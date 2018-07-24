DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL

İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayarak sabaha kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Saat 04.00 sıralarında etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'un birçok noktasında görüldü. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur mega kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Şimşekler ise gece boyunca şehri aydınlattı.

İstanbul genelindeki yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yollardan ve trafikteki araçlardan görüntü

-İşyerlerini kapatmak için çalışanlar

-Yağmura yakalanan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

-Cep telefonu kamerasından şimşek görüntüleri)



24.07.2018 - 06.17 Haber Kodu : 180724012

24.07.2018 - 06.14 Haber Kodu : 180724013_

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2- İSTANBUL'DA DOLU ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL

İstanbul'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Çatalca'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı. Silivri'de de dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kınalı Mevkii'nde evlerin üzerine ağaç devrildi. Bazı evlerin bahçesi sular altında kaldı. İtfaiye ekiplerince evlerden su tahliyesi yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağaç

-Evlerin bahçesine su basması

-İtfaiye ekiplerinin su tahliyesi

-Yağmur ve dolu yağışı

CEP TELEFONU KAMERASINDAN

-Etkili dolu yağışı

23.07.2018 - 22.23 Haber Kodu : 180723180_

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3- İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Haber-Kamera : Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL

Sağanak ve dolu yağışı İstanbul'un bazı ilçelerini etkisi altına alırken, Taksim semalarında şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un özellikle Kuzey ilçelerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezine doğru bulutlar yoğunlaşırken, Taksim üzerinde şimşekler görüldü. Art arda çakan şimşekler meydan üzerinde ilginç görüntüler oluştururken, meydandakilerin ilgisini çekti. Yeni yapılan Taksim Camisi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı üzerinde çakan şimşekler kamerası tarafından kaydedildi. Taksim civarında yağış görülmedi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Camisi üzerinde çakan şimşekler

-Cumhuriyet Anıtı üzerinde çakan şimşekler

-Meydanda yürüyenlerden detay

-Cumhuriyet Anıtı'na çıkan çocuklar

-Genel ve detaylar



24.07.2018 - 00.08 Haber Kodu : 180724003_

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4- D-100 KARAYOLUNDA KAZA: 1 ÖLÜ



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL() - Küçükçekmece İlçesi D100 karayolunda meydana gelen kazada, yol ayrımında bulunan tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 02.00 sıralarında D100 karayolu Sefaköy mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Yılmaz yönetimindeki 34 ZM 838 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı. Kazayı gören ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, sürücü Ali Yılmaz'ı sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa taşıdı. Sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmazın cenazesi incelenmek üzere morga kaldırılırken, kaza yapan araç çekicinin yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

24.07.2018 - 05.22 Haber Kodu : 180724010_I

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5- TAKSİ EVE GİRDİ: 2 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,()

BEŞİKTAŞ'ta bir taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak bir eve girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülistan Sokak'taki dik yokuştan aşağı inen 34 TCR 09 plakalı taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yokuşta duramayıp 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir evin yatak odasına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle taksi sürücüsü ve araç içerisindeki bir yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralılar sıkıştıkları çıkartılarak ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan taksinin girdiği odada kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, evde hasar meydana geldi.

Kaza yapan taksi çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-Evden görüntü

-Çevredekilerden görüntü

-Taksinin çekici ile kaldırılışından görüntü

-Genel ve detaylar

24.07.2018 - 02.29 Haber Kodu : 180724007

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6- İYİ PARTİLİLERİN 'AKŞENER NÖBETİ'

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Akın ÇELİKTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()

24 İl Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde devam eden nöbete katılarak, basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ay sonra yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partililer, Akşener'in Üsküdar'da bulunan evinin önünde toplanarak, Akşener'in aday olması için nöbet tutmaya başladı. Dün akşam başlatılan nöbete bu akşam 24 il başkanı da katıldı.



"NÖBETİMİZ İYİ HABERİ ALANA KADAR SÜRECEK"

Evinin önünde toplanan partililer ve il başkanları adına İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz ortak açıklamayı okudu. Açıklamada; "Dik duran, ülkeye zararı olacak her planı yok eden, her engeli aşan bir lider, memleket için çok büyük kazanç ve şanstır. O lider memleketi hiç bir plana, hiç bir hesaba kurban etmez. İyi bilinsin ki; böyle bir lideri herhangi bir hesaba kurban etmeyiz. Bu yola sayın genel başkanımız ile onu örnek alarak, ondan aldığımız güçle çıktık. Başından beri onunlayız. Sonuna kadar da onunla olacağız. Bizler, İYİ Parti'nin bütün il ve ilçe başkanlıkları olarak, tüm teşkilatlarımız genel başkanımız Meral Akşener'in yanındayız. Onunlayız, ona güveniyoruz. Milletimiz, memleketimiz onunla iyi olacak. Genel Başkanımız Meral Akşener'dir. Biz memleketin umudunun elini hiç bir koşulda bırakmayız. Burada genel başkanımızın evinin önündeyiz. Nöbetteyiz. Nöbetimiz iyi haberi alana kadar sürecektir" ifadeleri yer aldı.

KENDİSİNİ AKŞENER'İN EVİNE ZİNCİRLEDİ

Öte yandan; Akşener'in evinin olduğu sokak ve çevresi Akşener'in posterleriyle donatıldı. Akşener'i göreve çağıran partililer arasında 73 yaşındaki Osman Şalk dikkat çekti. Kendisini Akşener'in evinin penceresine zincirleyen Şalk, "Meral Akşener dönecek. O dönmeden buradan kalkmak yok. Söz verecek. Söz vermediği sürece buradan kalkmam" dedi.

Partililerin burada bekleyişi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Toplananlardan detay

-Kendisini zincirleyen adamla röportaj

-İl Başkanlarından detay

-Basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler



23.07.2018 22.25 Haber Kodu : 180723181

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7- İYİ PARTİ'DE KRİTİK 72 SAAT



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - AFYON'da yapılan kampın ardından seçimli olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden aday olması için ikna çabaları devam ediyor. Akşener'in evinin önünde toplanan partililere açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan partililerden 72 saat süre istedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimli olağanüstü kurultay kararı almasının ardından partililerin Meral Akşener'i yeniden Genel Başkanlığa aday olması için ikna çalışmaları devam ediyor. Akşener'in Twitter hesabından yaptığı ve aday olmayacağını açıkladığı paylaşımının ardından partililer dün Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplandı. İYİ Partililer bugün de Akşener'in evinin önünde toplanarak ikna çabalarını sürdürdü. Aralarında ilçe başkanlarının ve parti yöneticilerinin bulunduğu grup, evin önüne kendilerini zincirleyerek, Akşener'in yeniden genel başkanlığa aday olmasını istedi.



AKŞENER 72 SAAT SÜRE İSTEDİ

İYİ Partililerin iki gündür devam eden eylemlerinin ardından Akşener'den ilk tepki geldi. Akşener'i ikna etmek için evde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan aracılığı ile bir açıklama yapan Akşener, karar verebilmesi için partililerden 72 saat süre istedi.



TÜRKKAN: 72 SAAT SONRA BURADA BİRLİKTEYİZ

Akşener'in 72 saat süre talep ettiğini belirten Türkkan, "Bu akşam buradaki samimi, gerçekten Türk siyasi hayatına geçebilecek bu tezahüratınızı sonlandırmak istiyorum. Bize güvenin, genel merkez yöneticilerimize güvenin. Bize 72 saat süre verin. 72 saat bu evi rahat bırakın. Sonra tekrar burada buluşalım" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Partililerden görüntüler

-Bazı partililerin kendini zincirlemesi

-Röportajlar

-Lütfü Türkkan'nın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

24.07.2018 - 01.57 Haber Kodu : 180724006

