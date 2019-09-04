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Devrilen ağaç 3 otomobile zarar verdi
İZMİR'in Konak ilçesinde, kökleri çürüdüğü için devrildiği tahmin edilen ağaç, üç otomobilde hasara neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi de hafif yaralandı. Dün saat 23.30 sıralarında, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde bulunan ağaç,...
GENEL 04.09.2019, 06:41
İZMİR'in Konak ilçesinde, kökleri çürüdüğü için devrildiği tahmin edilen ağaç, üç otomobilde hasara neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi de hafif yaralandı.
Dün saat 23.30 sıralarında, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde bulunan ağaç, park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, bu sırada yoldan geçen Orhan Kılıç, ağacın çarpan dalları nedeniyle hafif yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kökünün çürümesi nedeniyle devrildiği tahmin edilen ağaç belediye ekipleri tarafından caddeden kaldırıldı.
Dün saat 23.30 sıralarında, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde bulunan ağaç, park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, bu sırada yoldan geçen Orhan Kılıç, ağacın çarpan dalları nedeniyle hafif yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kökünün çürümesi nedeniyle devrildiği tahmin edilen ağaç belediye ekipleri tarafından caddeden kaldırıldı.
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