğini belirten Topbaş, yaşanan sıkıntının bir diğer sebebinin de vatandaşların Meteorolojinin uyarılarına uymaması olduğunu söyledi. Vatandaşlara yeni uyarıları dikkate alma çağrısında bulunan Topbaş, "İnanıyorum ki bir dahakine sıkıntı yaşamamız için yeni bir uyarı olmuş olur. Bundan sonra daha dikkatli davranırız. Çocuklarımız, gençlerimiz karın güzelliğini yaşadı ama trafikte biraz kaos yaşadık, inşallah geride kaldı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın konuşması

08.01.2017 - 19.36 Haber Kodu : 170108142

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2- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BU GECE DE ETKİLİ OLDU



Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL,()

İstanbul'da Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı sabah saatlerine kadar kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yağış sırasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza bürünürken, vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte zorlandı. Birçok kişi şemsiyelerini açarak kardan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise karda dolaşarak kar yağışının tadını çıkardı.

Görüntü Dökümü:

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-Kar küreme araçları

-Taksim Meydanı

-Yoğun kar yağışı

-Kar birikintileri

-Genel ve detaylar

09.01.2017 - 04.50 Haber Kodu : 170109002

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3- TERMOMETRE -4 DERECEYİ GÖSTERDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Büyükşehir Belediyesi'nin uyarıları

-Ara sokaklardan görüntüler

-D-100 Karayolu (kar yağışı)

-Yol kenarına park edilmiş araçlar

-Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki termometre

09.01.2017 - 06.41 Haber Kodu : 170109003

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4- HASTA BEBEK KARLA KAPANAN YOLDAN İŞ MAKİNESİ EŞLİĞİNDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İSTANBUL

Esenyurt'ta, yüksek ateşe yakalanan 6 aylık Miraç bebek, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yoldan ambulansla iş makinesi eşliğinde hastaneye götürülebildi.

Esenyurt Örnek Mahallesi 1518'nci sokakta oturan Şükran Çakır, 6 aylık bebeğinin ateşinin yükseldiğini ve yolların karla kaplı olması nedeniyle hastaneye götüremediğini telefonla Esenyurt Belediyesi'ne bildirdi. Bunun üzerine, Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlk önce, yolun karla kaplı olması nedeniyle ambulans ve sağlık ekipleri sözkonusu adrese gidemedi. Bunun üzerine Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ekipleri iş makinasıyla yolu açarak ambulansa eşlik etti. Yolun açılmasıyla adrese ulaşabilen Sağlık ekibi 6 aylık bebek Miraç Çakır'ı, yanında anne ve babası ile ambulansa alarak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan bebek Çakır, sağlığına kavuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekiplerinin adrese doğru yolaçıkması

-İş makinesiyle yolun açılması

-Ambulansın iş makinesinin ardından gitmesi

-Sağlık ekiplerinin eve girmesi

-Bebeğin alınarak ambulansa konulması

-Ambulansın iş makinesinin açtığı yoldan ilerlemesi

-Bebeğin hastaneye geçirilmesi

08.01.2017 - 23.13 Haber Kodu : 170108160