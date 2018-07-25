DHA, iki ödül birden aldı

DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de 2'nci Kristal Horoz Basın Ödülleri, sahiplerini buldu. 10 ayrı kategoride dereceye giren basın mensuplarına ödülleri, törenle verildi. Demirören Haber Ajansı () Denizli Muhabiri Ramazan Çetin, genel haber dalında birinci ve fotoğraf dalında ikinci oldu.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Kristal Horoz Basın Ödülleri töreninin ikincisi dün, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda yapıldı. Denizli Vali Vekili Celalettin Cantürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Abdioğulları, oda başkanları, Denizli Platformu temsilcileri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve çok sayıda basın mensubu törene katıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Denizli'nin medya yönünden oldukça hareketli bir kent olduğunu, habercilik ve gazetecilikte de yoğun rekabetin yaşadığını belirterek, "5 günlük gazete, 4 TV kanalı, 6 radyo istasyonu ve 60'dan fazla internet haber sitesi Denizli ve Türk halkının haber alma hakkını kullanması için faaliyet göstermekte. Medya sektöründe kentimizde 500'e yakın kişi istihdam edilmekte. Yarışmayı uzun bir aranın ardından düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise basının önemine dikkat çekerek, "Gazeteci kardeşlerimizin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, özgür olmaları adına kurumsal olarak onlara her zaman destek vermeye, onların yanında olmaya gayret gösterdik. 15 Temmuz gecesi gazeteci kardeşlerimiz tankların karşısına, çatışmaların içine girdi, ilk sokağa çıkan onlar oldu. Haberler ve vatandaşımıza bilgi aktarmak uğruna oradaydılar. Çok zor bir meslek ama bir o kadar da keyifli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren basın mensuplarına ödülleri verildi. Denizli Muhabiri Ramazan Çetin törende, genel haber dalında 'Anne Terliği silah sayıldı' haberiyle birincilik ödülünü Vali Vekili Celalettin Cantürk'ten aldı. Fotoğraf dalında da 'Benzeri Yok' isimli fotoğrafıyla ikincilik ödülünü İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in elinden aldı. Törende, 29 gazeteciye ödül verildi.

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