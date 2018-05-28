DHA Genel Müdürlüğü'ne Salih Zeki Sarıdanişmet getirildi

İSTANBUL, () - DEMİRÖREN Grubu'na ait Doğan Haber Ajansı'nın () Genel Müdürlüğü görevine Salih Zeki Sarıdanişmet getirildi.

Türkiye genelinde 34 bürosu bulunan , 81 ilde ve yüzlerce ilçede örgütlü olmanın yanı sıra yurt dışından da haber, fotoğraf ve görüntü servisi yapıyor. ABD'nin Afganistan operasyonunu dünyada ilk olarak duyuran , 'Taliban esirler' fotoğrafıyla da Foto Muhabirleri Derneği’nin ‘Yılın Haber Fotoğrafı Ödülü’nü aldı ve birçok uluslararası derginin kapağında yer aldı. Irak operasyonu gibi birçok operasyonda da dünya genelinde gazetecilik başarılarına imza atan , operasyonun başladığı dakikalarda Bağdat'a düşen bombaları ilk kez görüntüleyen ajans olurken, Reuters aracılığıyla 'nın görüntüleri tüm dünyaya geçildi.

Duayen gazeteciler Hasan Yılmaer ve Uğur Cebeci'nin ardından 'nın yeni Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet oldu.

ÖZ GEÇMİŞİ

Salih Zeki SARIDANİŞMET; 1974, Kayseri doğumlu. Kayseri Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü mezunu. Kayseri ve İstanbul'daki muhabirlik yapan Sarıdanişmet 2000 yılında 'da TV Haberlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2002-2003 yıllarında Skytürk Haber Müdürlüğü'nü yürüttü. 2004 yılında Washington'a taşınarak Washington muhabiri oldu. Sarıdanişmet'in yapımcılığını üstlendiği Amerikalı gazete yazarlarının düzenli konuk olarak katıldığı 'Stüdyo Washington' isimli günlük program, 14 ay boyunca TRT Türk'te ekrana geldi.

2015- 2016 yılında Anadolu Ajansı Türk Dünyası Haberleri Müdürü olarak göreve başladı. 2016 Eylül ayından itibaren Yeni Medya ve Projeler Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.



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