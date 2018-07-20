Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında, Dolaylar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Çağlayan Mahallesi'nden Ödemiş ilçe merkezine giden İsmail Şentürk, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan Şentürk, yaşamını yitirdi. Savcının kaza yerindeki incelemesi sonrası Şentürk'ün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrası ailesi, cenazeyi teslim aldı. Şentürk, Çağlayan Mahalle Camii'nde ikindide kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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