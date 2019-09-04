banner314

banner325

Son Dakika

Devrilen ağaç 3 otomobile zarar verdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, kökleri çürüdüğü için devrildiği tahmin edilen ağaç, üç otomobilde hasara neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi de hafif yaralandı. Dün saat 23.30 sıralarında, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde bulunan ağaç,...

GENEL 04.09.2019, 06:41
Devrilen ağaç 3 otomobile zarar verdi
İZMİR'in Konak ilçesinde, kökleri çürüdüğü için devrildiği tahmin edilen ağaç, üç otomobilde hasara neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi de hafif yaralandı.
Dün saat 23.30 sıralarında, Şehit Fethi Bey Caddesi'nde bulunan ağaç, park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, bu sırada yoldan geçen Orhan Kılıç, ağacın çarpan dalları nedeniyle hafif yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kökünün çürümesi nedeniyle devrildiği tahmin edilen ağaç belediye ekipleri tarafından caddeden kaldırıldı.

Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0