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Devrilen televizyonun altında kalan çocuk öldü

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, üstüne televizyon devrildiği belirtilen 2 yaşındaki Asya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seydikemer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Pınar T. (24), boşandığı...

Devrilen televizyonun altında kalan çocuk öldü
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, üstüne televizyon devrildiği belirtilen 2 yaşındaki Asya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Seydikemer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Pınar T. (24), boşandığı ve cezaevinde bulunan eski kocasından olan 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi vermeye başladı. Dul ve yetim maaşının yanı sıra çevresindeki yakınları ve komşularının desteğiyle ayakta kalmaya çalışan Pınar T., gece büyük bir acı yaşadı. Pınar T., birbirine yakın yaşlardaki çocukları ile gece uyurken, henüz belirlenemeyen bir nedenle, saat 02.00'de televizyon olduğu yerden devrildi. Televizyonun önünde yatan Asya devrilen televizyonun altında kaldı. Sağlık ekipleri ambulansla minik Asya'yı, Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen minik Asya, hayatını kaybetti. Minik Asya'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü, evde inceleme ve araştırma yaptı. Anne Pınar T.'nin ifadesinde kızının üzerine uyurken televizyon düştüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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