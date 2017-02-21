DHA ANKARA - Yeni TÜSİAD yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti

TÜSİAD'ın yeni yönetimi bugün Anıtkabir'i ziyaret ederek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı :

"Ulu Önder Atatürk öncülüğünde kurulan bilime dayalı ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak bugün huzurunda bulunabilmekten büyük bir onur duyuyoruz. Küresel rekabette çok daha güçlü bir Türkiye için çabalayan iş dünyası temsilcileri olarak izinden yürümeye devam ediyoruz. Tarih bize tehditlere karşı en etkili çarenin; nefrete karşı sevgiyi, ayrıştırıcı söylemlere karşı sağduyulu yaklaşımları, çatışmaya karşı birliği ve beraberliği tercih etmek olduğunu defalarca gösterdi. Önümüzdeki dönemde de dört elle sarılacağımız çare bu olacaktır. İş dünyasının köklü bir kurumu olarak; sizi derin bir özlem ve sevgi ile anıyoruz. Türkiye'yi çok daha güçlü bir geleceğe taşımak için cumhuriyetimizin değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sizin ve aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu vatan için çalışmaya devam ederken, ruhlarınızın şad olmasını diliyoruz. En derin saygılarımızla"

Haber: ANKARA ()