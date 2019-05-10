Devre dışı bırakılan radar cihazları sürücüleri tedirgin ediyor

Nedim KOVAN/ORDU, () - TÜRKİYE'de ilk kez pilot bölge seçilen Ordu'da uygulanan ve 10 ayda yaklaşık 500 bin sürücüye hız ihlalinden kesilen cezalarla gündeme gelen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) tepkiler üzerine devre dışı bırakıldı, ancak Sahil Yolu'nda halen duran 19 siyah kule sürücüleri tedirgin etmeye devam ediyor. Trafikte radar korkusuyla psikolojilerinin bozulduğunu öne süren çok sayıda sürücü, kullanılmayan cihazların kaldırılması için emniyet ve belediyeye başvurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Türkiye’de ilk kez pilot bölge olarak Ordu’da uygulanan TEDES Projesi, 18 Kasım 2015 tarihinde faaliyete geçti. TEDES’le birlikte yeterince trafik uyarı levhaları olmaması nedeniyle binlerce sürücü anlık hız nedeniyle ceza yedi. Protokolle TEDES'in kestiği cezalardan Büyükşehir Belediyesi’ne de yüzde 15 oranında pay aktarıldı. 10 ay açık kalan 19 kule radar cihazı ile 500 bin üzerinde sürücüye ceza kesildi. Bazı sürücülere tek geçiş sırasında aynı günde 10'un üzerinde ceza makbuzu gönderildi.

19 KULE RADAR CİHAZI DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Bir dönem sürücülerin korkulu rüyası haline ve tepkilerin türkülere dahi konu edildiği radar sistemi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile devre dışı bırakıldı. TEDES yerine kurulan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ise henüz faaliyete alınmadı. Karadeniz Sahil Yolu'nda halen duran devre dışı bırakılmış 19 siyah kule radar cihazı sürücüleri endişelendiriyor. Trafikte radar korkusuyla psikolojilerinin bozulduğunu öne süren çok sayıda sürücü, kullanılmayan radar cihazlarının kaldırılması için emniyet ve belediyeye başvurdu.

'DERHAL KALDIRILMASI GEREKİYOR'

Samsun'dan Giresun'a işleri için gidip gelen Fahri Kaya, 2 günde 17 kez radar cezası yediğini belirterek, "Bu cezaların bir kısmını mahkemede iptal ettirdim. Ancak kapalı olan kule radarlarını görünce aynı endişeyi ve korkuyu yaşıyorum" dedi. Sürücü İsmail Temur da, "Siyah kule radarlar korkutuyor, bunların derhal kaldırılması gerekiyor. İnsanı acaba 'yazıyor mu, yazmıyor mu?' diye psikolojik etkileyebiliyor. Gidip gelirken bizi de etkiliyor, kaldırılmasını istiyoruz. Arkadaşlarımız buralarda çok ceza yedi" diye konuştu. Daha önce TEDES tarafından kendisine ceza kesildiğini söyleyen Kürşat Koç ise, "TEDES kapalı ama kule radarlar adamı korkutuyor. Trafikte sürekli karşımıza çıkıyor ve temkinliyiz. Siyah olmasıyla daha da korkutuyor" şeklinde konuştu. Kurallara uyduğu için TEDES'in kendisini olumsuz yönde etkilemediğini söyleyen sürücü Şevket Yamaner de, "Ben kendi yolumu biliyorum, kurallara uyuyorum" dedi.

RADAR CEZALARINA TÜRKÜLER YAZILMIŞTI

Karadenizli sanatçı Onay Şahin ise cezalara tepkisini kendi yazdığı 'Radar' türküsü ile dile getirmişti. Türkünün sözleri ise şöyle:

Yaptun diye bunlari verduk sana oylari

Radardan geçilmeyi Karadeniz yollari

Memleket sevdasına böyle tuzak kurulmaz

Bu hızla Trabzon'a iki günde varılmaz

Sağ olsun devlet verdi bayramda ikramiye

İki radar cezasi aldi oni geriye

Hani bir sen anlardun bizum açluğumuzi

Verduk radar yolina bayram harçluğumuzi

Yollar doldi hep radar ben nereden bilirdum

Uçağı kiralasam daha ucuz gelirdum

Zaten mazot parasi yakayı elimuzu

Bir de radar cezası bukeyi belimuzu

Bu radar cezaları alacak canumuzi

Sen de karadan gelsan anlardun halumuzi



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