DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım'dan Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Akif Emre'nin  eşi Dürdane Emre'ye taziye telefonu 

Başbakan Binali Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Akif Emre'nin eşi Dürdane Emre'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Haber: ANKARA,()
Başbakan Binali Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Akif Emre'nin eşi Dürdane Emre'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Haber: ANKARA,()
23 Mayıs 2017 Salı 23:32
Başbakan Binali Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Akif Emre'nin eşi Dürdane Emre'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Haber: ANKARA,()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:21
|05:31
|13:11
|17:09
|20:33
|22:25