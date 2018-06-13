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Devlet eski Bakanı Yalova, oyuncu oldu

DEVLET eski Bakanı Yüksel Yalova, Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Avlu' dizisinde avukat rolünü oynadı. Üniversitede ders veren, 'Entelektüel şehirler' adlı kitap yazan Yalova, gelecek sezon Anton Çehov'un 'Kuğunun Şarkısı'...

Devlet eski Bakanı Yalova, oyuncu oldu
DEVLET eski Bakanı Yüksel Yalova, Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Avlu' dizisinde avukat rolünü oynadı. Üniversitede ders veren, 'Entelektüel şehirler' adlı kitap yazan Yalova, gelecek sezon Anton Çehov'un 'Kuğunun Şarkısı' adlı tiyatro oyunu ile 'Marilyn Monroe'nun Kısa ve Mutsuz Hayatı' adlı kitabı, tiyatro sahnesine uyarlayarak yönetmen koltuğuna oturacak.
19 ve 20'nci dönemlerde Anavatan Partisi'nden Aydın milletvekili seçilen ve bir dönem Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Yüksel Yalova, aktif siyasetin ardından akademisyen oldu. Yüksel Yalova'yı, bir hafta önce Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Avlu' dizisinde avukat rolünde görenler şaşırdı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Yolava, aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı. 63 yaşındaki Yalova aktif siyasetin ardından iki yıl önce doçentlik sınavına girdi. Doçentliğini 'yönetim ve strateji' üzerine yaptı. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğrencilere 'küresel enerji stratejileri', 'enerji hukuku'nu anlattı. Orada Afrika Araştırma Merkezi'ni kurdu. MEF Üniversitesi'nde 'uluslararası güvenlik ve strateji' dersi veren Yalova, 'Entelektüel Şehirler' adlı kitap yazıyor. İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen Yalova, Latince ve Arapça kurslarına gidiyor. Mesleği avukatlığı da sürdüren Yalova, dizi izlemediğini, ancak yakın arkadaşı yönetmen Yüksel Aksu'nun "Sen de avukatsın. Dizide avukat rolü var. Bunu sen oyna" deyince kabul ettiğini anlattı. Yalova, "Gelecek yıl bu dizi devam edecek, ama benim rolüm devam edecek mi bilmiyorum. Sormam da" dedi.
Tiyatro eğitimi alan Yüksel Yalova, Ivan Sergeyeviç Turgenyev'in 'Babalar ve Oğullar' romanından uyarlanan tiyatro oyununda Nikolay Petroviç karakterini oynayacak. Yalova, gelecek sezon da Anton Çehov'un 'Kuğunun Şarkısı' adlı tiyatro oyununun yönetmenliğini yapacak, 'Marilyn Monroe'nun Kısa ve Mutsuz Hayatı' adlı kitabı tiyatro sahnesine uyarlayarak, orada da yönetmen koltuğuna oturacak.
Yüksel Yalova'nın kızı Melike İpek Yalova (34) da oyunculuk yapıyor. Yalova, ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde ‘Kastilya Prensesi Isabella’, ‘Karadayı’ dizisinde ‘Ayten’ karakterini canlandırdı. Melike İpek Yalova en son İnsanlık Suçu isimli dizide rol aldı.

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