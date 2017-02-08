Devrilen süt toplama kamyonunun şoförü öldü

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Sultanhisar İlçesi'nde devrilen süt toplama kamyonunda sıkışan sürücü 32 yaşındaki Mustafa Çine yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 07.15'te Malgaç Çayı yakınlarında Devrant Mevkii'nde meydana geldi. Nazilli'den Sultanhisar yönüne giden Mustafa Çine yönetimindeki 09 CBC 12 plakalı süt toplama kamyonunun direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki 2 çam ağacını devirip takla atarak durabilen kamyonda sıkışan sürücü Mustafa Çine, kaza yerinde öldü. Kamyonun kasasında bulunan süt tankeri de yol kenarına savruldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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