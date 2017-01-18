DHA İSTANBUL - ANADOLU ADLİYESİ'NDE HAREKETLİLİK (1)

Haber-Kamera: Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İstanbul
Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli bulgu nedeniyle uzman polisler inleme yapıyor.
Görüntü Dökümü:
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- Polislerin görüntüsü
Haber-Kamera: Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İstanbul Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli bulgu nedeniyle uzman polisler inleme yapıyor. Görüntü Dökümü: ------------------ - Polislerin görüntüsü
18 Ocak 2017 Çarşamba 09:37
Haber-Kamera: Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İstanbul
Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli bulgu nedeniyle uzman polisler inleme yapıyor.
Görüntü Dökümü:
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- Polislerin görüntüsü
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