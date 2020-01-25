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Devrilen yem kamyonunun şoförü yaralandı
GENEL 25.01.2020, 14:53
ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde girdiği virajda devrilen yem yüklü kamyonun şoförü yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkkuyu rampalarında meydana geldi. Çanakkale yönünden Edremit yönüne giden Mehmet Utku yönetimindeki 10 ACR 612 plakalı yem kamyonu, girdiği virajda devrildi. Kazada, kamyon şoförü Mehmet Utku yaralandı. Kamyondaki yem torbaları ise çevreye saçıldı.
Utku, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Utku'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle Çanakkale- İzmir karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkkuyu rampalarında meydana geldi. Çanakkale yönünden Edremit yönüne giden Mehmet Utku yönetimindeki 10 ACR 612 plakalı yem kamyonu, girdiği virajda devrildi. Kazada, kamyon şoförü Mehmet Utku yaralandı. Kamyondaki yem torbaları ise çevreye saçıldı.
Utku, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Utku'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle Çanakkale- İzmir karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.
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