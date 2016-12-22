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Devlet korumasındaki çocuklarını geri istiyor

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkan Hüseyin Akçalı, devlet korumasında olan çocuklarının kendisine geri verilmesini istiyor. 5 yıldır Niğde Kapalı Cezaevi'nde bulunan 18 Ağustos 2016’da...

Devlet korumasındaki çocuklarını geri istiyor

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkan Hüseyin Akçalı, devlet korumasında olan çocuklarının kendisine geri verilmesini istiyor.
5 yıldır Niğde Kapalı Cezaevi'nde bulunan 18 Ağustos 2016’da çıkan yasa kapsamında  erken tahliye edilen 47 yaşındaki 3 çocuk babası Hüseyin Akçalı, cezaevinde bulunduğu sırada eşinin psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle 3 çocuğunu devlet korumasına verdiğini söyledi.
Eşinin  psikolojisi düzelmesine rağmen maddi durumu iyi olmadığı için çocuklarının kendilerine verilmediğini ileri süren baba Akçalı şöyle yakındı:
"Ben cezaevindeyken çocuklarımın Niğde Valiliği Sevgi Evleri çocuk yuvasına alınmasını talep ettim. Fakat şu anda cezaevinden çıktım. Çocuklarıma gerek evcil izini, gerekse hafta sonları almak için başvurdum. Mahkemem devam ediyor. Ancak Sevgi Evleri çocuk yuvası yetkileri, çocuklarımın evci izni için olumsuz yanıt veriyor."
'ÖZLEDİK, BUNALIMA GİRDİK'
Kendisi ve eşinin çocukları özlediklerini, bu nedenle bunalıma girdiklerini kaydeden Hüseyin Akçalı, "Maddi durumum olmadığı için çocuklarım tarafıma verilmiyor. Şuan kamu yararına ücretsiz çalışıyorum. Bor Aile Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtım. Çaresizlik içerisindeyim. Devlet büyüklerinden yardım talep ediyorum."

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