Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde, 47 yaşındaki Nihat Eren devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, Şarköy'ün Beyoğlu Mahallesinde meydana geldi. Malkara'nın Sağlamtaş Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Nihat Eren, Şarköy'ün Beyoğlu Mahallesi'nde bulunan kavakları kesti. Nihat Eren, oğlu Emre ile kestiği ağaçları yüklediği sırada traktör şarampole devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan Nihat Eren hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesedi ailesine teslim edilen Nihat Eren, Malkara'nın Sağlamtaş Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde, 47 yaşındaki Nihat Eren devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.