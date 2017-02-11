Devletin binasında hırsızlara karşı ücretsiz nöbet tutuyor

KASTAMONU'da, Eğitim Fakültesi olması için 1990 yılında temeli atılan bina, 24 yılda tamamlandıktan sonra depreme dayanıklı olmadığı gerçekçesiyle hiç kullanılmadı. Müteahhit firmada çalışarak yıllarca inşaat alanında bekçilik yapan 60 yaşındaki Mehmet Demircioğlu, kaderine terk edilen binada Ekim 2014'ten bu yana hırsızlara karşı ücretsiz elinde tüfekle nöbet tutuyor.Kastamonu Üniversitesi kurulmadan önce Gazi Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Eğitim Fakültesi için, Ankara yolu üzerinde Yukarı Yuva Köyü mevkisine bina yapılması kararlaştırıldı. Eğitim Fakültesi kampüsü olarak planlanan birbirine bitişik 3 bloktan oluşan 'U' şeklindeki 4 katlı binanın yapımına 1990 yılında başlandı. Ancak bina çeşitli nedenlerle 24 yıl sonra 2014'te tamamlanabildi. Elektrik, kalorifer tesisatı döşenen, kapı ve pencereleri takılan bina, iddiaya göre depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle hiç kullanılmadı. 2006'da kurulan Kastamonu Üniversitesi'ne bağlanan Eğitim Fakültesi, şehir merkezindeki eski kampüs alanında eğitime devam ederken, yeni bina kaderine terk edildi.ELİNDE TÜFEKLE NÖBET TUTUYORBinayı yapan müteahhit firmada 1993'te işe girerek yıllarca şantiye bekçisi olarak çalışan Mehmet Demircioğlu, Ekim 2014'te firmanın iş akdini sonlandırmasına rağmen 2.5 yıldır hiçbir kurum ve kişiden para almadan atıl haldeki binada hırsızlara karşı bekçilik yapıyor. Binanın giriş katındaki bir odada yatıp kalkan Demircioğlu, sadece ihtiyaçlarını karşılamak için haftada birkaç saatliğine köydeki evine gidip geri dönüyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Demircioğlu, elinde av tüfeği ile gece gündüz hırsızlara karşı binada nöbet tutuyor.'VİCDANIM EL VERMİYOR, BIRAKIP GİDEMİYORUM'Mehmet Demircioğlu, "Devlet terk etti, müteahhit terk etti, ben burada kaldım. Burası bana babamdan miras kalmadı. Müteahhide soruyorum 'Bize ait değil' diyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne soruyorum, 'Yerini aldık, bina bize ait değil' diyor. Okul kimin? Hiç arayıp soran yok. Buraya 1990 yılında başladım. Taşıma suyla bu hale geldi. 2014 yılının Ekim ayında emekli oldum. Ama kimseden para almadan burada beklemeye devam ediyorum. Burayı teslim edecek kimse bulamıyorum. Vicdanım el vermiyor. O kadar malzeme var içeride, bırakıp gidemiyorum. Ama arayıp soran da kimse de yok" dedi.Fazla mesai ve izin günlerinde çalışmasından doğan alacaklarının ödenmesi için müteahhit firmaya noter aracılığıyla ihtarname gönderen Mehmet Demircioğlu, binayı herhangi bir kurum sahipleninceye kadar nöbetine devam edeceğini söyledi.Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi yetkilileri ise atıl durumdaki bina ile ilgili açıklama yapmadı.FOTOĞRAFLI



